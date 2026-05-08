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Кросстех Кросс Технолоджис Crosstech Cross Technologies
Cross Technologies — это интегратор решений в области информационной безопасности. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов, а также предлагает услуги по контролю и защите конфиденциальной информации.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 43 376 446 ₽*
СОБЫТИЯ
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|08.05.2026
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«Кросс технолоджис»: мошенники отказываются от имен брендов в названиях доменов ради скрытности
Аналитики Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») фиксируют тренд в фишинге: злоумышленники начали отказываться использован
|28.04.2026
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«Кросс технолоджис»: хакеры используют ИИ в брутфорс-атаках для вероятностного ранжирования
Атаки с перебором паролей, они же брутфорс-атаки, остаются распространенным способом получения доступа к аккаунтам пользователей, причем как частных, так и корпоративных. По оценке специалистов «Кросс технолоджис», число таких атак выросло в 1,5 раза в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом. При этом злоумышленники стараются повысить эффективность атак и используют ИИ д
|15.04.2026
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«Кросс технолоджис»: доля вредоносных ботов в общем объеме бот-активности достигла 70%
сяти посещений, совершенных автоматизированными средствами веб-серфинга, имели вредоносный характер. За аналогичный период прошлого года этот показатель был заметно ниже – на уровне 55-60%. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что боты могут выполнять широкий спектр вредоносных действий: от парсинга данных до анализа на уязвимости и DDoS-атак. Под вредоносными ботами подразумеваются прог
|14.04.2026
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«Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура
Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения приходится на зрелых заказчиков, для которых функционал межсетевых экранов и сканеров защищенности во внутренней инфраструктуре у
|31.03.2026
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«Кросс технолоджис»: ИИ-модели становятся этапом в атаках на цепочки поставок
дентов, в которых элементом в атаке на цепочки поставок становятся ИИ-модели, и они играют ключевую роль, становясь не только объектом атак, но и инструментом, способствующим их реализации. Эксперты «Кросс технолоджис» и Infera Security отмечают, что низкая зрелость бизнеса в защите ИИ-моделей в купе со стремительным их внедрением провоцируют существенный рост этого вектора кибератак. Специ
|27.03.2026
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«Кросс технолоджис»: промпт-инъекции составляют более 40% атак на ИИ-модели
м периодом 2025 г. При этом доля атак на ИИ-системы от общего числа кибератак на данный момент остается незначительной – около 1-2%, в отраслях с высоким уровнем зрелости в ИИ – около 4-5%. Эксперты «Кросс технолоджис» и Infera Security отмечают, что более 40% кибератак на ИИ-модели – это промпт-инъекции. Prompt injection – это тактика злоумышленников, в которой хакеры манипулируют входными
|26.03.2026
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«Кросс технолоджис»: российский бизнес нарастил спрос на киберучения на 50%
елых хакеров» имитирует реальную атаку на инфраструктуру заказчика для проверки работы ИБ-системы и ИБ-команды, вырос на 50% в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты «Кросс технолоджис» подчеркивают, что спрос связан с повышением среднего уровня ИБ-зрелости среди российских компаний: бизнес переходит от тестирования отдельных элементов инфраструктуры к реаль
|25.03.2026
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Прогноз «Кросс технолоджис»: в России вырастет спрос на технологии повышения эффективности сетей
Резкое подорожание цен на оптоволокно в конце 2025 – начале 2026 г. в 2-4 раза провоцирует спрос на классы решений, которые способны повысить эффективность имеющихся сетей. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что спрос может увеличиться на 40-50% в первой половине 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Текущий кризис спровоцирован двумя основными факторами.
|24.03.2026
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«Кросс технолоджис»: максимальное время реакции на потенциальный ИБ-инцидент для SOC в 2026 году составляет 15 минут
ный инцидент информационной безопасности для команды SOC в 2026 г. не должен превышать 15 минут, оптимальное время реакции – до 5 минут. Эксперты центра кибербезопасности компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») отмечают, что скорость кибератак постоянно растет, поэтому реагирование также должно происходить быстрее. Специалисты отмечают, что внедрение средств автоматизации в раб
|23.03.2026
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«Кросс технолоджис»: злоумышленники начали использовать DLP-системы для атак
Специалисты «Кросс технолоджис» зафиксировали складывающийся тренд на использование легитимных инструменто
|18.03.2026
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Долю в интеграторе ИБ-решений «Кросс технолоджис» купил сын Патрушева
Крупная сделка Крупную долю в ИБ-интеграторе «Кросс технолоджис» приобрел предприниматель Андрей Патрушев, рассказали РБК два источники на
|18.03.2026
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«Кросс технолоджис»: 40% компаний не тестируют внедренные планы восстановления после киберинцидентов
дации работы или полной остановки системы, как ее восстанавливать, что необходимо делать в первую очередь, в какие сроки. Эти планы требуют регулярного тестирования и обновления, при этом, по оценке «Кросс технолоджис», порядка 40% российских компаний по состоянию на февраль 2026 г. не тестировали внедренные планы восстановления. В основе DRP традиционно лежит несколько основных положений:
|13.03.2026
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«Кросс технолоджис»: около четверти киберинцидентов в облаках происходят из-за ошибок конфигурации
аутентификации, избыточные права пользователей, открытые служебные порты, неправильную настройку журналирования и мониторинга и так далее. Такую оценку дают эксперты департамента оценки защищенности «Кросс технолоджис» на основе собственного проектного опыта в 2025 г. Специалисты подчеркивают, что рынок облачных сервисов в минувшем году вырос на 35%, популяризация и распространение таких ре
|05.03.2026
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«Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти
Кризис на рынке оперативной памяти, который начался в конце 2025 г., стимулирует компании предпринимать проактивные действия по проверке и совершенствованию ИТ-инфраструктуры. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что текущий кризис спровоцировал волну спроса на ИТ-аудит, который в первом полугодии 2026 г. может оказаться на 50-60% выше, чем за аналогичный период прошлого го
|17.02.2026
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«Кросс технолоджис»: российские компании начали активнее использовать ИБ-анкеты для проверки партнеров
Атаки на цепочки поставок – одна из главных угроз информационной безопасности в последние годы. По оценкам специалистов «Кросс технолоджис», их число увеличилось на 90% в 2025 г., в более чем 25% атак на бизнес в минувшем году использовался именно этот вектор. Усугубление ситуации заставляет компании принимать ме
|11.02.2026
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«Кросс технолоджис»: DevSecOps повышает безопасность клиентов в 2-4 раза
Внедрение практик DevSecOps в разработку приложений позволяет выявлять уязвимости и устранять их в 2-4 раза быстрее по сравнению с разработкой без встроенных практик безопасности. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что оперативное устранение проблем безопасности напрямую влияет на защищенность клиентов, что повышает их лояльность. Помимо устранения уязвимостей в уже выпущенно
|02.02.2026
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ИБ-аутсорсинг становится популярнее из-за сокращения бюджетов
По оценкам «Кросс технолоджис», объем рынка ИБ-аутсорсинга в 2025 г. составил около 20 млрд руб., рост по сравнению с 2024 г. составил порядка 15%. В 2026 г. эксперты ожидают увеличения темпов роста рынка
|30.01.2026
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«Кросс технолоджис»: каждое третье резюме middle-специалиста в ИБ оказывается накрученным
Около 35% резюме middle-специалистов в информационной безопасности оказываются накрученными: на деле кандидаты соответствуют уровню Junior+, Эксперты «Кросс технолоджис» связывают эту тенденцию в основном со страхом молодых специалистов, остаться без работы из-за высокой конкуренции, нехватки опыта и сокращений. Об этом CNews сообщили предста
|22.01.2026
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Более половины российских компаний сталкивались с ИБ-инцидентами по вине сотрудников.
ка 52% российских компаний в 2025 году сталкивались с инцидентами информационной безопасности, которые возникали из-за нарушения сотрудниками внедренных в компаниях политик безопасности. Специалисты «Кросс технолоджис» указывают, что самыми частыми проблемами являются нарушение парольной политики (около 80% инцидентов) и правил резервного копирования (около 60% инцидентов). Об этом CNews со
|16.01.2026
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«Кросс технолоджис»: ИИ-агенты будут среди самых популярных векторов атак в 2026 году
25 г., генеративный искусственный интеллект используется более чем в 70% российских компаний, свыше 40% внедряют или тестируют ИИ-агентов, что в десятки раз больше по сравнению с 2024 г. Специалисты «Кросс технолоджис» считают, что такие автоматизированные решения станут популярным среди злоумышленников вектором атак для кражи чувствительных корпоративных данных. ИИ-агент – это ПО на базе и
|15.01.2026
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«Кросс технолоджис»: атаки на цепочки поставок останутся в топе угроз в 2026 году
Атаки на цепочки поставок, в которых проникновение в инфраструктуру цели происходит через подрядчиков компании, участились на 90% в 2025 г. Специалисты «Кросс технолоджис» уверены, что тенденция к росту сохранится и в 2026 г., его темпы могут составить 35-40%. Доля атак через цепочки поставок от общего числа инцидентов в 2025 г. составляет окол
|25.12.2025
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Рынок RaaS вырастет на 20% в 2026 году
атформы продолжают стремительно развиваться, по оценкам специалистов, в 2025 году около 70% всех атак с вымогательством проходят именно через специализированные сервисы для злоумышленников. Эксперты «Кросс Технолоджис» считают, что количество атак через RaaS в 2026 г. увеличится примерно на 20%, а их доля в общей структуре вымогательства приблизится к 85-90%. Об этом CNews сообщили представ
|24.12.2025
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«Кросс технолоджис» аккредитована на обновление «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0
Компания «Кросс технолоджис», провайдер услуг по кибербезопасности для бизнеса, получила аккредитацию на обновление средства криптографической защиты информации «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0. Ин
|19.12.2025
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Эксперты «Кросс технолоджис» назвали самые распространенные точки входа
Специалисты департамента оценки защищенности компании «Кросс технолоджис» выделили наиболее распространенные уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для получения первичного доступа в информационную инфраструктуру российских компаний.
|18.08.2025
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«Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис»
«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) в компании «Кросс технолоджис». Продукт, предназначенный для многофакторной аутентификации и управления доступом, обеспечил централизованное и безопасное подключение к ИТ-ресурсам и контроль действий польз
|21.07.2025
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Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» фиксирует значительный рост запросов со стороны компаний на оценку безопас
|16.07.2025
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«Кросс технолоджис» внедрила систему защиты персональных данных в крупной энергетической компании
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис« завершил проект по созданию комплексной системы защиты персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах одного из крупнейших российских интеграторов в обл
|25.06.2025
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Спрос крупного бизнеса на тестирование на проникновение вырос на 55% за первые 5 месяцев года
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» зафиксировал значительный рост спроса на проекты тестирования организаций на проникновение с помощью «белых хакеров» (пентест). За первые пять месяцев 2025 г. число таких про
|28.05.2025
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«Кросс технолоджис» и Axel Pro обеспечат бизнес отечественными NAC-решениями
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и продуктовая студия Axel Pro объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Соглашение направлено на усиление качества клиентской поддержки и сервисного обсл
|15.05.2025
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«Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допустившая утечку персональных данных. За утечки, о которых станет извест
|28.04.2025
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«Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи в «Вымпелком»
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи (СЗКС) в ПАО «ВымпелКом» и обеспечивает поддержку ее работоспособности. Система соответствует требованиям фед
|04.04.2025
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«Кросс технолоджис» завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в «Сбер А»
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» завершил внедрение системы для обеспечения многоуровневой защиты и безопасности информационных активов электронной торговой площадки «Сбер А» (входит в состав Сбербанка). ЭТП
|05.02.2025
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«Флант» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес решениями для безопасной ИТ-инфраструктуры
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания «Флант», участник российского рынка разработки open source решений заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского б
|24.12.2024
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«Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура»
щиту данных пользователей, «Толк» — непрерывность онлайн-коммуникаций в группе компаний. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Когда начались сложности с доступом к зарубежным продуктам, в «Кросс технолоджис» задумались о переходе на российские сервисы — искали альтернативы сразу нескольким программам. Чтобы защитить данные пользователей, подключили двухфакторную аутентификацию дл
|24.12.2024
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Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года
Группа компаний «Кросс технолоджис», в которую входит интегратор решений и поставщик сервисов для информационн
|03.12.2024
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«Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надеж
|19.11.2024
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Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne
истемы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективно
|11.11.2024
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«Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж
Российская компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис»), оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, с помощью своего нового
|17.10.2024
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ОКБ САПР и «Кросс технолоджис» обеспечат компании российскими ПАК для защиты информации
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания разработчик программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа ОКБ САПР заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудн
|02.10.2024
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«Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве
Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и EvaTeam, компания разработчик комплексных решений для организации работы команд, заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российск
Кросстех и организации, системы, технологии, персоны:
|Фисенко Лев 61 50
|Чугунов Евгений 16 15
|Окладникова Ирина 28 15
|Шадаев Максут 1206 15
|Закоржевский Вячеслав 92 14
|Павлов Александр 120 14
|Груздев Антон 42 14
|Пуртов Кирилл 61 14
|Гуральник Павел 35 14
|Мухин Денис 55 14
|Ерофеев Максим 32 14
|Карасев Алексей 21 14
|Телевинов Сергей 37 14
|Бондаренко Алексей 45 14
|Григоренко Вадим 57 14
|Калашников Артем 17 14
|Желтухин Вадим 71 14
|Толокнов Андрей 37 14
|Фогельсон Виктор 49 14
|Юдин Антон 16 14
|Шаповалова Ирина 16 14
|Перунов Александр 14 14
|Новожилова Анастасия 14 14
|Батунова Анастасия 14 14
|Хихленко Андрей 14 14
|Легошин Андрей 14 14
|Гайсин Вадим 14 14
|Нестеров Алексей 174 14
|Панченко Иван 193 14
|Путятинский Сергей 111 14
|Биккужин Рамиль 69 14
|Чурсин Дмитрий 86 14
|Васильев Сергей 68 14
|Сварник Павел 36 14
|Хомяков Сергей 64 14
|Уткин Владислав 46 14
|Кирьянова Александра 166 14
|Зарубинский Игорь 39 14
|Абдрахманов Рустам 40 14
|Редько Антон 7 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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