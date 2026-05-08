«Кросс технолоджис»: мошенники отказываются от имен брендов в названиях доменов ради скрытности Аналитики Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») фиксируют тренд в фишинге: злоумышленники начали отказываться использован

«Кросс технолоджис»: хакеры используют ИИ в брутфорс-атаках для вероятностного ранжирования Атаки с перебором паролей, они же брутфорс-атаки, остаются распространенным способом получения доступа к аккаунтам пользователей, причем как частных, так и корпоративных. По оценке специалистов «Кросс технолоджис», число таких атак выросло в 1,5 раза в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом. При этом злоумышленники стараются повысить эффективность атак и используют ИИ д

«Кросс технолоджис»: доля вредоносных ботов в общем объеме бот-активности достигла 70% сяти посещений, совершенных автоматизированными средствами веб-серфинга, имели вредоносный характер. За аналогичный период прошлого года этот показатель был заметно ниже – на уровне 55-60%. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что боты могут выполнять широкий спектр вредоносных действий: от парсинга данных до анализа на уязвимости и DDoS-атак. Под вредоносными ботами подразумеваются прог

«Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения приходится на зрелых заказчиков, для которых функционал межсетевых экранов и сканеров защищенности во внутренней инфраструктуре у

«Кросс технолоджис»: ИИ-модели становятся этапом в атаках на цепочки поставок дентов, в которых элементом в атаке на цепочки поставок становятся ИИ-модели, и они играют ключевую роль, становясь не только объектом атак, но и инструментом, способствующим их реализации. Эксперты «Кросс технолоджис» и Infera Security отмечают, что низкая зрелость бизнеса в защите ИИ-моделей в купе со стремительным их внедрением провоцируют существенный рост этого вектора кибератак. Специ

«Кросс технолоджис»: промпт-инъекции составляют более 40% атак на ИИ-модели м периодом 2025 г. При этом доля атак на ИИ-системы от общего числа кибератак на данный момент остается незначительной – около 1-2%, в отраслях с высоким уровнем зрелости в ИИ – около 4-5%. Эксперты «Кросс технолоджис» и Infera Security отмечают, что более 40% кибератак на ИИ-модели – это промпт-инъекции. Prompt injection – это тактика злоумышленников, в которой хакеры манипулируют входными

«Кросс технолоджис»: российский бизнес нарастил спрос на киберучения на 50% елых хакеров» имитирует реальную атаку на инфраструктуру заказчика для проверки работы ИБ-системы и ИБ-команды, вырос на 50% в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты «Кросс технолоджис» подчеркивают, что спрос связан с повышением среднего уровня ИБ-зрелости среди российских компаний: бизнес переходит от тестирования отдельных элементов инфраструктуры к реаль

Прогноз «Кросс технолоджис»: в России вырастет спрос на технологии повышения эффективности сетей Резкое подорожание цен на оптоволокно в конце 2025 – начале 2026 г. в 2-4 раза провоцирует спрос на классы решений, которые способны повысить эффективность имеющихся сетей. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что спрос может увеличиться на 40-50% в первой половине 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Текущий кризис спровоцирован двумя основными факторами.

«Кросс технолоджис»: максимальное время реакции на потенциальный ИБ-инцидент для SOC в 2026 году составляет 15 минут ный инцидент информационной безопасности для команды SOC в 2026 г. не должен превышать 15 минут, оптимальное время реакции – до 5 минут. Эксперты центра кибербезопасности компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») отмечают, что скорость кибератак постоянно растет, поэтому реагирование также должно происходить быстрее. Специалисты отмечают, что внедрение средств автоматизации в раб

«Кросс технолоджис»: злоумышленники начали использовать DLP-системы для атак Специалисты «Кросс технолоджис» зафиксировали складывающийся тренд на использование легитимных инструменто

Долю в интеграторе ИБ-решений «Кросс технолоджис» купил сын Патрушева Крупная сделка Крупную долю в ИБ-интеграторе «Кросс технолоджис» приобрел предприниматель Андрей Патрушев, рассказали РБК два источники на

«Кросс технолоджис»: 40% компаний не тестируют внедренные планы восстановления после киберинцидентов дации работы или полной остановки системы, как ее восстанавливать, что необходимо делать в первую очередь, в какие сроки. Эти планы требуют регулярного тестирования и обновления, при этом, по оценке «Кросс технолоджис», порядка 40% российских компаний по состоянию на февраль 2026 г. не тестировали внедренные планы восстановления. В основе DRP традиционно лежит несколько основных положений:

«Кросс технолоджис»: около четверти киберинцидентов в облаках происходят из-за ошибок конфигурации аутентификации, избыточные права пользователей, открытые служебные порты, неправильную настройку журналирования и мониторинга и так далее. Такую оценку дают эксперты департамента оценки защищенности «Кросс технолоджис» на основе собственного проектного опыта в 2025 г. Специалисты подчеркивают, что рынок облачных сервисов в минувшем году вырос на 35%, популяризация и распространение таких ре

«Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти Кризис на рынке оперативной памяти, который начался в конце 2025 г., стимулирует компании предпринимать проактивные действия по проверке и совершенствованию ИТ-инфраструктуры. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что текущий кризис спровоцировал волну спроса на ИТ-аудит, который в первом полугодии 2026 г. может оказаться на 50-60% выше, чем за аналогичный период прошлого го

«Кросс технолоджис»: российские компании начали активнее использовать ИБ-анкеты для проверки партнеров Атаки на цепочки поставок – одна из главных угроз информационной безопасности в последние годы. По оценкам специалистов «Кросс технолоджис», их число увеличилось на 90% в 2025 г., в более чем 25% атак на бизнес в минувшем году использовался именно этот вектор. Усугубление ситуации заставляет компании принимать ме

«Кросс технолоджис»: DevSecOps повышает безопасность клиентов в 2-4 раза Внедрение практик DevSecOps в разработку приложений позволяет выявлять уязвимости и устранять их в 2-4 раза быстрее по сравнению с разработкой без встроенных практик безопасности. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что оперативное устранение проблем безопасности напрямую влияет на защищенность клиентов, что повышает их лояльность. Помимо устранения уязвимостей в уже выпущенно

ИБ-аутсорсинг становится популярнее из-за сокращения бюджетов По оценкам «Кросс технолоджис», объем рынка ИБ-аутсорсинга в 2025 г. составил около 20 млрд руб., рост по сравнению с 2024 г. составил порядка 15%. В 2026 г. эксперты ожидают увеличения темпов роста рынка

«Кросс технолоджис»: каждое третье резюме middle-специалиста в ИБ оказывается накрученным Около 35% резюме middle-специалистов в информационной безопасности оказываются накрученными: на деле кандидаты соответствуют уровню Junior+, Эксперты «Кросс технолоджис» связывают эту тенденцию в основном со страхом молодых специалистов, остаться без работы из-за высокой конкуренции, нехватки опыта и сокращений. Об этом CNews сообщили предста

Более половины российских компаний сталкивались с ИБ-инцидентами по вине сотрудников. ка 52% российских компаний в 2025 году сталкивались с инцидентами информационной безопасности, которые возникали из-за нарушения сотрудниками внедренных в компаниях политик безопасности. Специалисты «Кросс технолоджис» указывают, что самыми частыми проблемами являются нарушение парольной политики (около 80% инцидентов) и правил резервного копирования (около 60% инцидентов). Об этом CNews со

«Кросс технолоджис»: ИИ-агенты будут среди самых популярных векторов атак в 2026 году 25 г., генеративный искусственный интеллект используется более чем в 70% российских компаний, свыше 40% внедряют или тестируют ИИ-агентов, что в десятки раз больше по сравнению с 2024 г. Специалисты «Кросс технолоджис» считают, что такие автоматизированные решения станут популярным среди злоумышленников вектором атак для кражи чувствительных корпоративных данных. ИИ-агент – это ПО на базе и

«Кросс технолоджис»: атаки на цепочки поставок останутся в топе угроз в 2026 году Атаки на цепочки поставок, в которых проникновение в инфраструктуру цели происходит через подрядчиков компании, участились на 90% в 2025 г. Специалисты «Кросс технолоджис» уверены, что тенденция к росту сохранится и в 2026 г., его темпы могут составить 35-40%. Доля атак через цепочки поставок от общего числа инцидентов в 2025 г. составляет окол

Рынок RaaS вырастет на 20% в 2026 году атформы продолжают стремительно развиваться, по оценкам специалистов, в 2025 году около 70% всех атак с вымогательством проходят именно через специализированные сервисы для злоумышленников. Эксперты «Кросс Технолоджис» считают, что количество атак через RaaS в 2026 г. увеличится примерно на 20%, а их доля в общей структуре вымогательства приблизится к 85-90%. Об этом CNews сообщили представ

«Кросс технолоджис» аккредитована на обновление «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0 Компания «Кросс технолоджис», провайдер услуг по кибербезопасности для бизнеса, получила аккредитацию на обновление средства криптографической защиты информации «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0. Ин

Эксперты «Кросс технолоджис» назвали самые распространенные точки входа Специалисты департамента оценки защищенности компании «Кросс технолоджис» выделили наиболее распространенные уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для получения первичного доступа в информационную инфраструктуру российских компаний.

«Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис» «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) в компании «Кросс технолоджис». Продукт, предназначенный для многофакторной аутентификации и управления доступом, обеспечил централизованное и безопасное подключение к ИТ-ресурсам и контроль действий польз

Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» фиксирует значительный рост запросов со стороны компаний на оценку безопас

«Кросс технолоджис» внедрила систему защиты персональных данных в крупной энергетической компании Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис« завершил проект по созданию комплексной системы защиты персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах одного из крупнейших российских интеграторов в обл

Спрос крупного бизнеса на тестирование на проникновение вырос на 55% за первые 5 месяцев года Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» зафиксировал значительный рост спроса на проекты тестирования организаций на проникновение с помощью «белых хакеров» (пентест). За первые пять месяцев 2025 г. число таких про

«Кросс технолоджис» и Axel Pro обеспечат бизнес отечественными NAC-решениями Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и продуктовая студия Axel Pro объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Соглашение направлено на усиление качества клиентской поддержки и сервисного обсл

«Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допустившая утечку персональных данных. За утечки, о которых станет извест

«Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи в «Вымпелком» Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи (СЗКС) в ПАО «ВымпелКом» и обеспечивает поддержку ее работоспособности. Система соответствует требованиям фед

«Кросс технолоджис» завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в «Сбер А» Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» завершил внедрение системы для обеспечения многоуровневой защиты и безопасности информационных активов электронной торговой площадки «Сбер А» (входит в состав Сбербанка). ЭТП

«Флант» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес решениями для безопасной ИТ-инфраструктуры Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания «Флант», участник российского рынка разработки open source решений заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского б

«Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура» щиту данных пользователей, «Толк» — непрерывность онлайн-коммуникаций в группе компаний. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Когда начались сложности с доступом к зарубежным продуктам, в «Кросс технолоджис» задумались о переходе на российские сервисы — искали альтернативы сразу нескольким программам. Чтобы защитить данные пользователей, подключили двухфакторную аутентификацию дл

Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года Группа компаний «Кросс технолоджис», в которую входит интегратор решений и поставщик сервисов для информационн

«Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надеж

Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne истемы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективно

«Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж Российская компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис»), оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, с помощью своего нового

ОКБ САПР и «Кросс технолоджис» обеспечат компании российскими ПАК для защиты информации Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания разработчик программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа ОКБ САПР заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудн