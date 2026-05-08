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Кросстех Кросс Технолоджис Crosstech Cross Technologies

Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies

Cross Technologies — это интегратор решений в области информационной безопасности. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов, а также предлагает услуги по контролю и защите конфиденциальной информации

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 43 376 446 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 43 376 446 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 31 241 421 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 12 135 025 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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08.05.2026 «Кросс технолоджис»: мошенники отказываются от имен брендов в названиях доменов ради скрытности

Аналитики Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») фиксируют тренд в фишинге: злоумышленники начали отказываться использован
28.04.2026 «Кросс технолоджис»: хакеры используют ИИ в брутфорс-атаках для вероятностного ранжирования

Атаки с перебором паролей, они же брутфорс-атаки, остаются распространенным способом получения доступа к аккаунтам пользователей, причем как частных, так и корпоративных. По оценке специалистов «Кросс технолоджис», число таких атак выросло в 1,5 раза в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом. При этом злоумышленники стараются повысить эффективность атак и используют ИИ д
15.04.2026 «Кросс технолоджис»: доля вредоносных ботов в общем объеме бот-активности достигла 70%

сяти посещений, совершенных автоматизированными средствами веб-серфинга, имели вредоносный характер. За аналогичный период прошлого года этот показатель был заметно ниже – на уровне 55-60%. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что боты могут выполнять широкий спектр вредоносных действий: от парсинга данных до анализа на уязвимости и DDoS-атак. Под вредоносными ботами подразумеваются прог
14.04.2026 «Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура

Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения приходится на зрелых заказчиков, для которых функционал межсетевых экранов и сканеров защищенности во внутренней инфраструктуре у
31.03.2026 «Кросс технолоджис»: ИИ-модели становятся этапом в атаках на цепочки поставок

дентов, в которых элементом в атаке на цепочки поставок становятся ИИ-модели, и они играют ключевую роль, становясь не только объектом атак, но и инструментом, способствующим их реализации. Эксперты «Кросс технолоджис» и Infera Security отмечают, что низкая зрелость бизнеса в защите ИИ-моделей в купе со стремительным их внедрением провоцируют существенный рост этого вектора кибератак. Специ
27.03.2026 «Кросс технолоджис»: промпт-инъекции составляют более 40% атак на ИИ-модели

м периодом 2025 г. При этом доля атак на ИИ-системы от общего числа кибератак на данный момент остается незначительной – около 1-2%, в отраслях с высоким уровнем зрелости в ИИ – около 4-5%. Эксперты «Кросс технолоджис» и Infera Security отмечают, что более 40% кибератак на ИИ-модели – это промпт-инъекции. Prompt injection – это тактика злоумышленников, в которой хакеры манипулируют входными
26.03.2026 «Кросс технолоджис»: российский бизнес нарастил спрос на киберучения на 50%

елых хакеров» имитирует реальную атаку на инфраструктуру заказчика для проверки работы ИБ-системы и ИБ-команды, вырос на 50% в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты «Кросс технолоджис» подчеркивают, что спрос связан с повышением среднего уровня ИБ-зрелости среди российских компаний: бизнес переходит от тестирования отдельных элементов инфраструктуры к реаль
25.03.2026 Прогноз «Кросс технолоджис»: в России вырастет спрос на технологии повышения эффективности сетей

Резкое подорожание цен на оптоволокно в конце 2025 – начале 2026 г. в 2-4 раза провоцирует спрос на классы решений, которые способны повысить эффективность имеющихся сетей. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что спрос может увеличиться на 40-50% в первой половине 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Текущий кризис спровоцирован двумя основными факторами.
24.03.2026 «Кросс технолоджис»: максимальное время реакции на потенциальный ИБ-инцидент для SOC в 2026 году составляет 15 минут

ный инцидент информационной безопасности для команды SOC в 2026 г. не должен превышать 15 минут, оптимальное время реакции – до 5 минут. Эксперты центра кибербезопасности компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») отмечают, что скорость кибератак постоянно растет, поэтому реагирование также должно происходить быстрее. Специалисты отмечают, что внедрение средств автоматизации в раб
23.03.2026 «Кросс технолоджис»: злоумышленники начали использовать DLP-системы для атак

Специалисты «Кросс технолоджис» зафиксировали складывающийся тренд на использование легитимных инструменто
18.03.2026 Долю в интеграторе ИБ-решений «Кросс технолоджис» купил сын Патрушева

Крупная сделка Крупную долю в ИБ-интеграторе «Кросс технолоджис» приобрел предприниматель Андрей Патрушев, рассказали РБК два источники на

18.03.2026 «Кросс технолоджис»: 40% компаний не тестируют внедренные планы восстановления после киберинцидентов

дации работы или полной остановки системы, как ее восстанавливать, что необходимо делать в первую очередь, в какие сроки. Эти планы требуют регулярного тестирования и обновления, при этом, по оценке «Кросс технолоджис», порядка 40% российских компаний по состоянию на февраль 2026 г. не тестировали внедренные планы восстановления. В основе DRP традиционно лежит несколько основных положений:

13.03.2026 «Кросс технолоджис»: около четверти киберинцидентов в облаках происходят из-за ошибок конфигурации

аутентификации, избыточные права пользователей, открытые служебные порты, неправильную настройку журналирования и мониторинга и так далее. Такую оценку дают эксперты департамента оценки защищенности «Кросс технолоджис» на основе собственного проектного опыта в 2025 г. Специалисты подчеркивают, что рынок облачных сервисов в минувшем году вырос на 35%, популяризация и распространение таких ре
05.03.2026 «Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти

Кризис на рынке оперативной памяти, который начался в конце 2025 г., стимулирует компании предпринимать проактивные действия по проверке и совершенствованию ИТ-инфраструктуры. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что текущий кризис спровоцировал волну спроса на ИТ-аудит, который в первом полугодии 2026 г. может оказаться на 50-60% выше, чем за аналогичный период прошлого го
17.02.2026 «Кросс технолоджис»: российские компании начали активнее использовать ИБ-анкеты для проверки партнеров

Атаки на цепочки поставок – одна из главных угроз информационной безопасности в последние годы. По оценкам специалистов «Кросс технолоджис», их число увеличилось на 90% в 2025 г., в более чем 25% атак на бизнес в минувшем году использовался именно этот вектор. Усугубление ситуации заставляет компании принимать ме
11.02.2026 «Кросс технолоджис»: DevSecOps повышает безопасность клиентов в 2-4 раза

Внедрение практик DevSecOps в разработку приложений позволяет выявлять уязвимости и устранять их в 2-4 раза быстрее по сравнению с разработкой без встроенных практик безопасности. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что оперативное устранение проблем безопасности напрямую влияет на защищенность клиентов, что повышает их лояльность. Помимо устранения уязвимостей в уже выпущенно
02.02.2026 ИБ-аутсорсинг становится популярнее из-за сокращения бюджетов

По оценкам «Кросс технолоджис», объем рынка ИБ-аутсорсинга в 2025 г. составил около 20 млрд руб., рост по сравнению с 2024 г. составил порядка 15%. В 2026 г. эксперты ожидают увеличения темпов роста рынка

30.01.2026 «Кросс технолоджис»: каждое третье резюме middle-специалиста в ИБ оказывается накрученным

Около 35% резюме middle-специалистов в информационной безопасности оказываются накрученными: на деле кандидаты соответствуют уровню Junior+, Эксперты «Кросс технолоджис» связывают эту тенденцию в основном со страхом молодых специалистов, остаться без работы из-за высокой конкуренции, нехватки опыта и сокращений. Об этом CNews сообщили предста
22.01.2026 Более половины российских компаний сталкивались с ИБ-инцидентами по вине сотрудников.

ка 52% российских компаний в 2025 году сталкивались с инцидентами информационной безопасности, которые возникали из-за нарушения сотрудниками внедренных в компаниях политик безопасности. Специалисты «Кросс технолоджис» указывают, что самыми частыми проблемами являются нарушение парольной политики (около 80% инцидентов) и правил резервного копирования (около 60% инцидентов). Об этом CNews со
16.01.2026 «Кросс технолоджис»: ИИ-агенты будут среди самых популярных векторов атак в 2026 году

25 г., генеративный искусственный интеллект используется более чем в 70% российских компаний, свыше 40% внедряют или тестируют ИИ-агентов, что в десятки раз больше по сравнению с 2024 г. Специалисты «Кросс технолоджис» считают, что такие автоматизированные решения станут популярным среди злоумышленников вектором атак для кражи чувствительных корпоративных данных. ИИ-агент – это ПО на базе и
15.01.2026 «Кросс технолоджис»: атаки на цепочки поставок останутся в топе угроз в 2026 году

Атаки на цепочки поставок, в которых проникновение в инфраструктуру цели происходит через подрядчиков компании, участились на 90% в 2025 г. Специалисты «Кросс технолоджис» уверены, что тенденция к росту сохранится и в 2026 г., его темпы могут составить 35-40%. Доля атак через цепочки поставок от общего числа инцидентов в 2025 г. составляет окол
25.12.2025 Рынок RaaS вырастет на 20% в 2026 году

атформы продолжают стремительно развиваться, по оценкам специалистов, в 2025 году около 70% всех атак с вымогательством проходят именно через специализированные сервисы для злоумышленников. Эксперты «Кросс Технолоджис» считают, что количество атак через RaaS в 2026 г. увеличится примерно на 20%, а их доля в общей структуре вымогательства приблизится к 85-90%. Об этом CNews сообщили представ
24.12.2025 «Кросс технолоджис» аккредитована на обновление «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0

Компания «Кросс технолоджис», провайдер услуг по кибербезопасности для бизнеса, получила аккредитацию на обновление средства криптографической защиты информации «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0. Ин
19.12.2025 Эксперты «Кросс технолоджис» назвали самые распространенные точки входа

Специалисты департамента оценки защищенности компании «Кросс технолоджис» выделили наиболее распространенные уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для получения первичного доступа в информационную инфраструктуру российских компаний.
18.08.2025 «Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис»

«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) в компании «Кросс технолоджис». Продукт, предназначенный для многофакторной аутентификации и управления доступом, обеспечил централизованное и безопасное подключение к ИТ-ресурсам и контроль действий польз
21.07.2025 Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» фиксирует значительный рост запросов со стороны компаний на оценку безопас
16.07.2025 «Кросс технолоджис» внедрила систему защиты персональных данных в крупной энергетической компании

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис« завершил проект по созданию комплексной системы защиты персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах одного из крупнейших российских интеграторов в обл
25.06.2025 Спрос крупного бизнеса на тестирование на проникновение вырос на 55% за первые 5 месяцев года

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» зафиксировал значительный рост спроса на проекты тестирования организаций на проникновение с помощью «белых хакеров» (пентест). За первые пять месяцев 2025 г. число таких про
28.05.2025 «Кросс технолоджис» и Axel Pro обеспечат бизнес отечественными NAC-решениями 

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и продуктовая студия Axel Pro объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Соглашение направлено на усиление качества клиентской поддержки и сервисного обсл
15.05.2025 «Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допустившая утечку персональных данных. За утечки, о которых станет извест
28.04.2025 «Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи в «Вымпелком»

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи (СЗКС) в ПАО «ВымпелКом» и обеспечивает поддержку ее работоспособности. Система соответствует требованиям фед
04.04.2025 «Кросс технолоджис» завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в «Сбер А»

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» завершил внедрение системы для обеспечения многоуровневой защиты и безопасности информационных активов электронной торговой площадки «Сбер А» (входит в состав Сбербанка). ЭТП
05.02.2025 «Флант» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес решениями для безопасной ИТ-инфраструктуры

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания «Флант», участник российского рынка разработки open source решений заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского б
24.12.2024 «Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура»

щиту данных пользователей, «Толк» — непрерывность онлайн-коммуникаций в группе компаний. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Когда начались сложности с доступом к зарубежным продуктам, в «Кросс технолоджис» задумались о переходе на российские сервисы — искали альтернативы сразу нескольким программам. Чтобы защитить данные пользователей, подключили двухфакторную аутентификацию дл
24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года

Группа компаний «Кросс технолоджис», в которую входит интегратор решений и поставщик сервисов для информационн
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надеж
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne

истемы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективно
11.11.2024 «Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж

Российская компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис»), оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, с помощью своего нового

17.10.2024 ОКБ САПР и «Кросс технолоджис» обеспечат компании российскими ПАК для защиты информации  

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания разработчик программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа ОКБ САПР заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудн
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и EvaTeam, компания разработчик комплексных решений для организации работы команд, заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российск

Публикаций - 136, упоминаний - 188

Кросстех и организации, системы, технологии, персоны:

Кросстех - ESA PRO - ЕСА ПРО 33 30
Softline - Софтлайн 3672 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 19
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 190 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 16
9491 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 298 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 14
РусГидро ИТ сервис 37 14
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 579 14
MIND Software - Майнд Софт 63 14
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 138 14
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 30 14
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 270 14
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 14
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 27 14
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 16 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 357 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 119 14
Программный продукт ГК 81 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5578 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1315 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 10
Код Безопасности 789 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 8
Информзащита 929 8
Telegram Group 2872 8
Ростелеком 10854 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 487 6
Газинформсервис - ГИС 481 6
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 11 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 5
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 126 5
ДиалогНаука 270 5
InnoSTage - Инностейдж 215 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 4
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 148 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 909 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 18
ГПБ - Газпромбанк 1261 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 14
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 585 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 205 14
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 14
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 4
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1857 4
ФосАгро 171 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2896 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 298 3
Синара Банк - ДелоБанк 67 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 2
МКБ - Московский кредитный банк 648 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 609 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1049 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
Роснефть НК - нефтяная компания 555 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1581 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 89 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 21
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 14
МИК - Московский инновационный кластер 182 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 514 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 2
Федеральное казначейство России 1939 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 209 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 973 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34300 111
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 50
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9270 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21600 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8112 31
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5008 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 27
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3074 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33119 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7479 21
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 31 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14118 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12066 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6330 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1828 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2565 14
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 540 14
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 391 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9143 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 13
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1912 12
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1637 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7053 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5065 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5683 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8136 11
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 986 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 315 14
МТС Exolve 147 14
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 114 14
Новые облачные технологии - МойОфис 949 14
1С:ERP Управление предприятием 816 10
Linux OS 11411 7
Crosstech Solutions Group - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 306 5
Microsoft Windows 16777 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 5
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 92 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 55 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 248 3
Oracle Java - язык программирования 3449 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 883 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 757 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 142 3
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 63 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 350 3
Atlassian - Confluence 177 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 231 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 199 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1712 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 82 2
OpenAI - ChatGPT 677 2
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 20 2
Carbon Soft - EvaTeam 39 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 555 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 20 2
Kaspersky Container Security 23 2
MAS Platform - reTributor 3 2
Red Hat Ansible 142 2
Google Android 15140 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 316 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 474 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 121 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 357 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 183 2
Фисенко Лев 61 50
Чугунов Евгений 16 15
Окладникова Ирина 28 15
Шадаев Максут 1206 15
Закоржевский Вячеслав 92 14
Павлов Александр 120 14
Груздев Антон 42 14
Пуртов Кирилл 61 14
Гуральник Павел 35 14
Мухин Денис 55 14
Ерофеев Максим 32 14
Карасев Алексей 21 14
Телевинов Сергей 37 14
Бондаренко Алексей 45 14
Григоренко Вадим 57 14
Калашников Артем 17 14
Желтухин Вадим 71 14
Толокнов Андрей 37 14
Фогельсон Виктор 49 14
Юдин Антон 16 14
Шаповалова Ирина 16 14
Перунов Александр 14 14
Новожилова Анастасия 14 14
Батунова Анастасия 14 14
Хихленко Андрей 14 14
Легошин Андрей 14 14
Гайсин Вадим 14 14
Нестеров Алексей 174 14
Панченко Иван 193 14
Путятинский Сергей 111 14
Биккужин Рамиль 69 14
Чурсин Дмитрий 86 14
Васильев Сергей 68 14
Сварник Павел 36 14
Хомяков Сергей 64 14
Уткин Владислав 46 14
Кирьянова Александра 166 14
Зарубинский Игорь 39 14
Абдрахманов Рустам 40 14
Редько Антон 7 6
Россия - РФ - Российская федерация 164402 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54422 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 6
Казахстан - Республика 5995 5
Германия - Федеративная Республика 13146 4
Беларусь - Белоруссия 6247 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 2
Африка - Африканский регион 3630 2
Турция - Турецкая республика 2589 2
Узбекистан - Республика 1980 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1123 2
Европа 24899 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1236 1
Азия - Азиатский регион 5885 1
Швеция - Королевство 3769 1
Боливия - Многонациональное Государство 64 1
Индия - Bharat 5835 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1406 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Ближний Восток 3134 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3143 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1771 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 361 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 895 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 318 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3673 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 22
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2150 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 18
Аудит - аудиторский услуги 3382 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6525 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8719 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 12
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2290 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12170 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 7
Энергетика - Energy - Energetically 5783 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15837 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3065 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1359 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4560 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 609 6
Экономический эффект 1311 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2836 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8753 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3831 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1142 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 5
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 914 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2340 7
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 2
Ведомости 1431 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 2
Открытые системы ИД 176 1
Forbes - Форбс 978 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 16
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 3
CNews Инновация года - награда 154 3
Gartner - Гартнер 3648 2
CNews Мишень 180 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
BCG - Boston Consulting Group 115 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 716 3
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 55 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 31 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 16
CNews Баттл 69 5
CNews FORUM Кейсы 306 3
CNews AWARDS - награда 569 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2646 1
Международный женский день - 8 марта 417 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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