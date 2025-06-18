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Вотяков Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Вотяков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
|Правдивый Владимир 15 2
|Маклаков Андрей 6 2
|Мальшаков Александр 5 2
|Бойченко Надежда 2 2
|Куракин Алексей 7 1
|Федоров Андрей 29 1
|Герасимов Николай 3 1
|Воробьева Ольга 2 1
|Харитонов Максим 2 1
|Воробьев Александр 34 1
|Новиков Юрий 10 1
|Гуз Иван 14 1
|Лисецкий Юрий 1 1
|Ефанов Владимир 1 1
|Горохова Мария 2 1
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