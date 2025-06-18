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Вотяков Кирилл


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Авито Авто» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
18.11.2024 Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев 1
28.12.2021 «Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров 1
05.04.2021 «Авито» меняет структуру, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых проектов 1
18.06.2014 «Яндекс» запустил «убийцу» 2GIS - сервис поиска и рейтинга организаций в городах России 1
07.02.2011 Австрийский интегратор S&T продал контроль над активами в СНГ россиянам 1
19.11.2010 Европейцы агрессивно захватывают российский ИТ-рынок 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Вотяков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7804 3
Amphora Group - Амфора Групп 22 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 2
SAP SE 5340 1
8522 1
Dell EMC 5054 1
Cisco Systems 5160 1
HP Inc. 5720 1
IBM - International Business Machines Corp 9478 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1131 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
msg Plaut - Plaut Consulting - Плаут Консалтинг 7 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1044 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 808 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1465 1
ЦИАН - CIAN 148 1
Avito - Баер Макспостер 1 1
Силовые машины 124 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11613 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12443 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21201 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10734 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2509 2
Data monetization - Монетизация данных 1721 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6899 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4922 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11453 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2609 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4119 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2128 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 189 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2639 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 1
Avito - Авито авто 52 3
Google Android 14317 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1036 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 301 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1136 1
Avito - Авито товары 19 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 15 1
Яндекс.Объявления 9 1
Яндекс.Город 6 1
Правдивый Владимир 15 2
Маклаков Андрей 6 2
Мальшаков Александр 5 2
Бойченко Надежда 2 2
Куракин Алексей 7 1
Федоров Андрей 29 1
Герасимов Николай 3 1
Воробьева Ольга 2 1
Харитонов Максим 2 1
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Новиков Юрий 10 1
Гуз Иван 14 1
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Ефанов Владимир 1 1
Горохова Мария 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 2
Украина 7681 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1307 2
Молдавия - Республика Молдова 715 2
Австрия - Вена 257 2
Австрия - Австрийская Республика 1316 2
Казахстан - Республика 5662 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Европа 24413 1
Европа Западная 1484 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Армения - Республика 2328 1
Таджикистан - Республика 885 1
Нидерланды 3562 1
Финляндия - Финляндская Республика 3629 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6385 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7650 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 173 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 470 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5044 1
Опцион 102 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2295 1
Пищевая промышленность - Чай 127 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6888 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
Juniper Research 532 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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