Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Новиков Юрий



20.12.2024 «МегаФон» прокачал связь в 100 локациях Нижнего Новгорода 1
14.03.2022 VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей 1
28.12.2021 «Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров 1
30.04.2021 Mail.ru Group стала партнером городского акселератора Санкт-Петербурга 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
22.05.2020 Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
11.06.2008 Toodoo поддержал OpenID 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Новиков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростелеком 9701 3
Softline - Софтлайн 2811 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
МегаФон 8805 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Microsoft Corporation 24625 2
Крок - Croc 1777 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
Google LLC 11775 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 2
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Huawei 3933 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
8213 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Red Hat 1305 1
Naumen - Наумен 625 1
Selectel - Селектел 385 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
3data - 3дата 82 1
RetailCRM 31 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Тензор 98 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 644 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Avito - Баер Макспостер 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЦРПП СПб ГБУ - Центр развития и поддержки предпринимательства СПб ГБУ - Городской акселератор Санкт-Петербурга 5 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
OpenStack 488 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 39 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
Virtual office - Виртуальный офис 179 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 79 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
Apple iOS 7809 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Office 365 940 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Qsoft amoCRM 107 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Naumen ITSM365 40 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Яндекс.Маркет 937 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Avito - Авито авто 36 1
МегаФон Наши люди 46 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Обухов Александр 19 2
Козловский Андрей 11 2
Самойлов Юрий 74 1
Добродеев Борис 95 1
Березин Максим 112 1
Кириченко Игорь 49 1
Бойко Андрей 50 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Машурин Сергей 20 1
Хала Илья 43 1
Яшин Дмитрий 14 1
Коновалов Олег 14 1
Абрамец Егор 5 1
Аниканова Мария 15 1
Тюрина Мария 54 1
Ерин Сергей 16 1
Ефанова Мария 2 1
Герасимов Николай 3 1
Воробьева Ольга 2 1
Харитонов Максим 2 1
Воробьев Александр 34 1
Правдивый Владимир 15 1
Вотяков Кирилл 6 1
Лазарева Евгения 5 1
Краснова Елена 2 1
Калинин Александр 154 1
Кириенко Владимир 139 1
Федюшина Любовь 2 1
Росс Марина 1 1
Аврамов Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Нидерланды 3517 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще