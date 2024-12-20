Новиков Юрий
|20.12.2024
|«МегаФон» прокачал связь в 100 локациях Нижнего Новгорода 1
|14.03.2022
|VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей 1
|28.12.2021
|«Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров 1
|30.04.2021
|Mail.ru Group стала партнером городского акселератора Санкт-Петербурга 1
|31.07.2020
|Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
|31.07.2020
|Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
|31.07.2020
|Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
|22.05.2020
|Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
|11.06.2008
|Toodoo поддержал OpenID 1
Новиков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Обухов Александр 19 2
|Козловский Андрей 11 2
|Самойлов Юрий 74 1
|Добродеев Борис 95 1
|Березин Максим 112 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Бойко Андрей 50 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Машурин Сергей 20 1
|Хала Илья 43 1
|Яшин Дмитрий 14 1
|Коновалов Олег 14 1
|Абрамец Егор 5 1
|Аниканова Мария 15 1
|Тюрина Мария 54 1
|Ерин Сергей 16 1
|Ефанова Мария 2 1
|Герасимов Николай 3 1
|Воробьева Ольга 2 1
|Харитонов Максим 2 1
|Воробьев Александр 34 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Вотяков Кирилл 6 1
|Лазарева Евгения 5 1
|Краснова Елена 2 1
|Калинин Александр 154 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Федюшина Любовь 2 1
|Росс Марина 1 1
|Аврамов Роман 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews SaaS рейтинг 27 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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