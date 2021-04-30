Mail.ru Group стала партнером городского акселератора Санкт-Петербурга

Mail.ru Group предоставит участникам Городского акселератора Санкт-Петербурга – проекта Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города и Центра развития поддержки и предпринимательства – купоны на использование сервисов для бизнеса. С ними будет проще продвигать компании в интернете, искать сотрудников, продавать товары и перейти на облачную инфраструктуру.

Городской акселератор Санкт-Петербурга поможет компаниям из сферы услуг, промышленности, креативных индустрий, а также социально ориентированному бизнесу эффективно развивать свое дело. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса Mail.ru Group подарит участникам акселератора бесплатное продвижение во ВКонтакте и на Юле, а также обеспечит поддержку с помощью облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions.

Предпринимателям станет доступно бесплатное продвижение на платформе «Бизнес ВКонтакте» на сумму до 1000 рублей. Пользователи получат широкий набор инструментов: они смогут создать страницу бизнеса и онлайн-магазина, запустить рекламу и так далее. На проведение первой рекламной кампании также можно получить 3000 рублей.

Для эффективного поиска сотрудников участники Акселератора смогут использовать возможности сервиса «VK Работа» на сумму 2000 рублей. С его помощью можно быстро находить линейный персонал: 45% работодателей получают на свои вакансии более 100 откликов.

Купоны Мультимаркета на 1000 рублей на продвижение товаров во ВКонтакте и на получение заказов с Юлы помогут увеличить продажи.

Помимо этого, участники Акселератора смогут воспользоваться ресурсами платформы облачных сервисов для бизнеса Mail.ru Cloud Solutions. Промокод даст бонус 6000 рублей на использование облачной инфраструктуры. Этого хватит на оценку всех возможностей платформы на реальных проектах бизнеса.

Участник Городского акселератора Санкт-Петербурга может выбрать, какие купоны он хочет получить: можно воспользоваться одним, несколькими или всеми сразу.

«Пандемия серьезно ударила по бизнесу, особенно сильно пострадали малые и средние компании, и до сих пор не все сумели восстановиться. Мы рады поддержать акселератор, проект Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле и Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, предоставив компаниям возможность воспользоваться нашими сервисами на специальных условиях. Решения для бизнеса — в том числе бесплатные — занимают важное место в экосистеме VK, которую строит Mail.ru Group, и мы надеемся, они помогут предпринимателям покорять новые высоты даже в это непростое время», – отметил Юрий Новиков, руководитель бизнес-юнита «Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция» в Mail.ru Group.