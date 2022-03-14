VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей

VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации «Опора России». Основная цель совета – помочь представителям МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Мы пониманием, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества. Уже сейчас в “Вконтакте” свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тыс. бизнес-сообществ. На платформе Бизнес “Вконтакте” предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете», – сказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

В свою очередь, команда «Опоры России» предоставит комплексную отраслевую экспертизу по механизмам продажи в онлайне на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.

Совет VK станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты также будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.

В состав совета вошли:

- Александр Калинин, президент «Опоры России»

- Юрий Новиков, руководитель бизнес-юнита Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK

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- Евгения Лазарева, создатель торговой марки Mamanonstop

- Елена Краснова, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion

- Марина Росс, основательница бренда Hydrop

Для сбора информации «Вконтакте» работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров.

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В этом также поможет направление поддержки малого и среднего бизнеса, которое запустила VK. Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе.