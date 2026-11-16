Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Объявления
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 14
Яндекс.Объявления и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9485 9
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5152 4
|VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3633 2
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1387 1
|Вотяков Кирилл 9 1
|Куракин Алексей 7 1
|Алёшин Павел 14 1
|Герасимов Николай 4 1
|Воробьева Ольга 2 1
|Харитонов Максим 3 1
|Горелкин Антон 119 1
|Новиков Юрий 10 1
|Воробьев Александр 42 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Губницын Антон 2 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 203 2
|ТИАР-Центр 3 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 156 1
|SimilarWeb 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.