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Логистика RFBS Real FBS Real Fulfillment by Seller

СОБЫТИЯ

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26.08.2026 Ozon и Wildberries обдирают продавцов как липку. Почти половина их доходов теперь уходит на комиссии 1
29.07.2024 5Post и Ozon запустили проект для продавцов, работающих по модели realFBS 1
13.02.2024 Объем перевозок на маркетплейсы вырос в два раза за 2023 год 1
21.11.2023 «Деловые линии» запустили новые услуги для поставщиков маркетплейсов 1
06.04.2023 Ozon спешно избавляется от своего «убийцы» «Авито». У пользователей осталась неделя, чтобы завершить все сделки 1
17.05.2022 СДЭК и Ozon улучшили систему доставки для продавцов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4992 1
Yandex - Яндекс 9272 1
VK - Mail.ru Group 3605 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1938 5
Деловые Линии ГК 93 2
GFG - Lamoda - Купишуз 220 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1333 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 248 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1777 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
X5 Group - Перекрёсток 642 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1704 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 763 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3294 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7168 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14011 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13001 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6225 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 541 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2939 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54146 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12314 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 800 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13701 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2817 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11860 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1301 2
Яндекс.Объявления 9 1
Google Android 15289 1
Apple iOS 8604 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Дырдасов Виталий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166857 5
Азия Восточная 191 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1422 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 2
Казахстан - Республика 6073 2
Европа 24990 2
Беларусь - Белоруссия 6312 2
Армения - Республика 2457 2
Россия - ЦФО - Московская область - Коледино 10 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 86 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 118 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1792 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 1
Россия - СФО - Новосибирск 4890 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1094 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 964 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9058 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27404 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6556 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 350 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6795 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 204 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1604 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1149 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12349 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4001 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7063 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
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