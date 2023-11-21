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«Деловые линии» запустили новые услуги для поставщиков маркетплейсов

Теперь в список дополнительных сервисов перевозчика, помимо возвратной логистики, страхования сохранности грузов и доставки со склада поставщика, входит маркировка коробов и формирование монопалеты. Воспользоваться услугами можно при доставке грузов на склады маркетплейсов в Коледино, Электросталь, Зеленодольск, Чехов, Алексин и другие населенные пункты. Об этом CNews сообщили представители «Деловых линий».

«Направление доставки на маркетплейсы активно развивается – объем перевозок в этом году увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Если раньше селлеры выбирали один склад в своем регионе для отправки партий товаров, то теперь компании отправляют грузы сразу на три-пять терминалов по разным регионам страны, выходят не на один маркетплейс, а сразу на две-три площадки. При таких масштабах возрастает и вероятность ошибки. Например, поставщик может перепутать маркировку коробов или в принципе про нее забыть. Тогда груз нужно будет вернуть на склад, повторить все действия и снова отправить на доставку в маркетплейс. Чтобы не терять время, селлер может заказать маркировку у нас», – сообщили представители «Деловых линий».

Заказать услуги можно с помощью специального чат-бота после прибытия груза в город получателя.

Группа компаний сотрудничает более чем с 60 тыс. поставщиков маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.маркет», Lamoda, AliExpress и др. Осуществляют доставку по схемам FBO, FBS, DBS и rFBS.

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ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Собственный автопарк насчитывает порядка 5 тыс. машин мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные складские услуги. Сеть терминалов насчитывает 249 подразделений в 201 городах России.

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