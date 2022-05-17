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СДЭК и Ozon улучшили систему доставки для продавцов

В схеме работы realFBS Standard внутри маркетплейса появился новый метод доставки «Партнеры Ozon», где СДЭК — первый партнер. Ozon интегрировал свою клиентскую систему и сервис доставки СДЭК, чтобы облегчить продавцам процесс обработки заказов. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Обеспечивать логистику станет проще. Все рабочие процессы можно будет вести в личном кабинете Ozon Seller, там же будет размещаться вся информация о доходах и расходах продавцов.

В частности, продавцам не придется заключать отдельный договор с перевозчиком, регистрировать заказы на сайте логистической службы, вести с перевозчиком отдельный документооборот и расчеты, менять статусы заказов или добавлять их трек-номера.

Продавцы смогут самостоятельно определять, в какие города и регионы доставлять заказы, а также печатать маркировку и документы для сторонней службы из личного кабинета Ozon Seller.

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