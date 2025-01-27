Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Дырдасов Виталий



27.01.2025 5post упростила получение онлайн-заказов сети «Cвязь.On» 1
19.11.2024 5Post объявила о партнёрстве с российским брендом одежды Befree 1
29.07.2024 5Post и Ozon запустили проект для продавцов, работающих по модели realFBS 1
10.04.2024 «Авито Доставка» и 5Post масштабируют партнёрство 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 2
01.02.2021 5Post вместе с партнерами доставила 20 млн заказов в течение 2020 года 1
06.10.2020 Доставкой продукции сети «Дочки-сыночки» займется 5Post 1
07.09.2020 «Билайн» стал первым сотовым партнером 5post 1
20.07.2020 5Post создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов 1
21.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» доставят заказы в ближайшую «Пятерочку» 1
30.01.2020 X5 Retail Group объявила о сотрудничестве 5Post и Apiship 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Дырдасов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
Apiship 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 11
X5 5Post - 5Пост 49 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 5
Joom - маркетплейс 19 4
iHerb - маркетплейс 16 4
X5 Group - Перекрёсток 545 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 652 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
Почта России ПАО 2114 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1825 5
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 113 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8464 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5041 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 1
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14394 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7586 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 1
Аксессуары 3883 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4168 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 204 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1417 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2475 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 1
Логистика - RFBS - Real FBS - Real Fulfillment by Seller 5 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2239 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
Яндекс.Маркет 939 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Иванова Дагмара 36 1
Павлов Антон 16 1
Николаев Илья 4 1
Хомяков Дмитрий 2 1
Степанова Татьяна 5 1
Пустыльник Сергей 6 1
Тиличеев Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 9
Россия - РФ - Российская федерация 144407 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Сингапур - Республика 1851 1
Индонезия - Республика 957 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Малайзия 865 1
Таиланд - Королевство 817 1
Филиппины - Республика 565 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 50 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2942 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 7
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1191 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 268 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1652 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4880 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1738 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1435 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще