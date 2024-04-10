«Авито Доставка» и 5Post масштабируют партнёрство

«Авито Доставка» и 5Post приняли решение о масштабировании пилота доставки в магазины торговых сетей X5 Group, который проходил последние 9 месяцев. Данная опция позволяет клиентам «Авито» покупать и продавать товары с отправкой и выдачей в постаматах и на кассах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», не только внутри своего города, а по России, обеспечивая при этом безопасность сделок для обеих сторон.

За пилотный период сервисом 5Post в рамках партнёрства с «Авито Доставка» было доставлено более 1,8 млн заказов, самыми активными оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, при этом самым отдалённым городом, из которого был отправлен заказ стал Томск. Самой популярной товарной категорией посылок в классификации «Авито» стала «Одежда, обувь и аксессуары» – 40% от общего количества отправлений. Продавцы «Авито» предпочитают отправлять свои заказы в магазинах «Перекрёсток», а вот покупатели при получении заказов делают свой выбор в пользу торговой сети «Пятёрочка».

В рамках масштабирования проекта пользователям «Авито» стало доступно более чем 20 тысяч точек приёма и выдачи отправлений, расположенные в 3700 населённых пунктах, а это 63 региона Российской Федерации. С 2024 г. услуга «Авито Доставка» через 5Post стала доступна и жителям Сибири. Были оптимизированы сроки доставки по основным направлениям, а также была увеличена стоимость товаров, доступных для доставки в постаматы, с 15 до 30 тыс. руб. 5Post доработал клиентский путь при отправке заказа через постаматы, что позволило сократить время на передачу заказа в доставку. Напоминаем, что при заказе товара в постамат можно воспользоваться опцией корзины и скомпоновать несколько разных товаров от одного продавца в одну посылку.

Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post, сказал: «Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что пилотный проект прошёл успешно. Прежде всего, это подтверждается интересом клиентов «Авито» к сервису доставки 5Post, который конвертируется в количество сделок, совершенных с доставкой в постаматы и на кассы магазинов «Пятёрочка», и «Перекрёсток». Мы продолжим вместе с «Авито» совершенствовать сервис доставки для того, чтобы он стал максимально удобным и выгодным, как для покупателей, так и для продавцов».

Сергей Пустыльник, директор по логистике в «Авито», сказал: «В 2023 г. число объявлений на «Авито» с подключенной доставкой превысило 93 млн и выросло почти в полтора раза год к году, а число заказов выросло в два раза. Многим нашим пользователям важна возможность получить заказ в постамате, в удобном для себя графике, или на кассе любимого магазина у дома, зайдя за продуктами. Благодаря партнерству с 5Post это стало возможным».

В совместных планах 5Post и «Авито» на 2024 г. продолжить масштабирование сети пунктов приёма и выдачи отправлений, увеличение стоимости товаров доступных для отправки через постаматы и продолжение оптимизации сроков доставки по всем населённым пунктам, запуск дополнительных совместных промо активностей направленных на лояльность клиентов и новых бизнес-проектов.