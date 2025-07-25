Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179139
ИКТ 13920
Организации 10822
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25918
Персоны 77080
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 707
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Пустыльник Сергей


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 До 200 кг: «Авито» запустил доставку крупногабаритных грузов 1
05.08.2024 В почтоматах «Халва Экспресс» теперь можно получать заказы «Авито» 1
21.06.2024 «Почта России» начала выдавать посылки «Авито» в партнерских пунктах 1
10.04.2024 «Авито Доставка» и 5Post масштабируют партнёрство 1
29.03.2024 Почта России доставила в 2023 г. почти 30 млн товаров с «Авито» 1
07.03.2024 «Авито» запускает свою сеть доставки и собственное ПО для владельцев пунктов выдачи заказов 1
11.10.2021 Удобно торговать: «Авито» упрощает доставку товаров с платформы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Пустыльник Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1092 6
Почта России ПАО 2190 4
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 53 3
X5 5Post - 5Пост 54 2
Совкомбанк Халва Экспресс 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 126 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 173 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
Яндекс.Доставка 84 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12526 3
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 119 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1838 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1908 1
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 12 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 314 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16602 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5005 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5448 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12550 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 86 6
Совкомбанк Халва 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5563 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 643 1
Цыпин Максим 12 1
Колударов Антон 1 1
Дырдасов Виталий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3258 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2556 2
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7841 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1636 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1195 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4141 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1647 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1526 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2592 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7543 5
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 306 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25103 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1743 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 182 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 332 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10293 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5102 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 676 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще