Удобно торговать: «Авито» упрощает доставку товаров с платформы

Российский онлайн-сервис объявлений «Авито» сообщает о нововведении в процесс отправки товаров с платформы — у продавцов появилась новая возможность планировать время похода в отделение «Почты России» и тем самым избегать очередей. На странице заказа на платформе «Авито» продавец товара может выбрать подходящее отделение отправки, узнать его режим работы и точный адрес, увидеть график загруженности отделения и выбрать оптимальное время посещения.

«Новая опция рассчитана на частных продавцов, которым теперь удобнее планировать свое время, а также на малый и средний бизнес, в котором нередко один и тот же человек выполняет сразу несколько функций и зачастую работает в жестких временных рамках. Многие компании, продающие свои товары на “Авито”, стараются отправлять их в максимально сжатые сроки. Это выгодно и продавцу, и покупателю. Сроки доставки - важное конкурентное преимущество и забота о клиенте в масштабах огромной страны, где некоторые посылки добираются до адресата за 7-10 дней. Теперь отправителю не нужно тратить время на поиск подробной информации об отделении отправки и его загруженности, она доступна на всех платформах на расстоянии одного клика», — отмечает Сергей Пустыльник, руководитель «Авито логистики»

«Авито» сотрудничает с «Почтой России» с 2019 г., компания пополнила список логистических партнеров «Авито», среди которых Boxberry, «Достависта» и «Яндекс Go». «Авито доставка» отправляет товары в 36 243 отделений «Почты России», расположенных в 19 877 населенных пунктах. Сам сервис доставки товаров платформы «Авито», «Авито доставка», был запущен в марте 2018 г. Он обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. В случае, если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и его доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий. Сегодня через «Авито доставку» пользователями онлайн-сервиса отправляется миллион посылок в месяц.