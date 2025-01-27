Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Borzo Dostavista Достависта курьерская компания

Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания

Dostavista — платформа для заказа срочной курьерской доставки по городу. Сервис представлен в 24 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Уфе, Омске и других. Dostavista обеспечивает доставку посылок точно в срок и в день заказа, пешими курьерами и на автомобилях. Клиенты заказывают доставку на сайте, через мобильное приложение или API, а алгоритм назначения подбирает курьера из нескольких десятков параметров. Чтобы обеспечить доступную, быструю и точную доставку, алгоритмы компании оптимизируют параллельные доставки с учётом географии маршрутов, содержимого посылок, расположения курьеров и многих других параметров. 


27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
19.08.2024 «Достависта» переходит на платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
16.07.2024 «Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование 1
31.08.2022 «Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» 1
21.07.2022 «Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд руб. в 2022 году 1
19.07.2022 Какие нестандартные задачи можно поручить контакт-центру 1
08.07.2022 Голосовой робот на платформе МТТ VoiceBox проводит инструктаж курьеров сервиса Dostavista 1
23.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1
09.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1
19.05.2022 Сервисы доставки «нанимают» вежливых роботов и экономят до 30% на расходах 1
13.04.2022 Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы 1
11.10.2021 Удобно торговать: «Авито» упрощает доставку товаров с платформы 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
27.04.2021 «Крок облачные сервисы» в 2020 году: рост выручки на 37%, клиентской базы на 32% 1
01.03.2021 Сергей Зинкевич, КРОК -

Российский бизнес все чаще переносит в облака не отдельные сервисы, а всю инфраструктуру

 1
16.12.2020 Российские финансисты запустили новый венчурный фонд на $100 млн 1
15.12.2020 Сервис курьерской доставки Dostavista перенес ИТ-инфраструктуру в облако «Крок» 1
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
15.06.2020 Модульбанк запустил с Mastercard бонусную программу для малого бизнеса 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Borzo и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 4
Dell Technologies - Dell Computer 2136 3
8220 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 2
Intel Corporation 12199 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 591 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 2
Yandex - Яндекс 7353 2
Briskly - Брискли 5 1
Apple Inc 12106 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Getintent 12 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Dell EMC 5028 1
SAP SE 5279 1
Цифра ГК 2427 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 140 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Почта России ПАО 2114 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 2
Группа Самолет 72 2
Stockmann - Стокманн 17 2
Даркстор у дома 3 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 806 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 2
Gett 81 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 1
Аэромар 4 1
Слобода 25 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
O’STIN - Остин 11 1
Master Delivery - Мастер Деливери - Прямиком сервис доставки 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Группа Самолет - Самолет плюс 14 1
Chess.com 2 1
Фармстандарт АО 40 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Яндекс.Доставка 70 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
Malina VC - Малина Венчурс - венчурный фонд 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5040 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12027 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15890 4
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 896 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2655 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24161 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1046 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1944 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1984 3
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13124 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11137 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3097 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4011 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3851 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6776 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 3
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 2
Apple Pay 490 1
Shazam 39 1
Briskly B-Pay 6 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1100 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 12 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
Яндекс.Маркет 938 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
MasterCard Бизнес-Бонус 4 1
Navicon - Дельта BI 15 1
Соколова Яна 5 5
Березин Максим 112 3
Щиров Илья 45 3
Лазаревская Екатерина 3 3
Пчелин Юрий 38 3
Морозов Виктор 7 3
Силанова Ольга 3 3
Петряева Марина 3 3
Королева Ирина 7 3
Жуков Сергей 38 2
Краснопер Денис 2 2
Биккужин Рамиль 42 2
Мяльдзин Тимур 2 2
Тареев Григорий 2 2
Цыганкова Ольга 5 2
Чеканов Кирилл 3 2
Дмитриев Алексей 46 2
Шиянов Игорь 3 2
Кравченко Юлия 2 2
Полетаев Максим 3 1
Чесноков Никита 1 1
Харитонов Глеб 4 1
Коноплястый Александр 3 1
Зинкевич Сергей 55 1
Полканов Евгений 3 1
Афанасьев Денис 71 1
Салонтаи Михаил 4 1
Кондрахин Денис 1 1
Сидорейко Михаил 1 1
Утенов Артем 1 1
Хайдапов Сергей 1 1
Шершень Сергей 1 1
Дорохов Владимир 1 1
Урбанский Владимир 26 1
Пронин Антон 11 1
Липатов Антон 2 1
Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
Пустыльник Сергей 6 1
Гуз Иван 12 1
Хачапуридзе Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 4
Россия - СФО - Новосибирск 4295 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3945 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 2
Европа 21773 2
Казахстан - Республика 5528 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 1
Украина 7611 1
Хорватия - Республика 272 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13319 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1145 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1008 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6974 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8661 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2920 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5105 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
Аудит - аудиторский услуги 2663 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1074 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2651 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4666 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4880 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5974 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 995 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
BCG - Boston Consulting Group 108 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще