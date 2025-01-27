Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания

Dostavista — платформа для заказа срочной курьерской доставки по городу. Сервис представлен в 24 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Уфе, Омске и других. Dostavista обеспечивает доставку посылок точно в срок и в день заказа, пешими курьерами и на автомобилях. Клиенты заказывают доставку на сайте, через мобильное приложение или API, а алгоритм назначения подбирает курьера из нескольких десятков параметров. Чтобы обеспечить доступную, быструю и точную доставку, алгоритмы компании оптимизируют параллельные доставки с учётом географии маршрутов, содержимого посылок, расположения курьеров и многих других параметров.