Borzo Dostavista Достависта курьерская компания
Dostavista — платформа для заказа срочной курьерской доставки по городу. Сервис представлен в 24 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Уфе, Омске и других. Dostavista обеспечивает доставку посылок точно в срок и в день заказа, пешими курьерами и на автомобилях. Клиенты заказывают доставку на сайте, через мобильное приложение или API, а алгоритм назначения подбирает курьера из нескольких десятков параметров. Чтобы обеспечить доступную, быструю и точную доставку, алгоритмы компании оптимизируют параллельные доставки с учётом географии маршрутов, содержимого посылок, расположения курьеров и многих других параметров.
Borzo и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
|Соколова Яна 5 5
|Березин Максим 112 3
|Щиров Илья 45 3
|Лазаревская Екатерина 3 3
|Пчелин Юрий 38 3
|Морозов Виктор 7 3
|Силанова Ольга 3 3
|Петряева Марина 3 3
|Королева Ирина 7 3
|Жуков Сергей 38 2
|Краснопер Денис 2 2
|Биккужин Рамиль 42 2
|Мяльдзин Тимур 2 2
|Тареев Григорий 2 2
|Цыганкова Ольга 5 2
|Чеканов Кирилл 3 2
|Дмитриев Алексей 46 2
|Шиянов Игорь 3 2
|Кравченко Юлия 2 2
|Полетаев Максим 3 1
|Чесноков Никита 1 1
|Харитонов Глеб 4 1
|Коноплястый Александр 3 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Полканов Евгений 3 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Салонтаи Михаил 4 1
|Кондрахин Денис 1 1
|Сидорейко Михаил 1 1
|Утенов Артем 1 1
|Хайдапов Сергей 1 1
|Шершень Сергей 1 1
|Дорохов Владимир 1 1
|Урбанский Владимир 26 1
|Пронин Антон 11 1
|Липатов Антон 2 1
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
|Пустыльник Сергей 6 1
|Гуз Иван 12 1
|Хачапуридзе Татьяна 4 1
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