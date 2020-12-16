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Российские финансисты запустили новый венчурный фонд на $100 млн

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Российские финансисты Александр Коноплястый и Михаил Салонтаи, ранее основавшие фонд Buran VC (инвестор Shazam, IVI, Dostavista и др. стартапов), запустили новый венчурный фонд Flashpoint VC III на 100 млн долл.

Стоимость всех активов под управлением инвестиционной компании Flashpoint на данный момент суммарно составляет $350 млн.

Ранее компания сделала 8 выходов: в частности, продала свои доли в Shazam (сделка с Apple), Chess.com (сделка с основателем PokerStarts), Ponominalu (сделка с МТС), «Нетологии» (сделка с «Северстальгрупп»), GetIntent (сделка с «Газпром-медиа»). Среди российских компаний в портфеле — IVI, Dostavista, Learn2Play.

Инвестиционный фокус нового фонда на B2B SaaS-решениях и B2C-продуктах в сфере развлечений, образования, здравоохранения и финансов.

Александр Коноплястый, соучредитель и генеральный партнер Flashpoint, сказал: «Мы планируем проинвестировать 15 технологических компаний на раунде А, сохраняя значительную часть капитала для последующего финансирования портфельных компаний через фоллоуоны. Часть средств будет направлена на поддержку перспективных проектов посевной стадии».

Михаил Салонтаи, соучредитель и генеральный партнер Flashpoint, отметил: «Как партнеры компании мы стремимся оставаться крупнейшими инвесторами в собственные фонды, что помогает нам сохранять тот же неутомимый предпринимательский дух, которым могут похвастаться основатели наших портфельных проектов. Также мы разработали собственную методологию поиска и оценки стартапов, — автоматизация этих процессов основана на опыте анализа тысяч компаний из хорошо знакомых нам рынков».

Суммарно компания проинвестировала 26 стартапов и сделала 66 последующих инвестиций в портфельные компании (фоллоуонов). Развивает финансовые инструменты поддержки технологических компаний на разных стадиях развития — от традиционного венчурного капитала до кредитования. Так, в прошлом году компания запустила фонд кредитования стартапов Flashpoint Venture Debt. С 2019 года носит название Flashpoint VC.



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