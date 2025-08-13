Получите все материалы CNews по ключевому слову
Chess.com
УПОМИНАНИЯ
|13.08.2025
|Российский стартап Science64 запустил аналитический шахматный сервис 1
|16.12.2020
|Российские финансисты запустили новый венчурный фонд на $100 млн 1
|31.08.2020
|В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1
Chess.com и организации, системы, технологии, персоны:
|Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
|Google LLC 12052 1
|Imperva 34 1
|Getintent 12 1
|Blizzard Entertainment 331 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 84 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
|Duo Security 7 1
|NameCheap 8 1
|Cloudflare 121 1
|Apple Inc 12356 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 832 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13556 1
|Microsoft Corporation 25001 1
|X Corp - Twitter 2893 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
|AT&T Inc 1688 1
|EA - Electronic Arts 1288 1
|Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 20 1
|Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
|Северсталь ПАО - Severstal 532 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 248 1
|FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
|Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 412 1
|Google Cloud Services 229 1
|Hulu - онлайн-кинотеатр 97 1
|Shazam 39 1
|Microsoft Xbox Live 306 1
|Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 472 1
|OpenDNS 15 1
|Discord 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.