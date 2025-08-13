Разделы

Chess.com

Chess.com

УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Российский стартап Science64 запустил аналитический шахматный сервис 1
16.12.2020 Российские финансисты запустили новый венчурный фонд на $100 млн 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Chess.com и организации, системы, технологии, персоны:

Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Google LLC 12052 1
Imperva 34 1
Getintent 12 1
Blizzard Entertainment 331 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 84 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Duo Security 7 1
NameCheap 8 1
Cloudflare 121 1
Apple Inc 12356 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 832 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13556 1
Microsoft Corporation 25001 1
X Corp - Twitter 2893 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
AT&T Inc 1688 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 20 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 248 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14176 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6543 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16661 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11611 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1067 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 150 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5675 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 412 1
Google Cloud Services 229 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 97 1
Shazam 39 1
Microsoft Xbox Live 306 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 472 1
OpenDNS 15 1
Discord 136 1
Ким Вячеслав 4 1
Салонтаи Михаил 4 1
Коноплястый Александр 3 1
Дворкович Аркадий 211 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 3
Канада - Онтарио 83 1
Германия - Федеративная Республика 12835 1
Канада 4940 1
Индия - Bharat 5594 1
Сингапур - Республика 1885 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5337 2
Спорт - Шахматы - Chess 247 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2226 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 971 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16967 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 1
FirstPost 1 1
Reddit 338 1
ZDnet 661 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
