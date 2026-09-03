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Индексная книга (каталог) CNews*
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Канада Онтарио

Канада - Онтарио

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Водительские права министра обороны США и еще 153 миллиона прав в открытой продаже. По привычке обвиняют Россию 1
09.02.2026 Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч 1
21.01.2026 Идет разработка первого в мире квантового компьютера с открытым исходным кодом 1
28.04.2025 Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ 1
21.04.2025 Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет 1
16.04.2025 Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков 1
17.12.2021 В Канаде запретили распознавать лица без согласия людей. То есть совсем 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1
18.01.2019 Главный шрифт Microsoft оказался в центре скандала с фальшивыми документами 1
24.08.2016 Из-за сделки с «Билайном» покупателю предъявили иск на $750 млн 1
16.07.2015 Сергей Олевский стал исполнительным директором ChronoPay 1
09.07.2015 Держитесь, роботы! 1
19.12.2014 Инвестиционный фонд Thoma Bravo купил Riverbed за $3,6 млрд 1
06.06.2014 Представлен автомобиль с защитой от пьяного водителя 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
21.04.2014 Создана онлайн карта эпидемий домашних животных 1
06.11.2013 Microsoft и Apple объявили новую патентную войну Android 1
29.07.2013 Канада ввела паспорта со встроенным чипом 1
28.03.2013 Эффект глобального потепления: Швеция превратится в край виноделов 1
18.12.2012 Древний экватор: мир повернулся на 90 градусов 2
13.12.2012 На Титане нашли миниатюрный Нил 1
13.12.2012 Устройство для управления iPhone и Android с помощью мысли в 2013 г. будут продавать за $199 1
12.11.2012 Стволовые клетки теперь можно выращивать в пробирке 1
14.03.2012 Развить в себе эхолокацию может каждый 1
20.01.2012 Smart представила новую версию ПО для совместной работы Smart Notebook с поддержкой виджетов 1
28.12.2011 Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро 1
28.10.2011 IBM покупает разработчика системного ПО для сложных технических вычислений Platform Computing 1
02.09.2011 IBM покупает британского поставщика аналитических решений i2 1
31.08.2011 Найден штамм возбудителя Черной Смерти 1
09.08.2011 Как лист бумаги: канадцы разработали гибкий и тонкий смартфон 1
11.03.2011 Бабочка-робот помогла изучить эхолокацию летучих мышей 1
28.02.2011 Сточные воды очистят, получив биотопливо 1
12.08.2010 Физики спустятся в шахту за темной материей 1
11.12.2009 Сделка Avaya-Nortel одобрена Правительством Канады 1
25.11.2009 Кексбург, 1965: тьма лишь сгущается 1
01.09.2009 Джейд Рэймонд возглавит Ubisoft Toronto 1
29.05.2009 Контрольный пакет LG-Nortel выставлен на продажу 1
27.11.2008 «Ситроникс» внедряет IPTV-решение в Канаде 1
04.09.2008 SMART выпустила миллионную интерактивную доску 1
28.07.2008 ПО IBM помогает врачам ухаживать за недоношенными новорожденными детьми 1

Публикаций - 86, упоминаний - 90

Канада и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25822 7
IBM - International Business Machines Corp 9709 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Google LLC 12746 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Corel Corporation 341 3
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 2
Motorola Inc 1156 2
Amazon Inc - Amazon.com 3293 2
X Corp - Twitter 2940 2
LG Electronics 3742 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1103 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 2
Болид НВП - Bolid 104 2
ИИ-Технологии 319 1
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 79 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 1
Microsoft Canada 4 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
IBM Information Management 16 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 1
IBM S&TG - Systems and Technology Group 15 1
Ericsson-LG - LG-Nortel 21 1
IBM Systems Software 1 1
Interaxon 1 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
Modus Media 2 1
Learning Company - SoftKey International - SoftKey Software Products 6 1
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Arthur Andersen 64 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
Catalyst Capital Group 1 1
Tennenbaum Capital Partners 3 1
Chess.com 4 1
British Museum - Британский музей 14 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2975 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 1
Golden Gate Capital 19 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Capital Group 85 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
Vector Capital 15 1
Toyota - Lexus 107 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
Судебная власть - Judicial power 2515 7
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 4
Правительство Канады 51 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 780 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Паспортная служба Канады - Service Canada Centre Passport Services 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1696 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1515 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 786 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 113 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 32 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 1
CAAST - Canadian Alliance Against Software Theft 2 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54312 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14342 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7528 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6574 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9676 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17047 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13446 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12262 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10784 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9966 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23132 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3845 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2736 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5690 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12929 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14019 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5929 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3079 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1383 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6534 2
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2585 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1180 2
Управляемость - Manageability 2314 2
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 350 2
Манипулятор - Manipulator 366 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1409 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 2
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 131 2
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 64 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10743 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4905 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12983 2
Microsoft Office 4194 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
SMART Technologies - Smart Board 54 2
OpenAI - ChatGPT 738 2
Google Android 15305 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 79 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Smart Notebook 34 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
Nokia Alcatel-Lucent AnyMedia Access System 4 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
InterSystems HealthShare 28 1
Corrl - CorelRescue 1 1
IBM Information Server 5 1
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 71 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
FreePik 1866 1
Midjourney - нейросеть 122 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Navis AnyMedia Element Management System 1 1
IBM - WCG - World Community Grid - Мировая общественная сеть 14 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 3008 1
IBM DB2 396 1
Apple iOS 8612 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 1
Microsoft Windows 16950 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Microsoft Windows XP 2432 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 1
Owens Bill - Оуэнс Билл 7 2
Broderick Tim - Бродрик Тим 2 2
Williams Dave - Вильямс Дэйв 7 2
Baldwin Suzanne - Болдуин Сьюзен 2 2
Somers Christopher - Сомерс Кристофер 2 2
Kean Leslie - Кин Лесли 3 2
Anravi Mehran - Анрави Мехран 2 2
Сафронов Роман 36 1
Островский Владимир 25 1
Филимонов Сергей 46 1
Шабанов Александр 7 1
Бессольцев Михаил 11 1
Зеленовская Анна 7 1
Енгалычев Дамир 6 1
Кидалов Федор 6 1
Цыганков Вячеслав 5 1
Zamora Fernando - Замора Фернандо 1 1
Vertegaal Roel - Вертегаал Роэл 4 1
Олевский Сергей 12 1
Armitage Helene - Армитаж Хелен 1 1
Kennedy Kevin - Кеннеди Кевин 7 1
Dunn Frank - Данн Фрэнк 14 1
Sullivan Emmet - Салливан Эммет 2 1
Gibson Matthew - Гибсон Мэтью 1 1
Moyse Brandon - Мойсе Брэндон 1 1
McCausland Phil - МакКосланд Фил 1 1
Lerner Josh - Лернер Джош 3 1
Krawczyk Paul - Кравчик Пол 1 1
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 1
Fenton Brock - Фентон Брок 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Rodell Michael - Роделл Майкл 1 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Cranton Tim - Крентон Тим 2 1
Аведьян Артем 4 1
Цимоха Александр 2 1
Панарин Александр 2 1
Claflin Bruce - Клафлин Брюс 9 1
Lacavera Anthony - Лакавера Энтони 7 1
Martin David - Мартин Дэвид 6 1
Канада 5087 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 29
Россия - РФ - Российская федерация 167230 14
Земля - планета Солнечной системы 10888 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 7
США - Торонто 273 7
Европа 24999 6
Америка - Американский регион 2208 4
США - Нью-Йорк 3186 4
Германия - Федеративная Республика 13254 4
Канада - Оттава 65 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 3
Испания - Королевство 3842 3
Египет - Арабская Республика 1104 3
Сатурн - Титан (спутник) 534 2
Антарктида - Антарктика Восточная 10 2
Антарктида - Антарктика Западная 18 2
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 2
Южный океан 10 2
Антарктида - Озеро Восток 13 2
Канада - Британская Колумбия 81 2
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 2
Азия - Азиатский регион 5937 2
Швеция - Королевство 3789 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1836 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 2
Франция - Французская Республика 8189 2
Китай - Тайвань 4278 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 2
Турция - Турецкая республика 2633 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 2
США - Калифорния 4836 2
США - Техас 1053 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 2
США - Флорида 787 2
Канада - Квебек 66 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5504 1
Дания - Гренландия 145 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34006 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53772 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10446 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8913 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11406 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9130 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3818 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8285 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18261 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3047 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16185 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10934 3
Физика - Physics - область естествознания 2953 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7553 3
Зоология - наука о животных 2898 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1498 3
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