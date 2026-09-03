Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Канада Онтарио
СОБЫТИЯ
Публикаций - 86, упоминаний - 90
Канада и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|TerraDaily 141 2
|PhysicsWorld 90 2
|Scientific American 81 2
|FT - Financial Times 1299 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 2
|ScienceDaily 399 1
|The Globe and Mail 73 1
|Times 666 1
|FirstPost 1 1
|iEntry - SecurityProNews 13 1
|iCraveTV 8 1
|Nature Nanotechnology 24 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
|Reddit 404 1
|The Register - The Register Hardware 1789 1
|ZDnet 664 1
|Ars Technica 451 1
|AP - Associated Press 2008 1
|EE Times 160 1
|New Scientist 1448 1
|Futuresource Consulting 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
|Gartner - Гартнер 3662 1
|IBM Research 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.