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Agfa Radiology Solutions Agfa Healthcare

Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare

СОБЫТИЯ

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13.02.2020 Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
26.05.2017 Вендоры готовы создать в России облачный e-Health 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 2
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
27.11.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 2
08.08.2014 PACS в России мешает разрозненность и дороговизна 1
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 1
02.06.2014 Евгений Поздняков возглавил американское подразделение Bell Integrator 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
11.04.2012 В ГУ МОНИКИ им.Владимирского установлена система цифровой обработки, архивирования и передачи изображений 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
21.03.2012 Настольные мобильные дигитайзеры Agfa Healthcare: новая категория систем для цифровой радиографии 1
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare 1
18.05.2011 AGFA Healthcare выводит на российский рынок оборудование для прямой цифровой радиографии 1
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
28.06.2010 Российской медицине не обойтись без PACS регионального уровня 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Agfa Radiology Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Agfa Gevaert 68 11
Microsoft Corporation 25775 8
InterSystems - ИнтерСистемз 137 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
9594 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 3
Ростелеком 10948 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
BridgeHead Software 3 2
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 2
SAP SE 5601 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Dell EMC 5180 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Philips 2099 2
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 2
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 2
Laval - Лаваль 6 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Meditech - Medical Information Technology 4 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 1
АйТи - Ринтех 14 1
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 1
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 1
Broadcom - VMware 2610 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
1С-Рарус 982 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
Инвитро - Invitro 84 2
Bayer AG - Байер 85 2
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Северсталь ПАО - Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Новая поликлиника 3 1
Echevarne Labs 1 1
Микроген НПО 11 1
McKesson 15 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Газпром ПАО 1493 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
МРТ Эксперт 4 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 10
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
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LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
MedTech - IHE - Integrating the Healthcare Enterprise - инициатива медицинских работников и экспертов отрасли, направленная на улучшение обмена информацией между компьютерными системами в здравоохранении 8 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 5
InterSystems HealthShare 28 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
1С:Медицина 53 3
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 3
InterSystems Cache 144 2
InterSystems Ensemble 59 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 29 2
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Azure 1526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
Siemens Soarian 1 1
Agfa ORBIS МИС 1 1
Fujifilm - Fujinon Lens 50 1
Oracle Health - Oracle Health Management Platform - Oracle Enterprise Healthcare Analytics - Oracle Healthcare Data Warehouse Foundation - Oracle Healthcare Analytics Data Integration - Oracle Health Sciences - Oracle Healthcare Operating Room Analytics 27 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 1
Microsoft - InnerEye Assistive AI for Cancer 2 1
Medialogis 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Захаров Павел 60 13
Переверзев Михаил 19 5
Зингерман Борис 39 5
Столбов Андрей 22 4
Симаков Олег 113 4
Фишер Андрей 75 3
Лебедев Георгий 57 3
Данилин Александр 17 3
Сафронов Роман 36 2
Островский Владимир 25 2
Абрамов Виктор 12 2
Бессольцев Михаил 11 2
Кашкаров Юрий 4 2
Туйчиева Камила 3 2
Лебедев Владимир 94 2
Гайдуков Алексей 23 2
Васильев Сергей 69 2
Карпинский Алексей 42 2
Петухов Максим 14 2
Колесников Григорий 4 2
Миронович Филипп 11 2
Полещук Александр 8 2
Рудычева Наталья 95 2
Суслов Константин 23 2
Поздняков Евгений 8 2
Вахрушев Илья 7 2
Ивакин Роман 57 1
Кадников Вячеслав 20 1
Филимонов Сергей 46 1
Потапенко Андрей 27 1
Почкаев Евгений 9 1
Жестеров Максим 3 1
Шабанов Александр 7 1
Кречетов Николай 25 1
Гусельников Андрей 15 1
Дубинин Вадим 27 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Суворов Сергей 14 1
Купцов Сергей 7 1
Яковлев Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
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Европа 24964 6
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Канада 5082 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Япония 13807 3
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Россия - ПФО - Пензенская область 637 3
Швеция - Королевство 3782 2
Бельгия - Королевство 1192 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
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Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
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Азия - Азиатский регион 5920 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Америка - Американский регион 2206 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 2
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
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