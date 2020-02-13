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Agfa Radiology Solutions Agfa Healthcare
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 25
Agfa Radiology Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
|Захаров Павел 60 13
|Переверзев Михаил 19 5
|Зингерман Борис 39 5
|Столбов Андрей 22 4
|Симаков Олег 113 4
|Фишер Андрей 75 3
|Лебедев Георгий 57 3
|Данилин Александр 17 3
|Сафронов Роман 36 2
|Островский Владимир 25 2
|Абрамов Виктор 12 2
|Бессольцев Михаил 11 2
|Кашкаров Юрий 4 2
|Туйчиева Камила 3 2
|Лебедев Владимир 94 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Васильев Сергей 69 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Петухов Максим 14 2
|Колесников Григорий 4 2
|Миронович Филипп 11 2
|Полещук Александр 8 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Суслов Константин 23 2
|Поздняков Евгений 8 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Ивакин Роман 57 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Жестеров Максим 3 1
|Шабанов Александр 7 1
|Кречетов Николай 25 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Суворов Сергей 14 1
|Купцов Сергей 7 1
|Яковлев Игорь 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.