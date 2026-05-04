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Индексная книга (каталог) CNews*
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Oracle Health Oracle Health Management Platform Oracle Enterprise Healthcare Analytics Oracle Healthcare Data Warehouse Foundation Oracle Healthcare Analytics Data Integration Oracle Health Sciences Oracle Healthcare Operating Room Analytics

Oracle Health - Oracle Health Management Platform - Oracle Enterprise Healthcare Analytics - Oracle Healthcare Data Warehouse Foundation - Oracle Healthcare Analytics Data Integration - Oracle Health Sciences - Oracle Healthcare Operating Room Analytics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.05.2026 Кого ты породил, тот тебя и убьет. Oracle увольняет 30 тысяч программистов, чтобы заменить их нейросетями, которые они и обучили 1
30.04.2026 «Аккофриск» откроет медицинские данные исследователям ИИ 1
30.01.2026 Oracle стал ненадежным заемщиком. Банки отказывают мировому ИТ-гиганту в кредитах на ЦОДы и нейросети. Деньги будут отбирать у работников 5
30.04.2025 Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы 2
08.08.2022 В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек 1
28.07.2022 Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства 1
24.01.2022 IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли 1
17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами 1
24.07.2020 Oracle выпускает облачный сервис Clinical One Data Collection 1
07.11.2019 Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные 1
20.04.2015 HP расскажет о пациенте всё 1
17.04.2015 HP представила новые решения для сфер образования и медицины 1
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 1
22.07.2014 Мировой опыт создания государств электронной медицины 1
22.07.2014 Мировое здравоохранение: основные потребности 1
14.09.2012 Oracle оптимизировала систему бизнес-анализа Oracle Enterprise Healthcare Analytics 7
01.11.2010 Oracle представила инновации в области программных и аппаратных систем в Москве 1
22.10.2010 Oracle Health Management Platform: комплекс унифицированных решений для отрасли здравоохранения 2
12.11.2009 Oracle выпустила свыше 190 новых программных продуктов за год 1
14.04.2008 ФОРС пополнил портфель решений для медицины: CSAM Plexus 2
23.10.2007 Спрос на ИТ в сфере медицины растет 1
22.10.2007 Oracle представит решения для повышения эффективности клинических испытаний 1
28.11.2005 Европа заставляет врачей прибегать к высоким технологиям 1
28.01.2005 IDC: "айтишники" хорошо зарабатывают на здравоохранении США 1
19.12.2000 Compaq анонсировала новые и усовершенствованные возможности OpenVMS для систем электронного бизнеса 1

Публикаций - 27, упоминаний - 41

Oracle Health и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 16
Microsoft Corporation 25775 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 4
Google LLC 12688 4
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Epic Systems 7 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 16 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Wipro GE Medical Systems 8 1
Ingka Group - Solar Systems - Солар Системс 3 1
Robinhood Markets 3 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 1
Центринформ Гивцмет ФГУП 17 1
АЛГОМ 2 1
Accofris - Аккофриск 4 1
Solanteq - Солантек 5 1
Hugging Face 60 1
Мединтех 2 1
Oracle - Textura - Latista Technologies - Текстура Восток 4 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ КИС - РТ Комплексные инновационные системы 5 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Alphabet 177 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Accenture plc 719 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
9594 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
McKesson 15 2
EPIC Telecom Invest 212 2
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Island Air 3 1
Tesla Motors 461 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Фармстандарт АО 48 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Capital One 20 1
Berkshire Hathaway 34 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Francisco Partners Management 20 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Kepler Equities 1 1
GlobalData 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 7
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 220 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
Oracle Clinical - Oracle RDC - Oracle Remote Data Capture - Oracle BI Clinical Data Warehouse - Oracle Clinical Trial Payments - Oracle Clinical One Data Collection 8 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Statista 263 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
HP ElitePad 12 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Oracle PeopleSoft 426 2
IBM Watson Health - Merge Healthcare - IBM Health Integration Framework 20 2
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 2
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
HPE AlphaServer 70 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 1
Oracle Application Testing Suite 4 1
Oracle RTD - Oracle Real-Time Decisions 8 1
Oracle E-Business Suite - Oracle Manufacturing Analytics - Oracle MES - Oracle Manufacturing Execution System - Oracle Process Manufacturing - Oracle Discrete Manufacturing 13 1
HP Slate 25 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Oracle - Sleepycat Software - Berkeley DB - BDB 13 1
Oracle Mobile Sales Assistant - Oracle Mobile Field Service - Oracle Retail Mobile POS - Oracle Retail Mobile Point-of-Service 9 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 29 1
Medialogis 1 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
HP Client Security 15 1
Oracle Public Sector Solutions 2 1
ByteDance - TikTok 355 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iPad 4011 1
Google Android 15243 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Карпинский Алексей 42 2
Кадников Вячеслав 20 2
Шульман Ефим 1 1
Мистюкова Наталья 2 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Тихоненко Олег 4 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Захаров Павел 60 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 1
Мартыненко Александр 21 1
Черноусов Алексей 7 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 1
Ross Cris - Росс Крис 1 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Becker Jeffrey - Беккер Джеффри 1 1
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Суслов Константин 23 1
Rosamilia Tom - Розамилья Том 6 1
Орлинский Дмитрий 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5081 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Норвегия - Королевство 1858 1
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
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Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
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Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
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Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 35 1
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