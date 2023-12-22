Stack Group Стек Групп Стек Телеком
Stack Group предоставляет ИТ-инфраструктуру корпоративного класса в России и за рубежом – M1Cloud, построенную на базе двух центров обработки данных в России (в том числе в собственном дата-центре - «М1»), а также Франкфурте.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 45 дел, на cумму 430 914 535 ₽*
СОБЫТИЯ
|22.12.2023
M1Cloud: облачные решения – драйвер развития бизнеса в 2024 году
чивости в периоды турбулентности. Облака стали неотъемлемой частью ИТ-ландшафта не только для крупных компаний, но и для среднего и даже малого бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud, рассказал про то, что облачные провайдеры будут выполнять ключевую роль для цифровизации бизнеса. Перестройка ИТ-процессов началась Все современные технологические разраб
|17.11.2023
Итоги 2023 г. и прогноз на 2024 г. от M1Cloud: облачный рынок предлагает гибридные решения
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group прогнозирует, что по итогам 2023 г. рост облачного рынка составит не менее 40%. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud, рассказал, что в 2023 г.
|19.10.2023
M1Cloud расширил портфель собственных программных разработок для повышения качества сервисов
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group разработал и внедрил ряд собственных программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Разработан собственный сервис сбора и формирования отчетов по ре
|11.08.2023
M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщили представители Stack Group
|30.05.2023
Клиентский портфель Stack Group вырос на 46% по итогам 2022 года
По итогам 2022 г. компания Stack Group нарастила клиентский портфель на 46% в условиях роста спроса на облачные сервисы. В структуре портфеля значительные доли занимают компании из банковского и финансового сегмента экон
|27.02.2023
M1Cloud предоставляет новое облако на базе отечественной платформы «РУСТЭК»
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group запустил в промышленную эксплуатацию новую облачную инфраструктуру корпоративного класса, построенную на импортонезависимых продуктах отечественного разработчика «РУСТЭК», которые в
|23.11.2022
«Всеинструменты.ру» размещает информационные системы в облаке M1Cloud
Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» размещает корпоративные информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. «“Всеинструменты.ру” одна из компаний, которая цифровизировала свои внутренние операционные, производственные и логистическ
|25.10.2022
ГК «Вартон» размещает информационные системы в облаке M1Cloud
Производитель светильников и поставщик светотехнического оборудования группа компаний «Вартон» размещает свои корпоративные информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. «Сервис-провайдер M1Cloud предложил для ГК “Вартон” решение, которое оптимально сочетает в себе возможности масштабирования
|18.10.2022
Brixo цифровизирует свои бизнес-процессы на базе облака M1Cloud
Сервисное агентство Brixo, которое представляет бренды автомобильных автозапчастей в России, разместило свои корпоративные системы в облаке M1Cloud компании Stack Group. Технические специалисты Stack Group мигрировали почтовые серверы и серверы удаленных рабочих столов (VDI) с платформ зарубежных гиперскелеров и обеспечили необходимую настро
|05.10.2022
M1Cloud локализует зарубежную ИТ-инфраструктуру компаний в России
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет сервисы по локализации ИТ-инфраструктуры в России для компаний, размещающих информационные системы на территории других государств. Специалисты M1Cloud, используя перс
|29.09.2022
Как обеспечить непрерывность работы ИТ и ИТ-инфраструктуры. Полгода в режиме турбулентности
Организатор: Stack Group / M1Cloud (облачный сервис-провайдер корпоративного уровня) Компания Stack Group вместе с экспертным сообществом приглашает принять участие в онлайн-мероприятии, посвященному
|22.09.2022
Как обеспечить непрерывность работы ИТ и ИТ-инфраструктуры. Полгода в режиме турбулентности
Организатор: Stack Group / M1Cloud (облачный сервис-провайдер корпоративного уровня) Компания Stack Group вместе с экспертным сообществом приглашает принять участие в серии онлайн-мероприятий, посвящ
|02.09.2022
Stack Group и RiskGap подписали соглашение о стратегическом партнерстве
отке и хранению данных в защищенной облачной среде. «Сегодня российский бизнес остро нуждается в замещении иностранного программного обеспечения в области риск-менеджмента. Стратегическое партнерство Stack Group и RiskGap позволит заказчикам получать софт для комплексной работы с рисками, в том числе и по информационной безопасности, который можно будет легко масштабировать под любой распре
|07.04.2022
Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности
Организатор: Stack Group / M1Cloud (облачный сервис-провайдер корпоративного уровня) Компания Stack Group вместе с экспертным сообществом приглашает принять участие в серии онлайн-мероприятий, посвящ
|08.12.2021
Stack Group и «Флант» подписали соглашение о партнерстве
Stack Group, предоставляющая облачные сервисы, и «Флант», занимающаяся предоставлением в России услуг по управлению Kubernetes, заключили партнерское соглашение. Благодаря партнерству Stack Group создаст линейку сервисов Managed Kubernetes as a Service на базе облака M1Cloud. «Мы постоянно расширяем портфель сервисов, ориентируясь на потребности клиентов. Создавая новые серв
|19.08.2021
Доля защищенных сервисов в портфеле M1Cloud возросла до 40% в 2020 году
Доля защищенных сервисов облака M1Cloud по итогам 2020 г. выросла с 25% до 40% в общей выручке Stack Group. Это, как объясняют в компании, связано с высоким уровнем спроса со стороны рынка на решения с высоким уровнем надёжности и регуляторной готовности. «Компания Stack Group одн
|12.04.2021
Рост объема инфраструктуры Stack Group в 2020 году составил 66%
По итогам 2020 г. компания Stack Group увеличила объем облачной инфраструктуры на 66%, что заметно опережает среднерыночные показатели. Stack Group занимается как масштабированием проверенных временем решений, так
|30.09.2020
Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве
яся разработкой софтверных решений виртуализации, хранения данных для облачных сервисов и систем управления облачными сервисами, заключили стратегическое партнерское соглашение. Благодаря партнерству Stack Group создает линейку сервисов на базе облака M1Cloud с использованием программных продуктов Virtuozzo. «Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов, поэтому постоянно расширяе
|09.09.2020
Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud
в рабочих столов с различным окружением ПО, конфигурацией ресурсов и оптимальной архитектурой решения для разных групп пользователей», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group). Масштабируемая, полностью отказоустойчивая архитектура, а также использование функциональной платформы корпоративного уровня VMware Horizon от упрощают и ускоряют управление рабоч
|31.07.2020
Евгений Горохов, Stack Group -
В этом году облачный рынок в России вырастет еще на 30%
CNews: Чем обусловлена высокая динамика роста вашей компании в сегменте IaaS? Евгений Горохов: Существенный рост выручки от услуг IaaS M1Cloud (Stack Group) в 2019 году обусловлен как ростом рынка в среднем на 35%, так и нашей активной работой по развитию бизнеса и продаж среди текущих и новых заказчиков в течение 2018-го и 2019 годов.
Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud
Wectech разместила информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group. Wectech самостоятельно управляет своими вычислительными ресурсами, используя полнофункциональный и понятный сервис – AutoMate (программный продукт Stack Group). Функционал A
M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год
Эксперты сервис-провайдера M1Cloud компании Stack Group рассказали о ключевых прогнозах на российском рынке облачных услуг в 2019 г. Облако уже стало повседневным сервисом для компаний всех размеров и во всех отраслях. Однако компании не
M1Cloud усовершенствовал ПО для автоматизации бизнес-процессов
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group усовершенствовал программный продукт для автоматизации всех операционных процессов – Assistant Manager, ориентированный на повышение эффективности корпоративного управления. Внутрик
Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке
чить максимальную надежность и сверхвысокую доступность критичных данных и приложений в облаке? Практические подходы и важные нюансы», в рамках которого специалисты M1Cloud (облачный сервис-провайдер Stack Group) и вендора Veeam Software расскажут про обеспечение максимальной надежности работы приложений в облаке для реализации проектов среднего и крупного бизнеса. В программе вебинара. Обл
Stack Group представила защищенные облачные сервисы для международных компаний
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представил защищенные в соответствии с российским законодательством облачные сервисы для международных компаний, работающих в России. Облако M1Cloud имеет прямые каналы связи с дата
M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред
M1Cloud (Stack Group) и Hewlett Packard Enterprise представили актуальные тенденции, возможности и практические сценарии применения Hybrid Cloud для реализации проектов средних и крупных предприятий. По
«Вирту Системс» размещает информационные системы в облаке M1Cloud
«Компания «Вирту Системс» использует все самые современные ИТ-решения для организации бизнес-процессов, что гарантирует стабильную работу системы для конечных клиентов. «Вирту Системс» сотрудничает с Stack Group, получая возможность гибкого масштабирования и защиту от технических сбоев, что позволяет обеспечивать высочайший уровень защиты данных», – отметил руководитель отдела инфраструктур
UCMS Group Russia размещает системы в облаке M1Cloud
объявила о размещении корпоративных информационных систем в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group, которая предоставила оптимальное решение по виртуальной инфраструктуре. «Компани
Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели
ования программных продуктов SAP в собственной высоконадежной защищенной облачной инфраструктуре M1Cloud. Презентация состоялась в рамках совместного мероприятия Innovation Workshops, организованного Stack Group вместе с компанией SAP и фондом «Сколково» в Технопарке Инновационного Центра.Клиенты Stack Group смогут пользоваться ИТ-решениями SAP по облачной модели в рамках программы P
Тренды информационной безопасности в облаках от M1Cloud на 2018 год
Эксперты M1Cloud (Stack Group) рассказали о возможных киберугрозах и трендах по защите информации при размещении информационных систем в облаках в 2018 году.В последние несколько лет киберугрозы стали актуальны
Stack Group получила награду от HPE по итогам 2017 года
и HPE в 2017 году», что подтверждает приоритетные партнерские отношения в России и золотой партнерский статус (Gold Service Provider Partner).«В рамках реализации стратегии технологического лидерства Stack Group постоянно внедряет самые прогрессивные разработки, что упрощает российскому бизнесу доступ к этим технологиям. Компании Stack Group и HPE в России уже много реализуют масштаб
Stack Group внедрила систему оценки для сервисной службы
ud и дата-центре «М1».После выполнения заявки на сервисное обслуживание заказчику автоматически будет приходить письмо с ссылкой на форму оценки исполнения данной заявки службой технической поддержки Stack Group.«Нам очень важно мнение клиентов о качестве нашего сервиса. Мы регулярно анализируем возможности для его улучшения. Новый инструмент учитывает современные тренды: оценку можно будет
Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV)
ут быстро развертывать необходимые среды под новые проекты или масштабировать существующие с помощью полнофункционального и понятного сервиса самостоятельного управления AutoMate (программный продукт Stack Group).Повышенная производительность и эластичность ресурсоёмких ИТ-систем при прогнозируемых и непрогнозируемых пиках нагрузки обеспечивается высококачественной технологической базой Hew
Stack Group представила облачные сервисы для бизнес-критичных корпоративных ИС
егулярно усиливая его характеристики. Так, сегодня данные облачные сервисы мы внесли в защищенный контур, что также соответствует требованиям рынка», - сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.Для размещения бизнес-критичных информационных систем для обработки персональных данных в облаке M1Cloud запущен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс технических средств за
Stack Group представила защищенное облако M1Cloud для здравоохранения
Stack Group представила защищенное в соответствии с законом облако M1Cloud для компаний отрасли здравоохранения. Презентацию провел Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group, в рамках конференции «ИТ в здравоохранении 2017» (организатор Cnews conferences).В высоконадежном облаке M1Cloud реализован защищенный контур, обеспечивающий безопасность персональ
Stack Group на конференции «ИТ в здравоохранении 2017» расскажет о защищенной по 152-ФЗ ИТ-инфраструктуре M1Cloud
Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group, в рамках конференции «ИТ в здравоохранении 2017» (организатор — CNews Conferences) расскажет о том, что профессиональный сервис-провайдер способен эффективно обеспечивать защиту пе
Stack Group обновила «личный кабинет» для клиентов
е просто быть в тренде, а предвосхищать их, предлагая самые передовые решения клиентам и используя их также в собственной операционной деятельности», - сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.В этом году планируется еще несколько обновлений «личного кабинета», в том числе будет реализована важная для удобства клиента функция – управление корпоративным аккаунтом, в рамках
Топ-менеджер Stack Group рассказал об «Облаке корпоративного уровня» на конференции «ИКТ в финансовом секторе»
Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group, в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017», организатором которой выступил CNews Conferences, рассказал, что означает «Облако корпоративного уровня». Как известно, в ходе
Stack Group на конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» расскажет о виртуальной ИТ-инфраструктуре M1Cloud
Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group, в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» (организатор — CNews Conferences) расскажет о том, что в эпоху ИТ-трансформации профессиональный сервис-провайдер способен реши
Персональные данные клиентов Stack Group под защитой решений «Кода безопасности»
ы для защиты персональных данных, которые обрабатываются в виртуальном дата-центре M1Cloud компании Stack Group. Решение позволит клиентам сервис-провайдера снизить затраты на компоненты защиты
Stack Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Владимир 90 52
|Горохов Евгений 40 39
|Соловьев Дмитрий 83 35
|Данильянц Алексей 21 19
|Вислоцкий Илья 9 9
|Лысаков Сергей 7 5
|Солдатов Алексей 103 4
|Севастьянов Алексей 25 4
|Денеко Владимир 3 3
|Шилина Мария 15 3
|Козаржевский Александр 3 3
|Чудновский Алекс 4 3
|Белоусов Максим 109 2
|Березин Максим 140 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Захаренко Максим 56 2
|Андрианов Павел 86 2
|Захаров Павел 60 2
|Хомков Игорь 46 2
|Фокин Дмитрий 21 2
|Беляев Алексей 37 2
|Никитин Андрей 63 2
|Ленцнер Ирина 2 2
|Кузнецов Михаил 16 2
|Василенко Александр 95 2
|Файн Александр 11 2
|Козлов Максим 44 2
|Хажинский Михаил 4 2
|Луковников Михаил 20 2
|Лобанов Владимир 7 2
|Поляков Дмитрий 53 2
|Юдин Дмитрий 32 2
|Кузьмичев Виталий 5 2
|Пухов Евгений 12 2
|Колмычек Павел 17 2
|Поляков Евгений 14 2
|Мизун Даниил 10 2
|Корчагин Руслан 23 2
|Данилин Александр 17 2
|Шаман Александр 4 2
