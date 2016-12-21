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Agfa Gevaert



21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 6
23.12.2015 Наноцентр «Техноспарк» сосредоточился на гибкой электронике 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 3
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 2
21.03.2012 Настольные мобильные дигитайзеры Agfa Healthcare: новая категория систем для цифровой радиографии 1
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare 3
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 2
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 2
04.10.2007 Oracle выходит на российский ИТ-рынок здравоохранения 1
18.09.2007 Здравоохранение в России: ИТ-гиганты вступили в сговор 1
12.03.2007 Agfa DC-630i: 6-мегапиксельная новинка класса «навел и снял» 2
28.11.2005 Европа заставляет врачей прибегать к высоким технологиям 1
11.07.2005 Philips расширяет медицинский бизнес 3
08.04.2004 Kodak готовится к печати с мобильников 2
23.03.2004 Российская компания обошла мировых гигантов фотопечати 1
29.08.2003 Серый импорт сканеров в России умирает 1
30.01.2003 LaCie выпустила первый сканер BlueScan48 1
26.12.2002 "Цифра" вытесняет пленку и в России 1
19.11.2002 Началась выставка "Полиграфинтер-2002" 1
28.05.2002 DPI Computers будет продвигать продукцию Philips 1
04.03.2002 Российский IT-рынок: итоги IV квартала 2001 года 1
21.11.2001 DPI стала дистрибьютором Umax 1
21.11.2001 IBM и DPI подписали партнерское соглашение 1
01.11.2001 Agfa уйдет с рынка цифровых камер в США 3
14.09.2001 DPI объявила о результатах программы "Золотая лихорадка" 2
31.08.2001 DPI Computers анонсировала появление в Росии нового графического планшета Wacom Graphire2 1
14.08.2001 Компании Microtek и DPI объявили о подписании дистрибуторского соглашения 4
26.07.2001 DPI объявила о начале продаж нового принтера Xerox- Phaser 860 1
20.07.2001 Apple обновила семейство iMac 1
20.07.2001 Apple представила новую версию iDVD 2 для Mac OS X 1
13.07.2001 Hitachi и DPI подписали дистрибуторское соглашение 1
12.07.2001 Новые модели сканеров Agfa на российском рынке 1
03.07.2001 Летняя распродажа в интернет-магазине Dostavkа.ru 1
06.03.2001 Компания DPI сообщила о результатах работы в 2000 году 1
05.03.2001 Kodak начала дело о "красных глазах" 1
05.03.2001 Дело о "красных глазах" 1
26.02.2001 DPI начала продажи нового сканера Agfa DuoScan f40 с интерфейсом FireWire в России 2
08.02.2001 "Терем" начала поставки на российский рынок новой версии ПО Agfa Apogee Pilot Series2 v2.0 1
09.12.2000 DPI объявляет о новой маркетинговой программе Agfa 1

Публикаций - 46, упоминаний - 78

Agfa Gevaert упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9409 13
Xerox 949 13
Microsoft Corporation 19456 8
Hitachi 1110 8
Philips 1538 5
HP - Hewlett-Packard 2966 4
Intel Corporation 9627 4
IBM 7690 4
Siemens AG - Сименс Россия 2049 3
Canon 1140 3
Dell EMC 4184 3
Cisco Systems 4223 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 362 2
InterSystems - ИнтерСистемз 117 2
General Electric - Дженерал электрик 335 2
4739 2
Aquarius - Аквариус 401 2
Samsung Electronics 8339 2
Oracle Corporation 5402 2
HP Compaq 1410 1
Fujitsu 1381 1
Корус Консалтинг ГК 926 1
Sony 4965 1
Docsvision - ДоксВижн 933 1
1С-Рарус 628 1
Viewsonic 270 1
Harman Kardon 202 1
OKI 117 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 706 1
Toshiba Corporation 2403 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 488 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2148 1
Acer Group 2033 1
HP Inc. 4698 1
LG Electronics 2874 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7566 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 24 1
Artek Electronics - Артек Электроникc 1 1
Holst Centre 3 1
ASML 30 1
Инвитро - Invitro 36 1
Henkel - Хенкель Рус 27 1
ЕС-лизинг 17 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1259 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 822 3
Роснано 458 1
Правительство Самарской области 49 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 61 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7090 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 136 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 121 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 9
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 6
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 54 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8276 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 785 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2290 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 592 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1163 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2002 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 150 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 162 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2910 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1318 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2306 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1746 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9705 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4321 1
MOV Apple QuickTime 248 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 204 1
МФУ - Многофункциональное устройство 718 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 249 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 271 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 341 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1789 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 22 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 42 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 999 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 21 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 37 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 311 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1043 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 568 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 13 1
Умные платформы 527 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 771 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2309 4
Microsoft Windows 10 9598 3
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Exchange 894 2
Linux OS 6728 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 562 2
Microsoft SQL Server 1081 2
Microsoft Office 2771 2
Apple iMac - Серия моноблоков 332 2
Autodesk AutoCAD 247 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 442 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 1
Apple macOS 1132 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
Apple iPad 3268 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 7 1
Microsoft Lync 272 1
СП.АРМ 20 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 1
Microsoft Power BI 114 1
Microsoft Skype 1747 1
IBM Watson 106 1
Захаров Павел 59 7
Зингерман Борис 35 3
Терентьев Алексей 20 3
Симаков Олег 106 3
Шалманов Сергей 184 2
Рудычева Наталья 83 1
Островский Владимир 22 1
Сафронов Роман 33 1
Голикова Татьяна 39 1
Скворцова Вероника 51 1
Лысенко Эдуард 212 1
Литвинов Павел 18 1
Шмид Александр 18 1
Собянин Сергей 213 1
Засыпкин Дмитрий 7 1
Пастухов Борис 6 1
Полещук Александр 8 1
Орлов Геннадий 16 1
Ковалевич Денис 5 1
Казарин Станислав 103 1
Гайдуков Алексей 24 1
Чубайс Анатолий 126 1
Россия - Российская федерация - РФ 75826 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11565 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7915 5
Германия - Федеративная Республика 6621 4
Канада 2251 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10925 4
Европа 6360 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10345 4
Швеция - Королевство 1503 3
Япония 6551 3
Северная Америка 2312 3
Россия - ПФО - Самарская область 759 3
Испания - Королевство 2185 2
Финляндия - Финляндская Республика 1383 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 331 2
Франция - Французская Республика 3986 2
Европа Западная 1164 1
Финляндия - Тампере 20 1
Россия - СФО - Новосибирская область 1015 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 487 1
Япония - Токио 751 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 475 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1041 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2779 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 314 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 454 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 209 1
Европа Восточная 2665 1
Норвегия - Королевство 727 1
Америка 884 1
Прибалтика - Балтия 1156 1
Испания - Каталония - Барселона 634 1
Азия - Азиатский регион 2808 1
Португалия - Португальская Республика 567 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9253 1
Великобритания - Шотландия 148 1
Россия - ПФО - Пензенская область 423 1
Казахстан - Республика 3718 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 511 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 31 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4752 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1498 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7840 1
Thomson Reuters - Рейтер 5120 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
Gartner 3040 1
Markets&Markets Research 80 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 12 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
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