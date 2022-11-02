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Agfa Gevaert

Agfa Gevaert

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02.11.2022 Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One

Российская компания-дистрибьютер медицинского оборудования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрение выполнено по методологии проектов roll-out и заняло менее года. Об
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare

ена задача развернуть систему архивирования медицинских изображений и систему телерадиологии как основной бизнес-модели радиологических сервисов. CNews: Почему вы остановили свой выбор на технологиях Agfa? Павел Литвинов: Нам была необходима вендоро-независимая платформа, которая позволит использовать диагностическое оборудование любых производителей. Второе требование – возможность масштаб
21.03.2012 Настольные мобильные дигитайзеры Agfa Healthcare: новая категория систем для цифровой радиографии

Компания Agfa Healthcare, специализирующаяся на разработке и внедрении широкого спектра продуктов и решений для здравоохранения, выводит на российский рынок новую категорию оборудования для компьютерной
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare

Компания AGFA HealthCare, мировой разработчик ИТ-решений для диагностической визуализации, объявила о внедрении системы PACS — AGFA IMPAX в Научно-исследовательском институте детской неотложной х
18.05.2011 AGFA Healthcare выводит на российский рынок оборудование для прямой цифровой радиографии

Компания AGFA Healthcare выводит на российский рынок оборудование для прямой цифровой радиографии: мобильную систему DX-D 100 и многофункциональный комплекс DX-D 300. Мобильная система AGFA Healt
12.03.2007 Agfa DC-630i: 6-мегапиксельная новинка класса «навел и снял»

е увеличение, 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, слот для карт памяти SDHC и позволяет выполнять запись видеороликов с разрешением 640x480 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду. Вес камеры составляет 128 г. Agfa DC-630i В продаже новинка появится в апреле по цене $170.
11.07.2005 Philips расширяет медицинский бизнес

зделения. Теперь Philips может и не пойти на приобретение медицинского бизнеса бельгийской компании Agfa Gevaert, сказал исполнительный директор Philips Medical Systems Юко Карвинен (Jouko Karv
01.11.2001 Agfa уйдет с рынка цифровых камер в США

Бельгийская компания Agfa приняла решение прекратить поставки цифровых фотокамер в США. Дела компании в этой области шли не очень успешно, продажи цифровых камер в США падали квартал за кварталом - с 29,5 тыс. за п
16.08.2001 Установлен допечатный комплекс на Санкт-Петербургской картографической фабрике

ечатного комплекса на Санкт-Петербургской картографической фабрике Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского.Комплекс включил в себя:фотонаборный автомат AGFA SelectSet Avantra 44S (формат 906х1030 мм);линию проявки AGFA Line;растровый процессор AGFA Apogee PDF RIP Series 2, способный обрабатывать как обычные PostScript 1-2-3 - фай
12.07.2001 Новые модели сканеров Agfa на российском рынке

Сегодня компания DPI объявила о начале поставок новых моделей планшетных сканеров AGFA формата А4 для сектора SOHO: SnapScan e26, SnapScan e42 и SnapScan e52. Новые сканеры от AGFA являются дальнейшим развитием моделей SnapScan e25 (начало поставок в Россию - февраль

26.02.2001 DPI начала продажи нового сканера Agfa DuoScan f40 с интерфейсом FireWire в России

Компания DPI, официальный дистрибутор Agfa, объявила о начале продаж нового сканера DuoScan f40, поддерживающего стандарт FireWire. DuoScan f40 - первый сканер из нового поколения совместимых с FireWire сканеров среднего класса для
08.02.2001 "Терем" начала поставки на российский рынок новой версии ПО Agfa Apogee Pilot Series2 v2.0

Компания Терем начала поставки на российский рынок новой версии программного обеспечения для полиграфии Agfa Apogee Pilot Series2 v2.0. Это первый компонент комплекса Apogee Series2, работающий не только под Microsoft Windows NT4.0, но и под Windows 2000 Professional и Server. Кроме того, в него

09.12.2000 DPI объявляет о новой маркетинговой программе Agfa

Компания DPI объявила о новой маркетинговой программе на планшетные сканеры Agfa SnapScan. Срок действия программы - с 6 декабря 2000 г. по 31 декабря 2000 г. Программа состоит из двух частей и учитывает интересы как дилеров, так и розничных покупателей сканеров Agf
07.12.2000 Agfa и DPI подвели итоги работы на рынке SOHO и Mid Range сканеров в России за год

Сегодня компании Agfa и DPI объявили об итогах работы на рынке SOHO и Mid Range сканеров в России. В июле 2000 Agfa провела анализ структуры продаж в России и приняла решение для SOHO-рынка - работать в

17.11.2000 DPI представила сканер Agfa SnapScan e20 на российском рынке

Компания DPI, дистрибутор компании Agfa по сканерам и цифровым фотокамерам, объявляет о начале поставок на российский рынок нового сканера Agfa SnapScan e20, который дополнит линейку сканеров Agfa SnapScan "e". Тех
24.10.2000 Agfa приняла решение об отзыве сетевых адаптеров для ePhoto CL30

Компания Agfa собщила об отзыве сетевых адаптеров для цифровой камеры ePhoto после получения сообщений о том, что адаптеры при использовании совместно с батареями могут привести к перегреву, утечке кисл
27.09.2000 Agfa подготовила к выпуску две цифровых камеры CL20 and CL34

Подразделение Consumer Digital Imaging Group (USA-CDI)компании Agfa Corporation, производителя цифровых камер и сканеров, сообщила о создании двух недорогих "готовых к печати" цифровых камер CL20 и CL34 на форуме Photokina 2000 в Колоне, Германия. Помимо с
26.07.2000 Agfa аннонсировала новый сканер е-поколения SnapScan E20

Компания Agfa, один из лидеров по производству цифровых камер и настольных сканеров, сегодня представила сканер SnapScan Е20. Как и все сканеры линейки SnapScan е-поколения, SnapScan Е20 позволяет быстр
17.09.1999 Agfa выпускает новый USB-сканер
19.05.1999 Agfa предложила новую цифровую камеру ePhoto 780c

Компания Agfa представила новую цифровую камеру ePhoto 780c. Она работает с разрешением до 1024x768 (XGA) и содержит 1,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей. Камера позволяет сохранить от 12 до 96 фотографий на
14.05.1999 Agfa анонсировала новый сканер SnapScan Touch

Компания Agfa представила новый сканер SnapScan Touch. Он поддерживает оптическое разрешение 600x1200 точек на дюйм с возможностью интерполяции до 9600 точек на дюйм, 36-битный цвет и имеет размер скани
28.04.1999 Agfa представила версию ПО поддержки допечатной подготовки IntelliStream 1.3

Компания Agfa выпустила версию 1.3 своего ПО поддержки предпечатных процессов Chromapress IntelliStream. В ПО включены новые функции, в том числе поддержка CP501 PostScript 3 RIP в онлайне, поддержка фа
23.02.1999 Представлены новые цифровые камеры Agfa ePhoto 1680

На российский рынок начаты поставки новой цифровой камеры Agfa ePhoto 1680. Она обладает максимальным разрешением 1680х1200 точек на дюйм, глубина цвета - 30 бит. Устройство поддерживает возможность производить черно-белую съемку, что позволяет исполь
08.02.1999 Начаты поставки новых сканеров Agfa серии SnapScan

Компания MAS Elektronikhandels сообщила о начале поставок на российский рынок новых моделей сканеров Agfa, которые продолжают линейку SnapScan, предназначенную, в первую очередь, для рынка SOHO, - SnapScan 1212P (1200P на американском рынке), SnapScan1212U, SnapScan 1236S, SnapScan 1236S ArtLi
25.01.1999 MAS Elektronikhandels заключила дистрибьюторское соглашение с AGFA

Компания MAS Elektronikhandels GmbH распространила в пятницу информацию о расширении направления дистрибуции устройств оптического ввода информации и о начале продаж продукции фирмы AGFA.

Публикаций - 69, упоминаний - 70

Agfa Gevaert и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13334 13
Xerox - The Haloid Company 1169 13
LaCie 75 12
Wacom 143 11
Barco NV - Barco Display Systems 57 11
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 11
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 10
Microtek 52 9
Microsoft Corporation 25910 9
Hitachi - Хитачи 1504 8
Seiko Epson Corporation 912 7
Eastman Kodak - Кодак 510 7
Konica Minolta 423 6
Canon 1444 6
HP - Hewlett-Packard 3671 6
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 5
Ланит - DPI Computers 21 5
Siemens AG - Siemens Group 2677 5
Intel Corporation 12897 5
IBM - International Business Machines Corp 9722 5
9771 5
Philips 2102 5
Терем 68 4
Ростелеком 11091 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 353 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
Формоза - Formoza 179 3
Noritsu Koki 24 3
Samsung Electronics 11176 3
Dell EMC 5212 3
Cisco Systems 5387 3
HP Inc. 5912 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 3
Nikon 651 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 2
R-Style Computers 53 2
Heidelberg 11 4
Белый Ветер 365 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
Инвитро - Invitro 85 2
Kepler Equities 1 1
Наукоград - технопарк 160 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Русский Стиль 45 1
Новая поликлиника 3 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Евромед 4 1
Grafimex - Графимэкс ТПК 1 1
McKesson 15 1
НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих 3 1
К+31 - многопрофильные медицинские центры 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
АльфаСтрахование СГ 406 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 306 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 56 1
Bayer AG - Байер 86 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 27 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 46 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 177 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 234 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 204 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 774 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 20
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1436 19
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 15
Оцифровка - Digitization 5305 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 14
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6269 13
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 196 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 11
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 663 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 9
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 485 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 8
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1456 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6645 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4930 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 6
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 453 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6654 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5109 5
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 227 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 5
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 340 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 5
Microsoft Windows 2000 8675 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 5
Microsoft Windows 17075 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 636 5
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2585 4
InterSystems HealthShare 28 3
Adobe PostScript 117 3
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 73 3
IRIS Readiris 8 3
Apple macOS 2486 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 272 3
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 26 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 3
Agfa Apogee 3 2
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 2
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 31 2
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 2
Linux OS 11724 2
Microsoft Office 4253 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 2
Adobe Photoshop 811 2
Apple iMac - Серия моноблоков 473 2
1С:Медицина 57 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 2
ФФОМС РФ - ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования - ОМС - Обязательное медицинское страхование 114 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 2
Apple II 56 2
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 26 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Захаров Павел 60 9
Зингерман Борис 39 4
Симаков Олег 113 4
Переверзев Михаил 19 3
Столбов Андрей 22 3
Терентьев Алексей 25 3
Лебедев Георгий 57 3
Сафронов Роман 36 2
Островский Владимир 25 2
Шалманов Сергей 202 2
Бессольцев Михаил 11 2
Вдовенко Виталий 3 2
Темнов Дмитрий 8 2
Рыжков Роман 5 2
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