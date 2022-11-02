Agfa Gevaert

Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One Российская компания-дистрибьютер медицинского оборудования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрение выполнено по методологии проектов roll-out и заняло менее года. Об

Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare ена задача развернуть систему архивирования медицинских изображений и систему телерадиологии как основной бизнес-модели радиологических сервисов. CNews: Почему вы остановили свой выбор на технологиях Agfa? Павел Литвинов: Нам была необходима вендоро-независимая платформа, которая позволит использовать диагностическое оборудование любых производителей. Второе требование – возможность масштаб

Настольные мобильные дигитайзеры Agfa Healthcare: новая категория систем для цифровой радиографии Компания Agfa Healthcare, специализирующаяся на разработке и внедрении широкого спектра продуктов и решений для здравоохранения, выводит на российский рынок новую категорию оборудования для компьютерной

НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare Компания AGFA HealthCare, мировой разработчик ИТ-решений для диагностической визуализации, объявила о внедрении системы PACS — AGFA IMPAX в Научно-исследовательском институте детской неотложной х

AGFA Healthcare выводит на российский рынок оборудование для прямой цифровой радиографии Компания AGFA Healthcare выводит на российский рынок оборудование для прямой цифровой радиографии: мобильную систему DX-D 100 и многофункциональный комплекс DX-D 300. Мобильная система AGFA Healt

Agfa DC-630i: 6-мегапиксельная новинка класса «навел и снял» е увеличение, 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, слот для карт памяти SDHC и позволяет выполнять запись видеороликов с разрешением 640x480 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду. Вес камеры составляет 128 г. Agfa DC-630i В продаже новинка появится в апреле по цене $170.

Philips расширяет медицинский бизнес зделения. Теперь Philips может и не пойти на приобретение медицинского бизнеса бельгийской компании Agfa Gevaert, сказал исполнительный директор Philips Medical Systems Юко Карвинен (Jouko Karv

Agfa уйдет с рынка цифровых камер в США Бельгийская компания Agfa приняла решение прекратить поставки цифровых фотокамер в США. Дела компании в этой области шли не очень успешно, продажи цифровых камер в США падали квартал за кварталом - с 29,5 тыс. за п

Установлен допечатный комплекс на Санкт-Петербургской картографической фабрике ечатного комплекса на Санкт-Петербургской картографической фабрике Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского.Комплекс включил в себя:фотонаборный автомат AGFA SelectSet Avantra 44S (формат 906х1030 мм);линию проявки AGFA Line;растровый процессор AGFA Apogee PDF RIP Series 2, способный обрабатывать как обычные PostScript 1-2-3 - фай

Новые модели сканеров Agfa на российском рынке Сегодня компания DPI объявила о начале поставок новых моделей планшетных сканеров AGFA формата А4 для сектора SOHO: SnapScan e26, SnapScan e42 и SnapScan e52. Новые сканеры от AGFA являются дальнейшим развитием моделей SnapScan e25 (начало поставок в Россию - февраль

DPI начала продажи нового сканера Agfa DuoScan f40 с интерфейсом FireWire в России Компания DPI, официальный дистрибутор Agfa, объявила о начале продаж нового сканера DuoScan f40, поддерживающего стандарт FireWire. DuoScan f40 - первый сканер из нового поколения совместимых с FireWire сканеров среднего класса для

"Терем" начала поставки на российский рынок новой версии ПО Agfa Apogee Pilot Series2 v2.0 Компания Терем начала поставки на российский рынок новой версии программного обеспечения для полиграфии Agfa Apogee Pilot Series2 v2.0. Это первый компонент комплекса Apogee Series2, работающий не только под Microsoft Windows NT4.0, но и под Windows 2000 Professional и Server. Кроме того, в него

DPI объявляет о новой маркетинговой программе Agfa Компания DPI объявила о новой маркетинговой программе на планшетные сканеры Agfa SnapScan. Срок действия программы - с 6 декабря 2000 г. по 31 декабря 2000 г. Программа состоит из двух частей и учитывает интересы как дилеров, так и розничных покупателей сканеров Agf

Agfa и DPI подвели итоги работы на рынке SOHO и Mid Range сканеров в России за год Сегодня компании Agfa и DPI объявили об итогах работы на рынке SOHO и Mid Range сканеров в России. В июле 2000 Agfa провела анализ структуры продаж в России и приняла решение для SOHO-рынка - работать в

DPI представила сканер Agfa SnapScan e20 на российском рынке Компания DPI, дистрибутор компании Agfa по сканерам и цифровым фотокамерам, объявляет о начале поставок на российский рынок нового сканера Agfa SnapScan e20, который дополнит линейку сканеров Agfa SnapScan "e". Тех

Agfa приняла решение об отзыве сетевых адаптеров для ePhoto CL30 Компания Agfa собщила об отзыве сетевых адаптеров для цифровой камеры ePhoto после получения сообщений о том, что адаптеры при использовании совместно с батареями могут привести к перегреву, утечке кисл

Agfa подготовила к выпуску две цифровых камеры CL20 and CL34 Подразделение Consumer Digital Imaging Group (USA-CDI)компании Agfa Corporation, производителя цифровых камер и сканеров, сообщила о создании двух недорогих "готовых к печати" цифровых камер CL20 и CL34 на форуме Photokina 2000 в Колоне, Германия. Помимо с

Agfa аннонсировала новый сканер е-поколения SnapScan E20 Компания Agfa, один из лидеров по производству цифровых камер и настольных сканеров, сегодня представила сканер SnapScan Е20. Как и все сканеры линейки SnapScan е-поколения, SnapScan Е20 позволяет быстр

Agfa предложила новую цифровую камеру ePhoto 780c Компания Agfa представила новую цифровую камеру ePhoto 780c. Она работает с разрешением до 1024x768 (XGA) и содержит 1,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей. Камера позволяет сохранить от 12 до 96 фотографий на

Agfa анонсировала новый сканер SnapScan Touch Компания Agfa представила новый сканер SnapScan Touch. Он поддерживает оптическое разрешение 600x1200 точек на дюйм с возможностью интерполяции до 9600 точек на дюйм, 36-битный цвет и имеет размер скани

Agfa представила версию ПО поддержки допечатной подготовки IntelliStream 1.3 Компания Agfa выпустила версию 1.3 своего ПО поддержки предпечатных процессов Chromapress IntelliStream. В ПО включены новые функции, в том числе поддержка CP501 PostScript 3 RIP в онлайне, поддержка фа

Представлены новые цифровые камеры Agfa ePhoto 1680 На российский рынок начаты поставки новой цифровой камеры Agfa ePhoto 1680. Она обладает максимальным разрешением 1680х1200 точек на дюйм, глубина цвета - 30 бит. Устройство поддерживает возможность производить черно-белую съемку, что позволяет исполь

Начаты поставки новых сканеров Agfa серии SnapScan Компания MAS Elektronikhandels сообщила о начале поставок на российский рынок новых моделей сканеров Agfa, которые продолжают линейку SnapScan, предназначенную, в первую очередь, для рынка SOHO, - SnapScan 1212P (1200P на американском рынке), SnapScan1212U, SnapScan 1236S, SnapScan 1236S ArtLi