Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Agfa Gevaert
Публикаций - 46, упоминаний - 78
Agfa Gevaert упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Инвитро - Invitro 36 1
|Henkel - Хенкель Рус 27 1
|ЕС-лизинг 17 1
|Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
|РЖД - Российские железные дороги 1259 1
|Захаров Павел 59 7
|Зингерман Борис 35 3
|Терентьев Алексей 20 3
|Симаков Олег 106 3
|Шалманов Сергей 184 2
|Рудычева Наталья 83 1
|Островский Владимир 22 1
|Сафронов Роман 33 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Лысенко Эдуард 212 1
|Литвинов Павел 18 1
|Шмид Александр 18 1
|Собянин Сергей 213 1
|Засыпкин Дмитрий 7 1
|Пастухов Борис 6 1
|Полещук Александр 8 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Ковалевич Денис 5 1
|Казарин Станислав 103 1
|Гайдуков Алексей 24 1
|Чубайс Анатолий 126 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7840 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5120 1
|СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
|IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 12 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru