Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Barco NV Barco Display Systems

Barco NV - Barco Display Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2018 Barco и AUVIX провели конференцию «Технологии. Бизнес. Будущее»

устрии и пресса. Открыл конференцию Пит Кандил (Piet Candeel), старший вице-президент региона EMEA, Barco. Он поприветствовал участников встречи и подчеркнул важность присутствия компании в рос
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов

«Астерос» подписала партнерское соглашение с компанией BARCO, всемирно известным разработчиком крупноформатных дисплеев, видеостен и проекционного оборудования нового поколения. Первым проектом партнеров станет создание гигантского медиа-куба для а
30.06.2008 Tandberg и Barco представили совместное решение

Компании Tandberg и Barco объявили о первом совместном продукте – решении на базе видеосвязи высокой четкости (1080p) для территориально-распределенной работы с массивами разнородной информации. Большой формат экр
04.11.2000 DPI объявила о выходе нового монитора Barco Personal Calibrator V PCD421
05.07.1999 Компания DPI Group объявила о новой маркетинговой программе по продвижению мониторов Barco.

В рамках этой программы каждый покупатель, приобретающий монитор Barco, являющейся дистрибьютором компании Barco, с 1 июля по 1 сентября, бесплатно пол
24.02.1999 DPI и Barco Display Systems заключили дистрибьюторское соглашение

трибьютор оборудования для настольных издательских систем DPI и бельгийский производитель мониторов Barco Display Systems объявили сегодня о подписании соглашения, согласно которому DPI станови

Публикаций - 57, упоминаний - 69

Barco NV и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 15
Crestron 102 14
LaCie 75 13
Xerox - The Haloid Company 1168 13
Wacom 143 12
Agfa Gevaert 68 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Extron Electronics 63 11
Sony 6739 10
Polymedia - Полимедиа 158 9
Microtek 52 7
Cisco Systems 5372 7
Konica Minolta 423 6
Ланит - DPI Computers 21 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 4
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 4
SAP SE 5601 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Philips 2099 4
Biamp Systems 14 3
Cisco Systems - Tandberg 164 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 3
Optima Integration - Оптима-интеграция 23 3
Samsung Electronics 11064 3
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
Toshiba Corporation 2980 3
Крок - Croc 1964 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Auvix - Аувикс 23 2
Формоза - Formoza 179 2
Терем 67 2
Radvision 21 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Газпром ПАО 1493 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Ferrari NV 159 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 1
VOLTA Engineering Group - Вольта Инжиниринг Групп - Вольт Engineering 4 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 1
Роснефть - РН-Самаранефтегаз 3 1
Быстринскнефть НГДУ 1 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Русский Стиль 45 1
Heidelberg 11 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн - ЗДМП, Завод детских молочных продуктов - Лианозовский молочный комбинат - Веселый молочник, Домик в деревне, Мажитель, Рыжий Ап!, Чудо 11 1
РЖД СКЖД - Северо-Кавказская железная дорога 9 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Stellantis - Maserati 14 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
ТОФС - Технологии ОФС 32 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 21
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 19
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Контрастность 3042 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Mitsubishi Digital Signage 3 3
Microsoft Windows 16882 3
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Office 365 1042 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Apple II 56 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Apple iMovie 70 1
Cisco Systems - Tandberg Codec 9 1
Sony Walkman 285 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Apple iLife 72 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
SMART Technologies - Smart Board 54 1
Dolby Home Theater 96 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Sony 3LCD BrightEra 1 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 1
DSSL Trassir 40 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 1
Apple Power Mac 123 1
Toshiba Qosmio 85 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 73 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Новикова Елена 105 3
Терентьев Алексей 25 2
Суворов Роман 2 1
Каськов Валентин 24 1
Есаулов Алексей 3 1
Бойко Александр 24 1
Жирнов Александр 2 1
Зенкин Денис 263 1
Шалманов Сергей 202 1
Шицле Ярослав 30 1
Бяхов Олег 59 1
Ширшов Павел 76 1
Кольцов Антон 1 1
Ковардакова Ольга 7 1
Колесников Кирилл 7 1
Калиниченко Михаил 19 1
Кибалко Кирилл 46 1
Данилов Евгений 22 1
Алимбеков Сергей 29 1
Граванова Юлия 20 1
Альперович Михаил 15 1
Сударева Галина 7 1
Каляпин Владимир 6 1
Мишко Сергей 5 1
Курмаев Рустам 41 1
Токарев Михаил 1 1
Пучков Сергей 1 1
Удалой Валерий 3 1
Юминов Станислав 4 1
Киорсак Руслан 2 1
Сладкова Ольга 2 1
Синепол Владислав 1 1
Емельянов Владимир 3 1
Анисов Ян 36 1
Бурдаков Михаил 2 1
Калинкин Иван 1 1
Лузай Игорь 1 1
Candeel Piet - Кандил Пит 1 1
Лобода Алексей 4 1
Самусева Мария 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Бельгия - Королевство 1192 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 5
Япония 13807 5
Канада 5081 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Европа 24964 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Украина 7928 3
Япония - Токио 1020 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Израиль 2856 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Куба - Республика 417 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 24 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Канада - Оттава 65 1
Канада - Калгари 31 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
MacWorld 134 2
СК Пресс 17 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
InformationWeek 241 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
ЭнергоНьюс 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
MacWorld Expo 35 2
CeBIT 614 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще