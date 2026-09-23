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Biamp Systems

Biamp Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2026 «Кит-системс» построил мультимедийный комплекс для российского предприятия сталелитейной промышленности 1
11.12.2024 ИЦ «Телеком-Сервис» построил AV-комплекс для Научного центра неврологии 1
09.07.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» построил мультимедийный комплекс для нового многофункционального научно-образовательного центра МГТУ 1
01.02.2024 «Белтел» построила мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu в Москве 1
13.06.2023 Спрос на профессиональное звуковое оборудование премиальных зарубежных брендов упал в семь раз 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
23.08.2019 «Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 1
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
25.11.2015 Tegrus оснастил мультимедийным оборудованием клиентский центр для IBM в России 1
11.06.2014 Как создавалась ИТ-инфраструктура Российского Международного Олимпийского Университета 1
28.04.2014 «Белтел» создал ИТ-инфраструктуру «Российского международного олимпийского университета» 1
22.10.2012 «Промсвязьбанк» внедрил мультимедийную систему ВКС 1
27.07.2010 «Умные» системы аудио-видео-конференций инсталлированы в деловом центре «Нойдорф» 1
15.10.2009 «ДеЛайт 2000» создала аудио-визуальную среду в новом офисе «Тойота Мотор» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Biamp Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Extron Electronics 63 10
Crestron 102 7
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 4
Beltel - Белтел 147 4
Samsung Electronics 11128 3
LG Electronics 3745 3
Philips 2100 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 3
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 3
Shure 14 3
Barco NV - Barco Display Systems 57 3
Absen - Абсен 5 2
Lumien - Люмьен Россия 12 2
Cisco Systems 5378 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Schneider Electric 615 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 2
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 2
NICE Systems 70 1
Крастком - Krastcom 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Verint Systems 43 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
STULZ 26 1
Beyerdynamic 23 1
Parsec 19 1
Bose corp 49 1
Bosch Electro-Voice 1 1
Unilumin Group 4 1
Hitec Power Protection 4 1
Centec 3 1
иРиди - iRidi 6 1
Infobit 2 1
RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 12 1
Cubic Media - Кубик-Медиа - Cubic Music 5 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 46 1
Daikin Industries 64 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1812 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
ПСБ - Промсвязьбанк 972 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 14 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1521 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5939 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9407 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 5
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1237 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6585 4
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 488 4
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2452 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2336 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2057 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13128 3
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 309 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6464 3
Моноблок - Monoblock PC 1149 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16603 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12321 2
Бронирование - Booking 1028 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2937 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 326 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 274 2
Синхронный перевод - Simultaneous translation 98 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8732 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 2
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1199 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4912 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2252 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6105 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4783 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2817 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10802 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4075 1
Микрофон - Microphone 2843 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1734 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4058 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1266 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9685 1
Avaya Aura 125 2
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 1
Panasonic PT - серия проекторов 22 1
Philips ЖК-телевизоры 63 1
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 1
Apple iPad 4023 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Intel Amber Lake 53 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 5 1
Avaya Equinox 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2496 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Саютин Сергей 4 1
Мялькин Евгений 1 1
Рудаков Александр 2 1
Железников Дмитрий 1 1
Калинкин Иван 1 1
Вайсблюм Игорь 20 1
Тарновский Александр 12 1
Сысоев Александр 51 1
Пауков Сергей 18 1
Демидов Руслан 10 1
Дьяконова Наталия 19 1
Губарев Валентин 22 1
Суворов Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1787 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1311 2
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Европа 25017 1
Азия - Азиатский регион 5948 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8663 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4531 1
Россия - СФО - Новосибирск 4925 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3610 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1212 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 844 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 231 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5832 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5685 3
Импортозамещение - параллельный импорт 636 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6856 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11457 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3417 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6794 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9180 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1760 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 133 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3132 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1655 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2361 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 347 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6666 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1182 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7916 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6598 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2768 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 852 1
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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