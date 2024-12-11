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ИЦ «Телеком-Сервис» построил AV-комплекс для Научного центра неврологии

ИЦ «Телеком-Сервис» создал технологичный аудиовизуальный комплекс для нового конференц-зала Научного центра неврологии. Мультимедийный проект реализован на продуктах и решениях производителей LG, Hikvision, BIAMP, IIYAMA, Sennheiser, Lumens и Kramer. Об этом CNews сообщили представители ИЦ «Телеком-Сервис»

Созданное аудиовизуальное пространство позволит учреждению проводить внешние и внутренние офлайн и онлайн мероприятия: научные конференции, симпозиумы, семинары, медицинские лекции и практические занятия в области неврологии.

Мультимедийный комплекс для конференц-зала, который вмещает порядка 300 человек, включает LED-решения класса «все в одном», ЖК-панели LG диагональю 55 и 65 дюймов с разрешением ULTRA HD, сенсорные и безрамочные мониторы, акустические системы и микрофонный комплекс.

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ИЦ «Телеком-Сервис»
ИЦ «Телеком-Сервис» построил AV-комплекс для Научного центра неврологии

Отдельное место в проекте занимает внедрение в ИТ-инфраструктуру конференц-зала специализированных решений для переводчиков, в числе которых автономный пункт управления звуком для синхронного перевода на один или несколько языков.

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Такое оборудование даст возможность Научному центру неврологии организовывать публичные мероприятия учреждения не только на российском, но и на международном уровне.

«Новый конференц-зал, оснащенный передовыми аудиовизуальными системами, станет важным и эффективным инструментом для научной, образовательной и просветительской деятельности Центра», - сказали представители Научного центра неврологии.

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