Спрос на профессиональное звуковое оборудование премиальных зарубежных брендов упал в семь раз

Аналитики Cubic Media, российского производителя музыкальных и визуальных решений для бизнеса, провели аудит спроса в ритейле на аудиооборудование за период с 2020 по первое полугодие 2023 гг. К такому оборудованию относятся: динамики, колонки, громкоговорители, микшеры, усилители, процессоры, сабвуферы и др. Его компании используют для трансляции фоновой музыки и рекламных роликов в точках продаж: супермаркетах, ресторанах, торговых центрах и т. д. Главной тенденцией оказалось семикратное падение спроса на премиум-сегмент (например, бренды Bose, Sonance и др.) и смещение интереса на средний и эконом-сегменты.

Основными потребителями звукового оборудования в сегменте премиум были клиенты с продуманной маркетинговой концепцией, для которых качественный звук в помещении является частью имиджа и стратегии бренда.

Падение спроса связано с несколькими факторами, в первую очередь — с ростом стоимости звукового оборудования. Начиная с 24 февраля 2022 г. цены в премиум-сегменте выросли приблизительно на 50-70%. Кроме того, появился риск, что западные компании в любой момент могут полностью уйти с рынка (Bose, Biamp и многие другие уже ушли, но торгуются в параллельном импорте), а значит, клиенты не смогут воспользоваться долгосрочной гарантией, которая является неотъемлемой частью политики премиум-брендов. И еще один важный момент — в сегменте премиум стало проблематично работать по постоплате: если раньше можно было сделать отсрочку платежа на месяц-два, то сейчас платить нужно сразу.

В целом западные премиум-бренды находятся в зоне параллельного импорта, что приводит к удорожанию конечного продукта за счет таможенных пошлин и добавляет неопределенности к их дальнейшей судьбе на российском рынке.

Понимая все риски, ритейл вынужден идти на компромиссы и выбирать из тех решений, которые наилучшим образом подойдут по желаемым параметрам, но уже в среднем и эконом-сегментах. Они не решат сразу все задачи — нужно выбирать.

Премиум-сегмент характеризовался высоким качеством звука. Более дешевое аудиооборудование не всегда может выполнять цели, связанные с качественным музыкальным оформлением.

При этом качество оборудования, а значит, качество звучания, напрямую влияет как на имидж компании, а также на узнаваемость/распознавание того, что играет или говорится в аудиосообщениях (если речь идет о рекламных вставках). Таким образом, компании, которые переходят на более низкий сегмент, чаще всего теряют в качестве трансляции, особенно если выбирают совсем дешевый аналог.

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В среднем сегменте наблюдается другая тенденция: на место старых, устоявшихся игроков стали приходить новые. Единственная серьезная проблема, с которой сталкивается покупатель, — необходимость проверять и научиться доверять новым решениям. Стандарты и шаблоны решений для того или иного случая налаживались на протяжении 20 лет, а сейчас нужно все нарабатывать заново, а значит, компании теряют время на поиск и изучение.

Дмитрий Железников, руководитель подразделения аудиооборудования Cubic Media: «Сейчас неочевидно, что будет дальше с рынком. В начале 2022 г. были затруднения поставок, к 2023 г. появился параллельный импорт. Но рынок к этому времени уже успел поменяться. Сейчас премиум-сегмент существует исключительно за счет своих адептов, и вряд ли кто-то придет и сможет закрыть спрос, например, на оборудование Bose. При этом у оставшихся на рынке компаний-поставщиков нет складских остатков, а сроки новых поставок кратно увеличились.

Раньше выбор был прост — если клиент хочет хороший звук, нужно идти в премиум. Сейчас везде приходится искать баланс и идти на компромиссы, так как даже за деньги непросто что-то подобрать так, чтобы ритейлер был доволен. Но радует то, что еще есть и иностранное оборудование, и российское, из которого можно выбирать».

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Cubic Media основана в 2003 г. Сегодня это российский поставщик музыкальных и визуальных технологий для бизнеса, которые решают маркетинговые и коммуникационные задачи брендов. Технологиями Cubic Media пользуются более 45 тыс. ритейл-точек по всей России и СНГ. Cubic Music — одно из бизнес-направлений Cubic Media, музыкальный сервис для среднего и крупного бизнеса.