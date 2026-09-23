«Кит-системс» построил мультимедийный комплекс для российского предприятия сталелитейной промышленности

Системный интегратор «Кит-системс» завершил модернизацию конференц-зала одного из крупнейших производителей вагонного литья в стране. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

В настоящее время на заводе создается инновационный центр компетенции стального литья и его механической обработки, направленный на повышение конкурентоспособности продукции и укрепление статуса поставщика высокоэффективного подвижного состава. Стратегическая цель данного проекта - сокращение издержек, ускорение темпов освоения новой продукции и увеличение объемов ее выпуска.

Его реализация вызвала необходимость расширения возможностей конференц-зала, которое позволило бы проводить мероприятия на высшем уровне со множеством дистанционно подключаемых участников, а также эффективно взаимодействовать со смежными предприятиями. Для этого потребовалось развертывание мультимедийного комплекса, отвечающего всем функциональным и техническим требованиям организации. Подрядчиком проекта на конкурсной основе был выбран системный интегратор «Кит-системс».

Технический проект предусматривал внедрение аудио- и видеооборудования, систем управления, коммутации и тесную интеграцию компонентов между собой. Основу комплекса составил центральный контролер Vissonic Classic-D VIS-DCP1000, поддерживающий до 100 пультов.

Обработку аудиопотоков осуществляет цифровая платформа BIAMP, работающая в паре с двухканальным усилителем мощности Audac EPA152. Система предлагает широкие возможности преобразования звука, в числе которых интеллектуальная технология эхоподавления, маршрутизация и микширование сигналов, эквалайзер, динамическая обработка, а также инструменты мониторинга и управления.

Система видеоконференцсвязи включает поворотную камеру с автоматическим наведением на активного спикера с автокадрированием и телевизор Samsung диагональю 75”. Рабочие места участников телеконференций оснащены персональными мониторами и пультами конгресс-системы, обеспечивающими эффект живого общения. Для комфортной работы с документами и видеоконтентом изображения могут дублироваться видеопроектором на настенный экран с электроприводом, смонтированный в торце конференц-зала.

Централизованное управление комплексом и модерация конференций производится с рабочего места оператора. Компоненты решения интегрированы между собой посредством системы аудиовизуальной коммутации (AV-коммутация). Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам. Все включенное в состав решения оборудование сопровождается официальной гарантией производителей. Гарантия на выполненные работы два года.

«В современной парадигме управления промышленным предприятием средства интегрированных коммуникаций рассматриваются не как вспомогательный набор инструментов связи, а как стратегический фундамент цифрового рабочего пространства. Они позволяют бизнесу выстраивать и развивать единую среду взаимодействия территориально-распределенных подразделений и внешних контрагентов, — сказал Евгений Шляпкин, технический директор компании «Кит-системс». – Решение, созданное нашей командой для данного предприятия позволяет динамично решать текущие бизнес-задачи, одновременно сокращая время принятия решений менеджментом компании. Надеемся, что оно будет способствовать усилению позиций заказчика на рынке вагонного литья».