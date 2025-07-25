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Крастком Krastcom


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM 1
09.07.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» построил мультимедийный комплекс для нового многофункционального научно-образовательного центра МГТУ 1
05.08.2019 РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард 1
08.07.2019 РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel 1
01.07.2019 РЖД закупают российские серверы на полтора миллиарда 1
24.06.2019 ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов 1
28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов 1
28.03.2016 ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов 1
18.02.2016 Сбербанк проводит сверхскоростную закупку зарубежного ПО на десятки миллионов долларов 1
20.10.2015 «Ингосстрах» модернизировал вычислительную инфраструктуру для ключевой ERP-системы на базе решений IBM 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Крастком и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9488 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 568 4
ИКС 351 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 2
Крок - Croc 1788 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 2
Ростелеком 10052 1
Intel Corporation 12363 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1160 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 578 1
Broadcom - VMware 2418 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Check Point Software Technologies 775 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1350 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Avaya CIS - Авайя Россия и СНГ 8 1
Транснефть Технологии 17 1
Oberon - Оберон 59 1
РРС-Балтика 4 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Biamp Systems 14 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 178 1
иРиди - iRidi 3 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 3
Почта России ПАО 2190 1
Транснефть 316 1
Ингосстрах СПАО 440 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 52 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10729 5
DDR - Double data rate 2825 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11562 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8513 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9798 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6154 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 685 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 240 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3359 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1416 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1131 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16469 1
ЦОД - Резервный дата-центр 99 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21363 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9641 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9958 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1193 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7002 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4140 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25096 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4763 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2766 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 129 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7023 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8160 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 354 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2711 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 290 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6429 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1647 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3369 5
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 81 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1870 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 51 2
Microsoft Windows 10 1827 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 158 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 283 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 389 1
YSoft SafeQ 26 1
IBM Tivoli 282 1
IBM FileNet 127 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Microsoft Windows 16037 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 16 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 3 1
Черепенников Антон 84 2
Греф Герман 454 1
Свистунов Михаил 3 1
Мозговой Константин 4 1
Нефедов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7841 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1576 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 494 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 368 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Нидерланды 3576 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5154 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4802 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6067 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1837 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7543 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 746 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 235 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3045 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11335 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2028 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8262 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 343 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 636 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Гайдаровский форум 9 1
Международный женский день - 8 марта 362 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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