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«Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM

«Транснефть» отсудила у сбежавшей из России IBM 83,1 млн руб. Это не единственная американская компания, которая из-за введенных санкций нанесла ущерб российскому трубопроводному госмонополисту, но самым крупный иск был предъявлен именно к IBM.

Решение суда

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил поданный в сентябре 2024 г. иск «Транснефти» к компании IBM на сумму о взыскании 83,1 млн руб., пишет «Коммерсант».

«Транснефть» требовала взыскать убытки с американской компании, поставляющей ей аппаратное и программное обеспечение. Соответчиком была привлечена компания IBM Ireland Product Distribution Limited, а в качестве третьих лиц в деле фигурируют российские дистрибьюторы ООО «Маллит» и ООО «Монт».

Сбежавшие из России компании нанесли убытки

«Транснефть» — российская транспортная компания, оператор магистральных нефтепроводов, 78,55% уставного капитала или 100% голосующих акций которого принадлежат государству. В апреле 2025 г. она уже выиграла дело о взыскании 5,85 млн руб. с американской Cisco.

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Claudio Schwarz на Unsplash
IBM осталась должна «Транснефти» после ухода из России

Осенью 2024 г. «Транснефть» подала в суд сразу семь исков к американским производителям компьютеров и программного обеспечения, подсчитало РИА «Новости». Кроме IBM и Cisco в списке ответчиков числились Citrix и Red Hat. Самым крупным был иск к IBM, которая нанесла истцу убытки, прекратив в марте 2022 г. предоплаченную техническую поддержку ПО.

После прекращения коммерческой деятельности в нашей стране IBM сохранила здесь юрлицо — ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия». По данным компании, численность ее персонала на 31 декабря 2022 г. уменьшилась до девяти человек. Годом ранее их было 500, двумя годами ранее — 902.

По итогам 2022 г. выручка организации сократилась на 76% до 2,5 млрд руб. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 129,4 млн руб. По итогам 2021 г. она достигла 2,7 млрд руб.

Что закупала «Транснефть» у IBM

В сентябре 2017 г. CNews писал о том, что «Транснефть» готова была потратить на ПО IBM Websphere 192 млн руб. и тендеры, связанные с продуктами IBM, проводила регулярно.

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Цифровизация

Так, 19 сентября 2017 г. компания подписала договор на 25,3 млн руб. с «РРС-Балтика» на расширенную техподдержку ПО IBM. Ранее, 16 ноября 2016 г. был заключен контракт на поставку ПО с компанией «Крастком» на 52,2 млн руб. Еще раньше, 3 октября 2016 г. подряд на техподдержку программного и аппаратного обеспечения IBM достался «Дионе холдинг» за 64,2 млн руб., а 12 января 2016 г. контракт на техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем на платформе IBM FileNet ушел в «Транснефть телеком» за 24 млн руб.

В феврале 2022 г. CNews стали известны подробности стратегии цифровой трансформации «Транснефти», одной из основных задач которой стало импортозамещение и масштабное использование отечественного ПО и аппаратных средств во всех сферах деятельности.

Анна Любавина

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