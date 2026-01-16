Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Белгородская область Губкин
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Туровский Михаил 19 2
|Красовский Александр 29 1
|Зенкин Денис 263 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Сударева Галина 7 1
|Костриков Виктор 1 1
|Шмидт Юрий 1 1
|Огнев Макс 4 1
|Губкин Лери 3 1
|Чертков Константин 2 1
|Орловский Виктор 399 1
|Новикова Елена 104 1
|Белов Александр 74 1
|Чернов Александр 15 1
|Скоч Владимир 6 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Галеева Гузель 11 1
|Волков Леонид 14 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.