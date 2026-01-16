Разделы

Россия ЦФО Белгородская область Губкин

Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин

СОБЫТИЯ


16.01.2026 «МегаФон» модернизировал LTE в Белгороде 2
28.11.2025 «МегаФон» прокачал связь в Белгородской области  1
11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 1
05.09.2025 «МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области 1
21.11.2024 Скоч Владимир Никитович: биография предпринимателя 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
15.06.2018 ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта 1
21.04.2017 Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья 1
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням 1
13.08.2015 «МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области 1
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
10.12.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Белгородской области 1
16.05.2014 МТС запустила сеть LTE в Белгородской области 1
12.11.2012 Переводы Unistream доступны в отделениях «Белгородпромстройбанка» 1
26.11.2008 «М.Видео» открыла второй гипермаркет в Белгородской области 1
18.11.2008 Проблема нефти: третий путь 1
11.09.2008 К системе «АЦК-Планирование» подключат более 170 госучреждений Белгородской области 2
07.06.2008 ТТК подключила белгородский офис ВТБ-24 1
28.11.2006 В "Мегафон Северо-Запад" назначен новый директор по региональному развитию 1
24.03.2006 CeBIT 2006: Интриги закончились 1
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде 2

Публикаций - 22, упоминаний - 25

