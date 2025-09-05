Разделы

«МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области

Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в третьем по величине городе Белгородской области, где проживают около 80 тыс. человек и еще несколько тысяч приезжают сюда на работу. В программу развития инфраструктуры попали социально важные локации: территория около местного филиала Московского института стали и сплавов, общеобразовательных и спортивных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки стало легче на улице Комсомольской. Здесь находятся Губкинский филиал знаменитого столичного университета науки и технологий МИСИС и Дворец творчества «Юный губкинец», где действуют около 20 кружков и секций.

Более надежным сигнал стал и в районе улицы Алехина. Запуск нового телеком-оборудования обеспечит качественную связь на автостанции, а также для жителей частного сектора.

Новые базовые станции работают в средне- и высокочастотных диапазонах, что позволяет более сбалансировано распределять нагрузку на сеть.

Губкин наравне со Старым Осколом, является самым северным городом региона и образует с ним 450-тысячную агломерацию. Основу экономики Губкина формирует горнодобывающая промышленность. В частности, Лебединский горно-обогатительный комбинат, где трудятся более 10 тыс. человек.

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM
Цифровизация

«Новый учебный год ожидаемо приводит к повышению объема голосового и мобильного трафика, прибавляя по сравнению с летом около 20%, — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. — Мы успели завершить работы летом, чтобы в новый деловой сезон губкинцы и приезжающие в город сотрудники крупнейшего в нашем регионе предприятия были обеспечены качественным и надежным сигналом связи».

Новые базовые станции оператор запустил также в селе Зенино Вейделевского района, в селе Хохлово и в поселке Северный Белгородского района, где в общей сложности проживают около 25 тыс. человек.

