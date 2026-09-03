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Россия ЦФО Белгородская область Белгородский район

Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородский район

СОБЫТИЯ


03.09.2026 «МегаФон» улучшил звонки в VoLTE в популярном месте отдыха белгородцев 2
28.11.2025 «МегаФон» прокачал связь в Белгородской области  1
05.09.2025 «МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области 1
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом» 1
17.01.2017 «Мегафон» удвоил LTE-покрытие в Белгородской области 1
08.07.2015 «Билайн» улучшил связь в районах Белгородской области 1
10.12.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Белгородской области 1
20.02.2014 «Парус» повысит качество бюджетного планирования в одном из крупнейших районов Белгородской области 2
11.10.2013 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Белгородской области 1
11.09.2008 К системе «АЦК-Планирование» подключат более 170 госучреждений Белгородской области 2

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10845 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 137 1
Парус Корпорация 209 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 408 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 20 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2344 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9608 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4499 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10262 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16429 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33678 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26442 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3737 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5287 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2029 1
Пропускная способность - Bandwidth 1920 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9819 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1594 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26542 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12346 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18232 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9965 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1921 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 732 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11879 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Администратор 2 1
Росатом РИР - Инфраструктурная IoT-платформа 13 1
Парус Бюджет 71 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Консолидатор 1 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Туровский Михаил 19 2
Бирюков Вадим 8 1
Анашкин Иван 10 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 734 9
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 85 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 414 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Корочанский район - Короча 9 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 25 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 167219 2
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 48 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 10 1
Россия - Алексеевка 34 1
Россия - ЦФО - Курская область 762 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1732 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Чернянский район - Чернянка 12 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 932 1
Россия - СФО - Омская область 792 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 501 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58035 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1037 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10934 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4696 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2842 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6818 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6597 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7618 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53770 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11822 1
Строительство - ИЖС - Индивидуальное жилищное строительство - вид разрешённого использования земельного участка, для возведения частного жилого дома 57 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21826 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10446 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 467 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
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