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Ростелеком БФТ-Холдинг АЦК-Планирование

СОБЫТИЯ

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15.09.2026 «БФТ-Холдинг» представляет универсальный модуль для автоматизации формирования ОБАС в регионах 1
25.06.2024 Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение 1
27.03.2024 Минфин Челябинской области и «БФТ-Холдинг» произвели миграцию информационных систем на отечественное ПО 1
10.01.2023 «БФТ-холдинг» продолжает модернизацию систем линейки АЦК 1
16.12.2022 «БФТ-холдинг» представил новый функционал систем линейки АЦК 1
29.09.2022 «БФТ-Холдинг» создал инструмент заключения и исполнения соглашений о предоставлении МБТ в финорганах Амурской области 1
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами 1
15.08.2022 Подсистема обеспечения казначейского сопровождения – новая разработка «БФТ-холдинга» 1
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области 2
21.08.2020 Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных 1
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 2
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 1
27.06.2016 В Якутске внедряется система мониторинга исполнения муниципальных программ 1
16.06.2016 В Екатеринбурге завершена модернизация единой системы управления общественными финансами 1
27.04.2016 Ростовская область использует портал «Открытый бюджет» на базе решения БФТ 1
10.03.2016 Продукты БФТ протестировали на совместимость с конвергентной вычислительной платформой «Скала-Р» 1
16.02.2016 В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан» 1
15.01.2016 В Волгоградской области модернизирована система управления госзакупками 1
26.11.2015 В Томской области завершается централизация системы исполнения бюджета 1
14.10.2015 В Якутске реализована единая система управления муниципальными финансами 1
03.09.2015 В Белгородской области запущена единая система госзакупок 1
09.07.2015 Амурская область повышает эффективность своих расходов с подсистемой «Экономия на закупках» 1
02.02.2015 В Амурской области централизован процесс планирования бюджетов муниципальных образований 1
21.01.2015 Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан» 1
21.01.2015 Все муниципалитеты Белгородской области перешли на программный бюджет 1
26.12.2014 Более 200 муниципальных учреждений Якутска будут работать в единой системе управления финансами 1
06.05.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2014 г. 1
24.10.2013 Нефтеюганск с помощью БФТ теперь формирует бюджет программно-целевым методом 1
09.08.2013 В Челябинской области завершилось внедрение юридически значимого электронного документооборота 1
21.05.2013 В Минфине КБР внедряется централизованная платформа по управлению учетом, отчетностью и анализом финансово-хозяйственной деятельности 1
11.03.2013 В Департаменте финансов Томской области внедрено централизованное решение по управлению общественными финансами 1
29.01.2013 В департаменте финансов администрации Нефтеюганска внедрена система планирования бюджета «АЦК-Планирование» 1
21.12.2012 В Намском улусе Якутии автоматизирован процесс планирования расходной части бюджета 1
21.11.2012 БФТ выпустила обновленную линейку программных продуктов 1
19.10.2012 В городе Выкса автоматизирована система планирования бюджета 1
07.12.2011 БФТ интегрирует систему планирования бюджета Амурской области с сайтом ГМУ 1
17.01.2011 БФТ оптимизирует бюджетный процесс в Амурской области 1
27.10.2010 Доступ к системе «АЦК-Планирование» теперь возможен через веб-интерфейс 1
01.12.2009 БФТ расширила присутствие на рынке комплексных ИТ-решений для госорганов 1
02.07.2009 БФТ выпустила комплексную систему «АЦК - Бюджетные услуги» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 412 41
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 609 2
Ростелеком 11016 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 2
Ладога Телеком 1 1
Бюджетный процесс 4 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 1
Oracle Corporation 7099 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1361 1
БАРС Груп 582 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 1
Seldon - Селдон 18 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 10
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 5
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 173 4
Федеральное казначейство России 1953 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 3
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 45 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 304 2
Администрация города Сургут 9 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 2
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 53 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Правительство Челябинской области 78 1
Администрация Томска 7 1
Администрация города Нефтеюганск 3 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 214 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 81 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 97 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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