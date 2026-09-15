Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком БФТ-Холдинг АЦК-Планирование
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 48
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанов Михаил 10 3
|Грязев Александр 3 2
|Кондукторов Сергей 4 2
|Гвоздева Наталья 16 2
|Тихонов Алексей 17 2
|Зейтениди Наталья 39 2
|Изварин Андрей 1 1
|Корюков Андрей 1 1
|Митрофанова Татьяна 1 1
|Попов Егор 4 1
|Кривцова Галина 1 1
|Чупахина Анна 1 1
|Неустроева Алена 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Панченко Иван 198 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Николаев Андрей 17 1
|Сунгуров Андрей 16 1
|Моносов Александр 21 1
|Ткаченко Валерий 9 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.