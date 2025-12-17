Разделы

Попов Егор


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Sk Capital инвестирует 5 млрд руб в «Сайберус» 1
03.12.2024 Sk Capital и «Код безопасности» провели исследование российского рынка облачных сервисов и облачной кибербезопасности 1
26.12.2014 Более 200 муниципальных учреждений Якутска будут работать в единой системе управления финансами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Попов Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 703 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 1
Softline - Софтлайн 3275 1
Selectel - Селектел 440 1
Yandex - Яндекс 8457 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1025 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3061 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31810 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 50 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
