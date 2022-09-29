«БФТ-Холдинг» создал инструмент заключения и исполнения соглашений о предоставлении МБТ в финорганах Амурской области

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, завершил проект по модернизации централизованной информационно-технической системы для финансовых органов Амурской области областного и муниципального уровней. В результате данного проекта на базе решений «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» появились возможности формирования и ведения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в электронном виде, а также использования автоматизированных инструментов контроля за соблюдением сроков заключения соглашений.

Информационно-техническая система Амурской области обеспечивает централизацию планирования и исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на базе автоматизированных комплексов «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» разработки БФТ-Холдинга. Обновлённая функциональность системы поможет финансовым органам региона сократить время на проведение процедур по заключению и исполнению соглашений по представлению межбюджетных трансфертов (МБТ). По итогам проекта, к обновлённому решению подключены 29 муниципальных районов и городских округов, а также 290 бюджетов поселений. Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, которые планируется провести через систему, в 2022 г. составит 18122887,2 тыс. руб., в 2023 – 13466618,1 тыс. рублей в соответствии с действующим Законом о бюджете Амурской области на 2022-2024 гг. Согласно закону Амурской области от 9 декабря 2021 г. №48-ОЗ, в период с 2022 по 2024 г. распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями региона будет направлено на формирование комфортной городской среды, создание модельных муниципальных библиотек, разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ и на решение других важных задач по развитию области.

Ранее все процессы по заключению соглашений между главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) и администрацией муниципальных образований на предоставление таких трансфертов не были автоматизированы. Согласование велось посредством разрозненных электронных инструментов – систем электронного документооборота, электронной почты и других ресурсов. Подписание соглашения выполнялось на бумажных носителях. Так, в условиях географической распределённости Амурской области на подготовку документации и обмен копиями между центром и удалёнными районами могло уходить до нескольких недель.

Модернизация системы позволила перевести все процессы по формированию, ведению, согласованию и мониторингу выполнения соглашений в единое информационное пространство. В нём по принципу единого окна все участники процесса могут пользоваться общей редакцией электронного документа, подписывать его электронными подписями, а также использовать другой инструментарий. Новая функциональность существенно сократит количество мануальных действий и, как следствие, ошибок, а также уменьшит сроки подписания соглашений.

Важным элементом обновления системы стала реализация функциональности по контролю за своевременностью заключения соглашений о предоставлении МБТ. Так, в Министерстве финансов Амурской области появился цифровой инструмент, который в случае нарушения сроков заключения соглашения со стороны ГРБС автоматически сформирует документы об уменьшении сумм ассигнований, предусмотренных законом о бюджете, и переведёт эти средства в резервный фонд правительства области.

В результате модернизации все формируемые в системе электронные документы – собственно соглашения (в том числе изменения к ним, документы по расторжению соглашений) и отчетность об исполнении соглашений, подлежат согласованию/утверждению с наложением электронной подписи соответствующего участника электронного документооборота.

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«С реализацией нового инструментария работа по заключению соглашений на предоставление МБТ полностью ушла из плоскости разрозненного ЭДО и бумажного документооборота и перешла в единое информационное пространство. Сегодня нашей системой на ежедневной основе пользуются финансовые органы, областные ГРБС и органы местного самоуправления. Консолидация их усилий в едином цифровом поле поможет значительно улучшить весь бизнес-процесс по предоставлению межбюджетных трансфертов и позволит гражданам всей области быстрее получать финансирование на общественно-значимые проекты», – сказал Михаил Степанов, директор департамента планирования «БФТ-Холдинга».

«Модернизация системы играет важную роль в процессе цифровой трансформации Амурской области. С внедрением нового решения в регионе повысилась оперативность заключения соглашений и скорость устранения ошибок. Появился контроль наличия денежных средств в местном бюджете по долям софинансирования, а также возможность отслеживания жизненного цикла заключения и исполнения соглашений как в рамках отдельно взятого ГРБС или муниципального образования, так и в масштабах области в целом. Благодаря решению в регионе также стал возможен мониторинг достижения целей целевых показателей по соглашениям. Всё это важные функции, которые способствуют повышению финансовой дисциплины по соблюдению регионального законодательства и эффективности нашей работы», – отметила Татьяна Сергеевна Митрофанова, исполняющий обязанности министра финансов Амурской области.

В рамках работ по модернизации системы «БФТ-Холдинг» также реализовал и внедрил в Амурской области блок функциональности, связанной с работой автономных и бюджетных учреждений, а именно: возможность формирования учреждениями отчетов об исполнении государственных (муниципальных) заданий; функциональность по заключению соглашений между ГРБС и автономными и бюджетными учреждениями на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий и субсидий на иные цели.