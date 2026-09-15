Индексная книга (каталог) CNews*
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ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 50
ГРБС и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанов Михаил 10 3
|Мылицын Роман 111 3
|Мылицин Роман 4 2
|Куликов Григорий 7 2
|Коростелев Павел 43 2
|Марченков Евгений 1 1
|Тагаева Альфия 1 1
|Муромец Юлия 28 1
|Довбня Роман 6 1
|Ткаченко Валерий 9 1
|Борзов Анатолий 2 1
|Ардавов Рустам 6 1
|Гаврилюк Наталья 1 1
|Митрофанова Татьяна 1 1
|Платонова Лариса 1 1
|Клюс Виталий 1 1
|Абызова Юлия 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Новиков Сергей 47 1
|Новиков Игорь 9 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Мальцева Елена 5 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.