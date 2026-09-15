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ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств

СОБЫТИЯ


15.09.2026 «БФТ-Холдинг» представляет универсальный модуль для автоматизации формирования ОБАС в регионах 1
05.09.2024 «БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода 1
27.12.2023 «БФТ-Холдинг» дополнил ИС планирования бюджета Амурской области новыми цифровыми инструментами 1
16.12.2022 «БФТ-холдинг» представил новый функционал систем линейки АЦК 2
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
29.09.2022 «БФТ-Холдинг» создал инструмент заключения и исполнения соглашений о предоставлении МБТ в финорганах Амурской области 1
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
06.04.2021 БФТ автоматизировала в Екатеринбурге закупочную деятельность 1
02.03.2021 БФТ обновила функциональность системы для автоматизации закупок «АЦК-Госзаказ» 1
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет» 1
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым 1
30.01.2020 ИТ-бюджет Москвы в 2020 г. перевалил за 80 миллиардов 1
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные 1
07.09.2016 Северная Осетия автоматизирует региональную систему управления закупками на базе АЦК-Госзаказ 1
15.06.2015 Муниципальные образования Красноярского края перешли на новую схему кассового обслуживания исполнения бюджета 1
19.12.2014 Департамент финансов Москвы и БФТ заключили контракт на развитие АИС управления бюджетным процессом 1
02.12.2014 БФТ модернизировала систему управления городскими финансами Москвы 1
23.10.2014 Как Башкортостан переходит на контрактную систему в сфере госзакупок 1
16.08.2013 Республика Алтай централизует сбор консолидированной отчетности об исполнении бюджета на основе ПК «Свод-Смарт» 1
05.03.2013 В Министерстве финансов Камчатского края организован юридически значимый электронный документооборот 1
21.12.2012 В Намском улусе Якутии автоматизирован процесс планирования расходной части бюджета 1
16.05.2012 «Кейсистемс»: реализация идей федеральной контрактной системы в Кировской области 1
17.04.2012 «Р.О.С.Т.У.» перевела муниципальные образования Псковской области на web-версию системы «БИС» 1
10.02.2012 В Архангельске развернута автоматизированная система управления бюджетным процессом 1
30.01.2012 В Кировской области запущена в промышленную эксплуатацию ИАС управления госзакупками 1
12.01.2012 СПбГУ контролирует использование бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия 8» 1
09.12.2011 БФТ выиграла конкурс на опытно-конструкторские работы по созданию АСУ государственными финансами в Москве 1
08.12.2011 Naumen модернизировал АИС госзаказа Санкт-Петербурга 1
15.11.2011 Naumen GPMS обеспечивает полный цикл управления закупками Нижнего Тагила 1
24.12.2010 БФТ автоматизировала деятельность контрольно-ревизионных органов Ульяновской области с помощью «АЦК-Бюджетный контроль» 1
10.11.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2010 года 1
06.09.2010 Минобрнауки России заказывает создание автоматизированной системы исполнения бюджета 1
16.09.2009 БФТ автоматизировала исполнение бюджета в Чите на базе «АЦК-Финансы» 1
27.11.2007 БФТ автоматизирует муниципальные закупки города Пермь 1
17.08.2007 Более 300 бюджетных учреждений Астраханской области перешли на «1С» 1
28.02.2007 ОТР и казначейство: госфинансы под контролем 3
20.12.2006 Росрезерву понадобилось сопровождение подсистем на базе "1С:Предприятие 7.7" 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

ГРБС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 412 16
9663 5
ОТР ГК - ОТР 2000 228 5
Кейсистемс - Keysystems 40 4
Microsoft Corporation 25838 3
Oracle Corporation 7099 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 3
Broadcom - VMware 2621 2
SAP SE 5624 2
Cisco Systems 5377 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Naumen - Наумен 760 2
Код Безопасности 819 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 112 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 67 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 1
Алтай тех-софт 1 1
Кейсистемс - Р.О.С.Т.У. 6 1
ИнТехСофт 3 1
Ростелеком 11016 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3369 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 1
МегаФон 10890 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Криста НПО 69 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 1
Red Hat 1380 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 492 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 982 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Почта России ПАО 2384 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 1
Газпром ПАО 1497 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
ГПБ - Газпромбанк 1283 1
Альфа-Банк 1986 1
Ак Барс Банк 284 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Центр-инвест КБ 66 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 8
Федеральное казначейство России 1953 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1518 4
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 97 4
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 304 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2888 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 265 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 34 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 28 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 20
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2030 7
Электронный документ - Electronic document 1591 7
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 7
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Оповещение и уведомление - Notification 6062 4
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ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 89 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4390 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1017 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 45 3
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 3
1С:Свод отчетов 19 3
Правительство Москвы - Департамент финансов - АСУ ГФ - Автоматизированная система управления городскими финансами города Москвы 10 3
Linux OS 11616 3
Microsoft Windows 16965 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 707 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 3
Архивный фонд РФ 115 2
Код Безопасности - Континент TLS VPN 15 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 262 2
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 10 2
ОТР ГК - ОТР.УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 16 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6353 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5811 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 741 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 2
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 2
Правительство Москвы - Наш город 111 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 22 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 225 1
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 5 1
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 1
СФР - ФСС РФ - 4-ФСС - ежеквартальная отчетность для юрлиц об уплаченных в фонд страховых взносах 7 1
Кейсистемс - Свод-Смарт 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 360 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Степанов Михаил 10 3
Мылицын Роман 111 3
Мылицин Роман 4 2
Куликов Григорий 7 2
Коростелев Павел 43 2
Марченков Евгений 1 1
Тагаева Альфия 1 1
Муромец Юлия 28 1
Довбня Роман 6 1
Ткаченко Валерий 9 1
Борзов Анатолий 2 1
Ардавов Рустам 6 1
Гаврилюк Наталья 1 1
Митрофанова Татьяна 1 1
Платонова Лариса 1 1
Клюс Виталий 1 1
Абызова Юлия 1 1
Орловский Виктор 408 1
Новиков Сергей 47 1
Новиков Игорь 9 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Мальцева Елена 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 682 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1804 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1249 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8642 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2316 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1107 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1679 3
Россия - ДФО - Амурская область 974 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 558 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1459 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1569 2
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 68 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 18 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Стругокрасненский район - Струги Красные 9 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Красногородский район - Красногородск 5 1
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Россия - СЗФО - Псковская область - Новоржев 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 17 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 20 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 62 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Порховский район - Порхов 15 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Пустошкинский район - Пустошка 5 1
Казахстан - Республика 6087 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 16
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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