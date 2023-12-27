«БФТ-Холдинг» дополнил ИС планирования бюджета Амурской области новыми цифровыми инструментами

«БФТ-Холдинг» дополнил информационную систему планирования бюджета Амурской области новыми цифровыми инструментами. Теперь финансовым органам региона доступна возможность реализации положений приказа Минфина России от 29 сентября 2021 г. №138н, возлагающего полномочия по осуществлению мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, на финансовые органы субъектов РФ (муниципальных образований).

Министерство финансов Амурской области на протяжении многих лет поддерживает тренд цифровизации сферы государственного управления. Один из последних проектов по цифровизации был направлен на развитие функциональности региональной системы централизации планирования средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Была внедрена подсистема по ведению соглашений и мониторинга результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Проект выполнил «БФТ-Холдинг».

В процедуре оформления субсидий участвуют три стороны. Это главные распорядители бюджетных средств (ГРБС), получатели субсидий и финансовый орган, который осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидий.

Оформление и согласование документов на получение субсидии – это трудоёмкий с точки зрения документооборота процесс. С внедрением новой подсистемы в централизованную систему планирования региона все участники процедуры смогут взаимодействовать друг с другом в едином информационном пространстве и использовать единый электронный документооборот. Подсистема охватывает полный цикл предоставления субсидий – от запуска соглашений до формирования отчетов о реализации планов мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий и о расходовании средств, поэтому весь бизнес-процесс становится прозрачным.

В качестве важного функционала следует выделить возможность осуществления автоматизированных контролей сумм соглашений на непревышение сумм лимитов и ассигнований на этапе формирования соглашений. Кроме того, финансовым органам и ГРБС доступна возможность мониторинга достижения результатов предоставления субсидий с возможностями визуализации событий, связанных с нарушением контрольных сроков, недостижением результатов, и просмотра исходных отчетных документов.

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По итогам проекта к обновлённой системе подключены до 350 пользователей со стороны получателей грантов, а также более 80 пользователей со стороны ГРБС Амурской области. По состоянию на ноябрь 2023 г. посредством нового функционального модуля было заключено порядка 2,7 тыс. соглашений и изменений к ним. В системе исполнения бюджета также сформировано более 1,5 тыс. отчётов о результатах предоставления субсидий, а также изменений к ним.

Сегодня региональная система централизации планирования средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований охватывает все виды субсидий и грантов, предназначенных для юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц – производителей товаров, НКО и аналогичных категорий получателей. Новая функциональность позволяет упростить анализ и контроль предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, а также автоматически формировать отчётность в соответствии с приказом Минфина России №138н и является важнейшим инструментом для принятия управленческих решений. Система также помогает сократить расходы на логистику, связанные с бумажным документооборотом на этапах заключения соглашений и сбора отчетов.