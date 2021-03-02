БФТ обновила функциональность системы для автоматизации закупок «АЦК-Госзаказ»

Пользователям системы для автоматизации государственных/муниципальных закупок «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» доступна новая функциональность. Компанией БФТ была разработана подсистема сбора и согласования информации о потребностях в товарах, работах, услугах. Данная функциональность позволяет автоматизировать процесс сбора и согласования потребностей, а также обеспечить оперативный контроль за деятельностью заказчиков.

В функциональные возможности новой подсистемы в составе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» входят: автоматизация процесса сбора и согласования потребностей в товарах, работах, услугах (ТРУ) путем формирования и согласования в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» электронного документа «Потребность» (ЭД «Потребность»); возможность автоматического формирования ЭД «Потребность» в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» из интегрированных региональных информационных систем; автоматический контроль: включение закупок в план-график из не согласованных с курирующей организацией потребностей не допускается; формирование отчета о ходе удовлетворении потребностей заказчиков.

Бизнес-процесс по сбору и согласованию потребностей в системе условно можно разделить на три главных этапа.

Инициирование потребности. Заказчик в системе формирует электронный документ «Потребность» и включает в него необходимую информацию о товарах, работах, услугах.

Согласование документа. В первую очередь сформированный электронный документ проходит согласование внутри организации заказчика. Затем направляется ГРБС, где проходит проверку на соответствие цели закупки. Далее, если согласование на этом уровне прошло успешно, ЭД «Потребность» отправляется на согласование в уполномоченный орган исполнительный власти субъекта или муниципальный орган, курирующий эту сферу деятельности. Данный этап реализуется при наличии соответствующего регионального/муниципального нормативного правового акта, предусматривающего согласование заказчиками закупок отдельных ТРУ с таким органом.

Реализация. Информация из согласованной потребности включается в закупку плана-графика.

При этом пользователь может отследить весь путь, который проходят ТРУ, включенные в ЭД «Потребность», по всем этапам закупочного процесса.

Таким образом, подсистема представляет собой удобный инструмент как для заказчиков, так и для согласующих органов. Ее внедрение позволяет существенно сэкономить время при анализе потребностей, упростить и ускорить процессы их согласования и проведения закупок в целом.