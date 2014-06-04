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Кейсистемс Р.О.С.Т.У.
СОБЫТИЯ
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Кейсистемс и организации, системы, технологии, персоны:
|101Hotels.com 456 1
|ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
|Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 37 1
|Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
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