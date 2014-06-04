Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196159
ИКТ 15119
Организации 11639
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Кейсистемс Р.О.С.Т.У.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2014 «Кейсистемс» и «Р.О.С.Т.У.» предлагают совместные решения для органов исполнительной власти 1
13.11.2013 Иркутская область сформировала бюджет с помощью системы БИС-СБОР 3
24.05.2012 «Р.О.С.Т.У.» модернизировала систему формирования муниципальных заданий в 6 муниципальных образованиях Псковской области 2
17.04.2012 «Р.О.С.Т.У.» перевела муниципальные образования Псковской области на web-версию системы «БИС» 1
11.04.2012 «Р.О.С.Т.У.» разработала решение для мониторинга реализации федерального закона №83-ФЗ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Кейсистемс и организации, системы, технологии, персоны:

БИС - Банковские информационные системы 104 2
Кейсистемс - Keysystems 40 1
101Hotels.com 456 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 37 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2458 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
Россия - СЗФО - Псковская область 690 2
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1320 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 33 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 17 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Новоржев 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Усвятский район - Усвяты 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Красногородский район - Красногородск 5 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Стругокрасненский район - Струги Красные 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4553 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 2
Федеральный закон 83-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 18 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще