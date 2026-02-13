Разделы

Россия СЗФО Псковская область Печорский район Печоры

Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры

СОБЫТИЯ


13.02.2026 «МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района 1
30.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет для сельчан Печорского района Псковской области 1
11.11.2024 T2 определил самые интернет-активные села и деревни Псковской области 2
05.09.2023 «Мегафон» включил LTE в одном из самых крупных мужских монастырей в России 1
29.03.2023 Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения 1
28.11.2022 В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет 1
26.05.2022 МТС закрыла «белые пятна» в 16 районах Псковской области 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
07.07.2017 МТС охватила сетью 4G все районные центры Псковской области 1
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников 2
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
06.10.2015 ТТК обеспечил интернетом Центр предоставления госуслуг в Печоре 1
24.02.2015 МТС обеспечила связью более тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Коми 1
12.02.2015 Каждый второй житель крупнейших городов Республики Коми пользуется интернетом от ТТК 1
09.02.2015 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области 1
22.12.2014 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Печоре 1
05.12.2014 ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы 1
11.06.2014 МТС расширила сеть LTE в Республике Коми 1
12.11.2013 МТС запустила первую в Северо-Западном регионе собственную сеть LTE 1
05.10.2012 Российские многокорпусные ледоколы покорят Арктику 1
24.05.2012 «Р.О.С.Т.У.» модернизировала систему формирования муниципальных заданий в 6 муниципальных образованиях Псковской области 1
01.02.2012 МТС в 2011 г. обеспечила связью 3G более 110 населенных пунктов Республики Коми 1
16.11.2011 МТС обеспечила связью 3G 85% населения Республики Коми 1
12.10.2011 МТС начинает масштабную модернизацию сети в Псковской области 1
13.05.2011 Последнее убежище неандертальцев найдено в республике Коми 1
28.09.2010 «ПетерСтар» построил систему видеоконференцсвязи для администрации Псковской области 1
12.07.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в пяти населенных пунктах Псковской области 1
20.06.2008 Псковские регистраторы автоматизировали свою деятельность 1
01.02.2008 Образовательные учреждения Коми получат лицензионное ПО в феврале 1
31.07.2007 Тысячная электронная декларация оформлена на Псковской таможне 1
11.06.2004 "Электросвязь Псковской области" модернизировала сеть 1
22.04.2004 "ВымпелКом" запустил сеть в Пскове 1
24.10.2003 В Пскове построили участок кольцевой ВОЛП Псков - Великие Луки 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 11
МегаФон 10103 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 3
МТС Северо-Запад макрорегион 67 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
Samsung Electronics 10716 1
Ростелеком 10416 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 1
Cisco Systems 5238 1
Microsoft Corporation 25338 1
9114 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
Ниеншанц 122 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Электросвязь 268 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
Псковэлектросвязь 3 1
Кейсистемс - Р.О.С.Т.У. 5 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 1
Почта России ПАО 2267 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1080 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1689 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 50 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Россети Ленэнерго 1699 1
101Hotels.com 456 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 373 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 358 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Челябинской области 75 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8810 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9457 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4020 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4852 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4067 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2215 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13031 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1311 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2385 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6332 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2972 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13400 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8790 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5924 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 2
МТС 3G-сеть 121 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 344 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 280 1
Минцифры РФ - Госключ 195 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 40 1
Игнатов Сергей 75 3
Медков Евгений 28 3
Мешкело Сергей 6 2
Дмитриев Кирилл 118 1
Долгих Александр 21 1
Корчагин Павел 17 1
Мочалов Юрий 39 1
Дутов Андрей 1 1
Полтораков Александр 3 1
Фанов Виталий 2 1
Линькова Светлана 1 1
Иконников Константин 1 1
Канев Александр 7 1
Рябченко Ольга 23 1
Россия - СЗФО - Псковская область 676 18
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 325 16
Россия - СЗФО - Республика Коми 812 12
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 66 12
Россия - РФ - Российская федерация 158442 10
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 7
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 82 7
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 32 6
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж - Идрица 25 6
Россия - СЗФО - Псковская область - Невельский муниципальный район - Невель 11 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 5
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 226 5
Россия - СЗФО - Псковская область - Стругокрасненский район - Струги Красные 9 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 49 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Красногородский район - Красногородск 5 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 17 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 620 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 895 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 16 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Усвятский район - Усвяты 6 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Новоржев 6 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2714 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2152 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1010 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 612 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 674 2
Россия - ДФО - Амурская область 862 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сысольский район - Визинга - Визин 7 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Инта 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 1
Европа 24684 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6991 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6690 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3801 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 1
НКО - Некоммерческая организация 596 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2266 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1799 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2591 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
