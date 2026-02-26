Разделы

Россия СЗФО Псковская область Невельский муниципальный район Невель

Россия - СЗФО - Псковская область - Невельский муниципальный район - Невель

СОБЫТИЯ


26.02.2026 МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области 1
10.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Р-23» в Псковской области 1
20.08.2020 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 1
07.07.2017 МТС охватила сетью 4G все районные центры Псковской области 1
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников 1
09.02.2015 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области 2
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE еще в пяти городах Псковской области 1
12.11.2013 МТС запустила первую в Северо-Западном регионе собственную сеть LTE 1
26.09.2013 МТС и Samsung построили сеть LTE в Псковской области 1
12.07.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в пяти населенных пунктах Псковской области 1
09.08.2007 «Псковэнерго» модернизирует диспетчерские пункты 1
22.04.2004 "ВымпелКом" запустил сеть в Пскове 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 8
МегаФон 10142 2
Samsung Electronics 10736 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9493 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8863 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9621 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 3
4G - LTE - LTE FDD - LTE Frequency Division Duplex - использование двух отдельных частотных диапазонов для передачи и приёма данных 62 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3362 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3994 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8977 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
USB modem - USB модем 309 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 1
Пропускная способность - Bandwidth 1839 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5689 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6652 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4049 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 125 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1107 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 5
МТС Планшет 21 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Игнатов Сергей 75 3
Гладышев Дмитрий 3 1
Дмитриев Кирилл 118 1
Белов Андрей 104 1
Россия - СЗФО - Псковская область 679 11
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 326 9
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 8
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 33 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 5
Россия - СЗФО - Псковская область - Стругокрасненский район - Струги Красные 9 5
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж - Идрица 25 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2726 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 17 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Новоржев 6 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3252 2
Россия - РФ - Российская федерация 158923 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 779 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Усвятский район - Усвяты 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Красногородский район - Красногородск 5 1
Россия - Суханово 3 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 490 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 676 1
Россия - ДФО - Амурская область 868 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 291 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2678 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4404 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5326 1
