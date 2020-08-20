МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области

Компания ПАО «МТС» сообщает о завершении оптимизации сети в 11 районных центрах Псковщины. В результате двукратного увеличения полосы средние скорости мобильного интернета выросли более чем в полтора раза.

За счет внедрения технологии MOCN, которая позволяет объединить и совместно использовать частотный спектр двух операторов, на собственной сети в Псковской области МТС обеспечила доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данных даже в период повышенной нагрузки. Теперь абонентам оператора еще удобнее общаться с родственниками и друзьями через социальные сети, а также делиться красивыми фото и видео, сделанными в любимых туристических местах Печор, Великих Лук, Острова, Невеля, Опочки, Порхова, Дна, Струг Красных, Пушкинских гор, Новосокольников и Себежа.

В июле 2020 г. МТС завершила комплексную масштабную программу обновления оборудования, охватившую все районы Псковской области. В результате в небольших населенных пунктах региона впервые появился мобильный интернет стандарта 4G, а в крупных городах области была увеличена скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с.