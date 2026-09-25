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Россия СЗФО Псковская область Себежский район Себежский национальный парк Себеж Идрица

Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж - Идрица

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Вслед за кошкой в дома Птушкино пришел более быстрый интернет МТС 1
15.08.2025 «МегаФон» ускорил интернет в 5 райцентрах Псковской области 1
22.07.2025 N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом» 1
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT 1
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 1
05.03.2024 «МегаФон» обновил инфраструктуру в малых городах Псковской области 2
12.12.2023 «Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи 1
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 1
09.08.2023 Госкорпорация вышла из совместного с «Ростелекомом» проекта по строительству волоконно-оптической линии связи 1
27.12.2022 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» 1
25.11.2022 МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка 8
29.09.2022 МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области 6
20.08.2020 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 1
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников 3
08.08.2016 4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области 1
09.02.2015 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области 2
30.08.2011 Иван Грозный отправлял оппозиционеров в Литву. Открытие студентки СПбГУ 1
28.09.2010 «ПетерСтар» построил систему видеоконференцсвязи для администрации Псковской области 1
20.06.2008 Псковские регистраторы автоматизировали свою деятельность 1
17.09.2007 «Гипросвязь» подготовила проекты установки таксофонов в Псковской области 1
27.08.2007 СЗТ начал предоставлять УУС в Псковской области 1
13.08.2007 Северо-Западное таможенное управление выбирает ИТ-поставщика 1
15.12.2006 Себежская таможня проводит конкурс на предоставление услуг связи 2
25.09.2006 СЗТ инвестировал в Псковскую область 230 млн. рублей 1
11.06.2004 "Электросвязь Псковской области" модернизировала сеть 1
22.04.2004 "ВымпелКом" запустил сеть в Пскове 2

Публикаций - 26, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11027 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16078 6
МегаФон 10917 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9553 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 1
Cisco Systems 5379 1
Telegram Group 2992 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5044 1
Раском - Rascom 51 1
Ниеншанц 124 1
Ciena 222 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 1
Электросвязь 268 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 222 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
N3COM - Н3Ком 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Слобода 33 2
Альфа-Банк 1988 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6673 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18246 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23144 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10334 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5022 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11620 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 925 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9677 6
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 34 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26526 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26776 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9847 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11924 3
Пропускная способность - Bandwidth 1930 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4214 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1772 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7560 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9414 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26278 2
УУС - Универсальные услуги связи 330 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29871 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 242 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3432 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3764 2
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 304 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10022 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3920 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3119 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6518 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 735 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 1
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Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6374 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2499 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 344 2
Почта России - Киберпочта 28 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 405 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 376 1
МТС Big Data 331 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1055 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 1
МегаФон Arctic Connect 7 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47993 8
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