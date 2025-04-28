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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Псковская область Пушкиногорский район Пушкинские Горы Пушкиногорье


УПОМИНАНИЯ


28.04.2025 «МегаФон» оцифровал европейские сады в псковской глубинке 1
02.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Бежаницком районе Псковской области 1
18.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет на территории пушкинского музея‑усадьбы Михайловское 3
03.05.2024 «МегаФон»: смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 76% псковичей 1
20.08.2020 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 1
07.07.2017 МТС охватила сетью 4G все районные центры Псковской области 1
08.08.2016 4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области 1
17.04.2012 «Р.О.С.Т.У.» перевела муниципальные образования Псковской области на web-версию системы «БИС» 1
28.09.2010 «ПетерСтар» построил систему видеоконференцсвязи для администрации Псковской области 1
25.06.2008 База отдыха «Пушкиногорье» управляет бизнесом вместе с «Синимекс:Гостиницей» 2
20.06.2008 Псковские регистраторы автоматизировали свою деятельность 1
29.01.2008 Школьники Псковской области победили на интернет-конкурсе 2
17.09.2007 «Гипросвязь» подготовила проекты установки таксофонов в Псковской области 1
27.08.2007 СЗТ начал предоставлять УУС в Псковской области 1
06.06.2007 Россия отмечает Пушкинский день 1
22.04.2004 "ВымпелКом" запустил сеть в Пскове 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9295 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Intel Corporation 12315 1
8492 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
1С-Рарус 900 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Кейсистемс - Р.О.С.Т.У. 5 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 1
Слобода 27 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8137 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16406 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10820 2
УУС - Универсальные услуги связи 323 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4908 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3678 2
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24938 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24734 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8297 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1514 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6544 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8375 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1111 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2259 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3120 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28289 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7833 1
ping - скорость отклика сети 143 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1670 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1039 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 40 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 705 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12328 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 465 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 1
Cinimex - Синимекс:Гостиница 2 1
Honor - серия смартфонов 212 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 19 1
Долгих Александр 19 4
Пушкин Александр 32 2
Игнатов Сергей 56 1
Ходько Ирина 1 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 15
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 312 9
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 8
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 7
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж 17 7
Россия - СЗФО - Псковская область - Стругокрасненский район - Струги Красные 9 5
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 31 4
Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Невельский муниципальный район - Невель 11 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Новоржев 6 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Красногородский район - Красногородск 5 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Усвятский район - Усвяты 6 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 479 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 744 1
Россия - Суханово 3 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 318 1
Европа 24390 1
Москва - Садовое кольцо 149 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 374 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6572 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5017 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5176 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1739 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 621 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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