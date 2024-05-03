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«МегаФон»: смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 76% псковичей

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Псковской области увеличилась до 50%. Вырос и ежедневный объем цифровых вызовов – всего за год показатель поднялся на 200 тыс. минут. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть 4G.

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки уже имеют 76% абонентов оператора в Псковской области. Среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 10% чаще, чем женщины. В городах объем цифровых звонков увеличился всего на 5%. Сельчане активнее горожан используют новые возможности – на этих территориях рост звонков через сеть LTE за год составил 41%.

Среди сельских поселений наиболее «продвинутыми» стали жители населенных пунктов Бежаницы, Плюсса, Дедовичи и Палкино – объем ежемесячных цифровых звонков здесь за двенадцать месяцев увеличился на 18-20%.

«Мы регулярно модернизируем сеть и строим новые базовые станции, чтобы как можно больше жителей области могло пользоваться цифровыми звонками. А чтобы создать всем одинаковые возможности для приобретения современных гаджетов, мы увеличиваем количество торговых точек. Например, совсем недавно открыли в Великих Луках в ТЦ «Весна» фирменную секцию, а в Пушкинских горах салон, где можно оформить SIM-карты «МегаФона» и Yota, выбрать новый смартфон, получить консультацию по выбору тарифного плана», – сказал Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

Популярность цифровых звонков растёт и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у жителей Псковского региона — Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12, Huawei Honor 10 Lite.

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