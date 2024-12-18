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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье


 Экосистема «Лукоморье»: продукты для разработки ПО (проектирование, тестирование, сопровождение).


18.12.2024 К зимним праздникам МТС оцифровала Музей русской сказки в Волгоградской области 1
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве 2
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 3
12.08.2024 «Ростелеком» открыл демодоступ к системе управления проектами «Яга» 2
08.08.2024 «Ростелеком» объявил о создании коммерческого ИТ-кластера 1
06.12.2023 На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья» 2
27.11.2023 10 простых шагов: как заменить Jira 2
27.09.2023 Российские ИТ-шники доигрались. Крупный бизнес спешит заменить их искусственным интеллектом в ближайшие годы 4
21.09.2023 «Ростелеком» и университет Иннополис объединят усилия для разработки «Яги» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 8
МегаФон 8805 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Atlassian 118 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 2
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8213 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Google LLC 11775 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ТСС - Тверская Сотовая Связь 13 1
Ростелеком - Тдата 4 1
Only - Онли 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром ПАО 1342 1
Hyundai Motor Company 383 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Toyota - Lexus 71 1
Daewoo 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 19 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Atlassian - Confluence 113 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Honeywell Metrologic 52 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
IBS Retail 1 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 1
АТОЛ ForPOSt 22 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 1
Халитов Дарий 22 2
Самсонова Полина 2 2
Осеевский Михаил 315 1
Шадаев Максут 1008 1
Меньшов Кирилл 118 1
Долгих Александр 18 1
Комлев Николай 95 1
Пушкин Александр 24 1
Бариев Искандер 10 1
Мартиросов Давид 57 1
Владимиров Кирилл 8 1
Костенко Виталий 3 1
Ардашев Евгений 1 1
Генцис Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 126 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 14 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 60 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 44 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Поэзия 18 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
ТвГУ - Тверской государственный университет 12 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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