Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье
Экосистема «Лукоморье»: продукты для разработки ПО (проектирование, тестирование, сопровождение).
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Халитов Дарий 22 2
|Самсонова Полина 2 2
|Осеевский Михаил 315 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Долгих Александр 18 1
|Комлев Николай 95 1
|Пушкин Александр 24 1
|Бариев Искандер 10 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Костенко Виталий 3 1
|Ардашев Евгений 1 1
|Генцис Александр 19 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
|ТвГУ - Тверской государственный университет 12 1
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