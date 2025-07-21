«Диво Портал»: обновленные инструменты для администраторов, больше гибкости и управляемости

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила обновление административного и пользовательского интерфейса платформы «Диво Портал» — релиз 5.69.0–3.55.0. В фокусе — расширение возможностей настройки, упрощение работы с заявками и опросами, а также улучшение пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители ООО «РТК ИТ плюс».

«Мы продолжаем последовательно усиливать интерфейс и функциональность платформы — добавляем гибкость, автоматизацию и контроль. Каждое обновление — это шаг к тому, чтобы процессы в организациях становились удобнее, быстрее и умнее. Мы расширяем возможности администраторов и упрощаем взаимодействие для пользователей — чтобы меньше отвлекаться на форму и сосредоточиться на сути процессов», — отметил генеральный директор ИТ-экосистемы Арсен Благов.

Обновление уже доступно для всех клиентов платформы.

Многостраничные формы

Одним из центральных нововведений стал контрол «Разделитель». Он позволяет визуально разбивать длинные формы заявок на отдельные страницы. Такой подход помогает структурировать большие объемы информации и делает навигацию по форме более понятной. Каждый раздел может иметь собственное название и кнопки перехода, при этом количество таких разделений не ограничено. Это особенно удобно в случаях, когда заявка состоит из нескольких логических блоков и требует пошагового заполнения без потери целостности.

Интерфейс конструктора кнопок также претерпел изменения: теперь редактирование вынесено в отдельное окно, что улучшает наглядность и ускоряет взаимодействие с элементами интерфейса.

Настройка шаблонов уведомлений

Существенная переработка коснулась системы шаблонов уведомлений. В платформе появился полноценный раздел, где администраторы могут создавать, редактировать, копировать, удалять и фильтровать шаблоны. Интерфейс раздела включает таблицу с колонками «Номер», «Название», «Тема», «Создано», «Отредактировал» и «Обновлено», а также поддерживает фильтрацию по названию шаблона, теме и имени сотрудника, который вносил изменения.

Уведомления для опросов и новостей

Для опросов и новостей теперь доступна возможность задавать индивидуальные графики напоминаний. Управление этими настройками осуществляется прямо из карточки соответствующего объекта. Пользователи могут перейти в раздел «Опросы» или «Новости» и, выбрав нужный элемент, настроить расписание уведомлений в отдельном окне.

Анонимные опросы

В новой версии реализована поддержка анонимных опросов. Активация этой функции осуществляется одним переключателем, после чего участники опроса могут отправлять свои ответы без идентификации. Это особенно полезно для получения честной и непредвзятой обратной связи.

База знаний в помощь пользователю

Обновления коснулись и пользовательского опыта. При выборе услуги в заявке система автоматически подгружает релевантные статьи из Базы знаний. Это помогает пользователю быстрее разобраться в контексте вопроса и снижает нагрузку на службу поддержки.

Какие еще функции добавили

В контроле «Загрузка файла» появилась возможность задавать ограничение на максимальный размер загружаемых файлов. Для этого добавлены соответствующие параметры: «Максимальный размер файла» и «Единицы измерения». По умолчанию размер файла ограничен 20 МБ — это значение указывается при развертывании приложения. При необходимости администратор может изменить его, однако новый размер не должен превышать максимально допустимое значение, установленное на уровне сервера.

«Контрол CMDB» также получил важные обновления. Теперь доступен переключатель «Обязательное поле», при активации которого все атрибуты контрола становятся обязательными для заполнения. Это позволяет повысить точность и полноту передаваемой информации. Кроме того, реализована расширенная логика отображения и передачи значений: появилась возможность напрямую передавать ID выбранного объекта в заявку, что упрощает автоматизацию процессов.

Дополнительно была доработана настройка формы. В нее добавлен переключатель «Скрыть инициатора заявки», позволяющий при необходимости отключить отображение информации об инициаторе в интерфейсе формы.