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Аверин Александр
УПОМИНАНИЯ
Аверин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 20 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1216 1
|Единая Россия - Политическая партия 306 1
|Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 7 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1147 2
|Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
|FreePik 1193 1
|Мишустин Михаил 702 2
|Лукацкий Алексей 124 1
|Лимонов Эдуард 7 1
|Власов-Мрдуляш Павел 3 1
|Шадаев Максут 1068 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Шпак Василий 247 1
|Ивашко Андрей 5 1
|Щербаков Сергей 30 1
|Шойтов Александр 81 1
|Хасин Евгений 20 1
|РИА Новости 953 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
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