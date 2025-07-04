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Аверин Александр


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Дожились. Разработку российских проектов предлагают отдать индусам, потому что своих ИТ-шников мало 1
11.08.2023 Правительство выделило 3,3 млрд руб. на центр информационной безопасности 1
15.03.2023 В России создан многомиллиардный центр криптографии. Его кураторами стали Минцифры, Минпромторг и ФСБ 1
16.01.2014 MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов 1
26.02.2007 Лимоновцев изгнали из Рунета 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Аверин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5085 1
Cisco Systems 5169 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Ростелеком 10036 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 478 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 419 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Код Безопасности 659 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3263 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 2
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4531 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Единая Россия - Политическая партия 306 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29639 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4184 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3011 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16557 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10932 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2264 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3175 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2162 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11527 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8206 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1389 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11643 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22102 1
Repository - Репозиторий 948 1
Стандартизация - Standardization 2193 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 822 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1345 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4431 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10298 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1147 2
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
FreePik 1193 1
Мишустин Михаил 702 2
Лукацкий Алексей 124 1
Лимонов Эдуард 7 1
Власов-Мрдуляш Павел 3 1
Шадаев Максут 1068 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Шпак Василий 247 1
Ивашко Андрей 5 1
Щербаков Сергей 30 1
Шойтов Александр 81 1
Хасин Евгений 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 4
Нидерланды 3575 1
Германия - Федеративная Республика 12820 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 460 1
Южная Корея - Республика 6754 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 336 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2778 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1641 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53195 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30621 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 564 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14359 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 818 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 715 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1776 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7139 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9380 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 1
Blacklist - Чёрный список 647 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1447 1
РИА Новости 953 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1584 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 235 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 190 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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