Дожились. Разработку российских проектов предлагают отдать индусам, потому что своих ИТ-шников мало

Топ-менеджер Центробанка предложил решить проблему с нехваткой в стране ИТ-специалистов не повышением зарплат в отрасли и новыми льготами, не обучением профильных кадров, а передачей разработки отечественных ИТ-проектов в Индию. В ведомстве утверждают, что пока в России дефицит инженеров и айтишников, в Индии эти специалисты сидят без работы.

Дружественная ИТ-держава

В российском Центробанке выступили с предложением по передаче российских ИТ-проектов на разработку в Индию, пишет «Прайм». Идея принадлежит заместителю главы Дальневосточного главного управления ЦБ РФ Денису Давыдову.

Давыдов подчеркнул, что на аутсорс в Индию можно отдавать часть отечественных ИТ-проектов. По его словам, делать это можно на фоне дефицита ИТ-кадров непосредственно в России.

В августе 2023 г. министр связи Максут Шадаев говорил о нехватке в России около 700 тыс. представителей ИТ-отрасли.

Денис Давыдов упоминает тяжелую, по его мнению, ситуацию с безработицей в Индии.

«Сейчас много говорят у нас, конечно, о существенной нехватке в моменте кадров различных отраслей, особенно о дефиците инженерно-технических специалистов в России, – сказал Давыдов (цитата по «Прайм»). – А вот, например, в Индии уровень безработицы выпускников в технических вузах в последние годы почти достигает 30%».

Отдельно Давыдов вспомнил и про высокие зарплаты в российской ИТ-отрасли. «Сложившийся на сегодня дифференциал заработных плат, тем более, если говорить о паритете покупательной способности, подталкивает к мысли о том, что здесь могли бы быть какие-то эффекты кооперации», – заявил он.

Что известно о спикере

Денис Давыдов – это 48-летний (на момент выхода материала) уроженец Владивостока, выпускник Дальневосточного государственного университета. Также он обладает степенью кандидата физико-математических наук. Спустя 10 лет после выпуска из вуза он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Основная часть карьеры Давыдова развивалась в сфере преподавания. С 1999 по 2015 гг. он работал Дальневосточном государственном (с 2010 г. – федеральном) университете – сначала аспирантом, затем доцентом, а после и заведующим кафедрой.

Следующим этапом карьеры Давыдова стала Российская экономическая школа (Москва). Здесь он работал с 2015 по 2019 г. ведущим научным сотрудником и руководителем отдела научно-исследовательских работ.

На своей нынешней должности (замначальника Дальневосточного главного управления ЦБ РФ) Давыдов находится с сентября 2019 г.

Опыт есть

Описывая возможности привлечения к работе индийских ИТ-шников посредством аутсорсинга, Давыдов заявил о наличии у России солидного опыта сотрудничества с другими государствами по части информационных технологий.

«Это режим аутсорсинга, когда команда специалистов, разработчиков остается в стране пребывания, а результаты деятельности контролируются фактически в дистанционном режиме, – сказал он (цитата по «Прайм»). – В принципе, можно подумать о таком смешанном варианте взаимодействия, когда эффект разработки осуществляется вовне, а потом наработанные, причем с условиями цифровизации в современном стандарте, чертежи и макеты передаются и воплощаются в металле у нас на месте».

По мнению Давыдова, привлечение ИТ-специалистов из Индии могло бы весьма пригодиться России. «С точки зрения перспектив государственного регулирования, мне кажется, здесь можно было бы посмотреть на идею аутсорсинга с учетом того, что у нас многие отрасли сейчас активно цифровизируются», – сказал он

Есть, над чем работать

Давыдов не утверждает, что нужно прямо сейчас реализовывать его предложение в нынешнем виде. По его словам, это «дебютная идея, требующая дальнейшей проработки и более внимательного, аккуратного взгляда».

Он также расписал ряд препятствий, которые могут помешать претворении его затеи в жизнь. По его мнению, это различные социокультурные факторы, и в первую очередь – языковой.

К слову, Давыдов уже нашел сторонников. Идея хотя бы частичного аутсорсинга ИТ-проектов в Индию пришлась по нраву директору департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александру Морозову,

«Как это сделать: через дочернюю фирму, или еще как-то – это нужно обсуждать. Мне кажется, это все равно гораздо проще, чем самолетами пытаться вывозить конкретные кадры, которые не приспособлены к жизни в российских условиях и чувствовать себя будут некомфортно, из очень экзотических стран. Поэтому, я думаю, эта идея получит продолжение», – сказал Морозов (цитата по «Прайм»).

Что Индия, что Африка

Пока Центробанк предлагает идеи по привлечению индийцев к разработке отечественных ИТ-проектов, российские ИТ-компании уже самостоятельно нашли источник рабочей ИТ-силы за пределами России. Как сообщал CNews, они массово нанимают специалистов в странах Африки, в особенности программистов.

Основная причина – это непрекращающийся дефицит отечественных ИТ-специалистов. Перманентная их нехватка вынуждает компании искать нестандартные пути устранения пробелов в штатном расписании. Они нанимают жителей Алжира, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Кении и ряда других стран. Жителей азиатских государств тоже принимают на работу.

Но есть и еще одна причина, по которой российские компании нанимают людей не в Европе, не в США, а именно в Африке и Азии – это деньги. Как сообщал CNews, ИТ-специалисты просят за свою работу меньше денег за свою работу, нежели их российские коллеги. При это для них работа на российскую компанию – это некотором смысле социальный лифт.