Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии

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ООО «Ростелеком — Информационные технологии» — компания, оказывающая комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. В компании работает более 3 500 сотрудников (2023 год). Офисы компании находятся в Москве, Краснодаре, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Кургане, Саратове, Воронеже, Твери, Уфе и Самаре.
Компания «РТК ИТ Плюс» входит в ГК ПАО «Ростелеком» и оказывает комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. Компания реализовывает следующие решения: ESM-платформа (программная платформа для управления сервисами), «Интерактивная карта (решение для организации и использования рабочего пространства), «Акола» (no-code и low-code платформа для создания порталов, web-приложений и сайтов). Кроме того, «РТК ИТ Плюс» обеспечивает внедрение набора программно-аппаратных решений для стационарных и переносных рабочих мест в составе операционной системы, офисных приложений, почтового клиента, системы документооборота, инструментов коммуникации, коллективной работы, виртуализации, безопасности, а также средств управления бизнес-процессами компании. Все решения, предлагаемые «РТК ИТ Плюс» позволяют импортозамещать решения ушедших с российского рынка иностранных вендоров.
|13.11.2024
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«РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола»
Разработчик программного обеспечения компания «РТК ИТ Плюс» зарегистрировала в Едином реестре отечественного ПО no-code-платформу «Акола», которая предназначена для замещения таких зарубежных решений как SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix
|10.09.2024
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GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве
ящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроит
|09.09.2024
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«РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве
Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудни
|15.08.2024
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Почти половина российских компаний планирует в течение года заместить иностранные ITSM-системы
Группа компаний IBS и компания «РТК ИТ Плюс» провели опрос среди компаний enterprise-уровня и выяснили, какими темпами идет и
|30.07.2024
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Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP
Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» обновил один из модулей платформы ESMP, который отвечает за создание и управлени
|18.07.2024
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Модуль Metrica российской платформы ESMP получил значимое обновление
Компания «РТК ИТ Плюс» значительно обновила модуль Metrica платформы ESMP, который отвечает за формиров
|04.04.2024
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«Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве
Федеральный системный интегратор «Аметист» и компания «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве по внедрению ESMP (Enterprise Service Manager
|31.10.2023
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Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг
С 1 января 2024 г. «Ростелеком — информационные технологии» («РТК ИТ», дочерняя компания «Ростелекома»), оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федер
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Благов Арсен 27 11
|Глазков Александр 138 8
|Аветисян Арутюн 37 7
|Клявин Владимир 48 7
|Тятенкова Елена 25 7
|Пирогова Ирина 29 7
|Желтухин Вадим 32 7
|Сысуев Андрей 14 7
|Шадаев Максут 1015 7
|Урусов Виктор 128 7
|Галкин Николай 106 7
|Суровец Дмитрий 77 7
|Кибалко Кирилл 36 7
|Глухов Иван 28 7
|Нестеров Алексей 144 7
|Цыганков Дмитрий 37 7
|Погорелова-Триппель Наталья 28 7
|Ионов Андрей 15 7
|Цыганков Роман 15 7
|Гуденко Илья 26 7
|Аникин Дмитрий 45 7
|Завьялов Максим 13 7
|Желнова Алина 27 6
|Каушанский Александр 33 6
|Михалев Евгений 89 6
|Воронин Павел 139 6
|Сахаров Александр 75 6
|Замаруев Владимир 40 6
|Батай Илья 55 6
|Грязнов Илья 8 6
|Мезенцев Александр 16 6
|Кирпо Александр 9 6
|Врацкий Андрей 135 6
|Абакумов Евгений 206 6
|Белан Иван 26 6
|Смирнов Вячеслав 41 6
|Бахтин Дмитрий 17 6
|Пунин Андрей 14 6
|Аксенов Олег 44 6
|Талипов Руслан 7 6
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