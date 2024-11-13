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Ростелеком ЦТ РТК ЦТ Ростелеком Цифровые технологии Ростелеком РТК ИТ Ростелеком Информационные технологии

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии

ООО «Ростелеком — Информационные технологии» — компания, оказывающая комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. В компании работает более 3 500 сотрудников (2023 год). Офисы компании находятся в Москве, Краснодаре, Ульяновске, Санкт-Петербурге, ПермиЕкатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Кургане, Саратове, Воронеже, Твери, Уфе и Самаре.

Компания «РТК ИТ Плюс» входит в ГК ПАО «Ростелеком» и оказывает комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. Компания реализовывает следующие решения: ESM-платформа (программная платформа для управления сервисами), «Интерактивная карта (решение для организации и использования рабочего пространства), «Акола» (no-code и low-code платформа для создания порталов, web-приложений и сайтов). Кроме того, «РТК ИТ Плюс» обеспечивает внедрение набора программно-аппаратных решений для стационарных и переносных рабочих мест в составе операционной системы, офисных приложений, почтового клиента, системы документооборота, инструментов коммуникации, коллективной работы, виртуализации, безопасности, а также средств управления бизнес-процессами компании. Все решения, предлагаемые «РТК ИТ Плюс» позволяют импортозамещать решения ушедших с российского рынка иностранных вендоров.


13.11.2024 «РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола»

Разработчик программного обеспечения компания «РТК ИТ Плюс» зарегистрировала в Едином реестре отечественного ПО no-code-платформу «Акола», которая предназначена для замещения таких зарубежных решений как SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix

10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве

ящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроит
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве

Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудни
15.08.2024 Почти половина российских компаний планирует в течение года заместить иностранные ITSM-системы

Группа компаний IBS и компания «РТК ИТ Плюс» провели опрос среди компаний enterprise-уровня и выяснили, какими темпами идет и
30.07.2024 Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP

Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» обновил один из модулей платформы ESMP, который отвечает за создание и управлени
18.07.2024 Модуль Metrica российской платформы ESMP получил значимое обновление

Компания «РТК ИТ Плюс» значительно обновила модуль Metrica платформы ESMP, который отвечает за формиров
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве

Федеральный системный интегратор «Аметист» и компания «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве по внедрению ESMP (Enterprise Service Manager
31.10.2023 Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг

С 1 января 2024 г. «Ростелеком — информационные технологии» («РТК ИТ», дочерняя компания «Ростелекома»), оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федер

Публикаций - 54, упоминаний - 67

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9741 44
8262 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 11
Diasoft - Диасофт 882 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 10
Т Плюс - ИТ Плюс 17 10
Basis - Tionix - Тионикс - 79 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 63 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 7
R-Vision - Р-Вижн 157 7
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 7
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 6
МегаФон 8928 6
Газинформсервис - ГИС 280 6
Сбер - СберБизнес Софт 56 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 6
Северсталь Инфоком 64 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 6
Ланит Интеграция 190 6
Hoff Tech - Хофф Тех 41 6
Polymedia - Полимедиа 138 6
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 6
ФинГрад - FinGrad 33 6
Аусферр ИТЦ 28 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Oracle Corporation 6705 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 8
РЖД - Российские железные дороги 1910 7
Альфа-Банк 1778 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 7
Кофемания 53 7
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 7
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 7
Ингосстрах СПАО 421 6
ВТБ - Почта Банк 467 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 6
Finn Flare - ФФ Стайл 43 6
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 6
Альфа-Капитал УК 102 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 6
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 6
ФосАгро 126 6
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 6
Восток-Сервис ГК 52 6
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 6
Hansa - Ханса 114 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 6
Cotton Club - Коттон Клаб 21 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 6
Федеральное казначейство России 1783 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 789 9
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 8
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 8
НКТ - Р7-Офис 383 7
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 7
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 6
НКТ - Р7-графика 31 6
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Протек - Здравсити 26 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 6
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 4
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 4
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 15 4
СалютДевайсы - GigaChat 196 4
Linux OS 10013 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 3
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 19 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 2
Oracle Java - язык программирования 3093 2
Atlassian - Confluence 114 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 153 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 5 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 10 2
Благов Арсен 27 11
Глазков Александр 138 8
Аветисян Арутюн 37 7
Клявин Владимир 48 7
Тятенкова Елена 25 7
Пирогова Ирина 29 7
Желтухин Вадим 32 7
Сысуев Андрей 14 7
Шадаев Максут 1015 7
Урусов Виктор 128 7
Галкин Николай 106 7
Суровец Дмитрий 77 7
Кибалко Кирилл 36 7
Глухов Иван 28 7
Нестеров Алексей 144 7
Цыганков Дмитрий 37 7
Погорелова-Триппель Наталья 28 7
Ионов Андрей 15 7
Цыганков Роман 15 7
Гуденко Илья 26 7
Аникин Дмитрий 45 7
Завьялов Максим 13 7
Желнова Алина 27 6
Каушанский Александр 33 6
Михалев Евгений 89 6
Воронин Павел 139 6
Сахаров Александр 75 6
Замаруев Владимир 40 6
Батай Илья 55 6
Грязнов Илья 8 6
Мезенцев Александр 16 6
Кирпо Александр 9 6
Врацкий Андрей 135 6
Абакумов Евгений 206 6
Белан Иван 26 6
Смирнов Вячеслав 41 6
Бахтин Дмитрий 17 6
Пунин Андрей 14 6
Аксенов Олег 44 6
Талипов Руслан 7 6
Россия - РФ - Российская федерация 145225 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 5
Россия - СФО - Новосибирск 4324 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 4
Казахстан - Республика 5556 2
Азия - Азиатский регион 5554 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 2
Сингапур - Республика 1855 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Германия - Федеративная Республика 12704 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1738 1
Украина 7624 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - УФО - Свердловская область 1508 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1201 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 1
Россия - УФО - Челябинская область 1221 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1462 1
Россия - УФО - Тюменская область 1158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 853 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1486 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 252 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 24
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 9
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 9
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Энергетика - Energy - Energetically 5109 7
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 6
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 6
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 5
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3664 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 3
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1230 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1084 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5554 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Ведомости 1019 1
N+1 - Издание 159 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
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Gartner - Гартнер 3561 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 168 8
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 2
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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