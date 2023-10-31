Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг

С 1 января 2024 г. «Ростелеком — информационные технологии» («РТК ИТ», дочерняя компания «Ростелекома»), оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодействие, которое основано на решениях удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика через аналитическую витрину данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Налоговые инспекторы в режиме реального времени будут знакомиться с подробными расшифровками налоговой отчетности компании, формировать и анализировать детальные отчеты и просматривать скан-образы первичных документов. Руководство финансового подразделения «Ростелеком — информационные технологии» сможет использовать онлайн-взаимодействие как инструмент для анализа налоговых показателей, аудита внутренних процессов компании и оптимизации рутинных операций со смежными службами.

Аналитическая витрина данных для взаимодействия с ФНС была разработана «Ростелекомом». Этот инструмент позволяет налоговому инспектору дистанционно проверять корректность исчисления налогов, обращаясь к электронному хранилищу первичных учетных документов без привлечения сотрудников компании. Сам «Ростелеком» перешел к системе налогового мониторинга в 2020 г.

В первую очередь комплексное ИТ-решение на основе разработанной витрины данных «Ростелеком» предлагает своим дочерним компаниям, переходящим на налоговый мониторинг. Вслед за «Башинформсвязью» ФНС России теперь получит удаленный доступ к налоговой отчетности компании «Ростелеком — информационные технологии». Переход на налоговый мониторинг позволит значительно сократить документооборот, трудозатраты на налоговый контроль, сделает компанию максимально открытой, а ее отчетность — прозрачной.

Участники налогового мониторинга могут получить мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной сделки, исправить ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации. Получить такой документ налогоплательщик может как по планируемой сделке, так и по совершенным операциям.

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ООО «Ростелеком — информационные технологии» — компания, оказывающая услуги по разработке и внедрению программных решений. В компании работает более 3 500 сотрудников. Офисы компании находятся в Москве, Краснодаре, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Кургане, Саратове, Воронеже, Твери, Уфе и Самаре.

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством России, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.